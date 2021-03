Fotbalisté Slavie se dozvědí soupeře ve čtvrtfinále Evropské ligy

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie Praha se dnes dozvědí svého soupeře pro čtvrtfinále Evropské ligy, kam ve čtvrtek postoupili přes Glasgow Rangers. Při losování v sídle UEFA v Nyonu mohou svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského dostat jednoho ze sedmičky Ajax Amsterodam, Arsenal??, ?Dinamo Záhřeb, Granada, Manchester United, AS Řím a Villarreal.

Pokud by los přisoudil Slavii Arsenal či Manchester United, střetli by se čeští mistři s třetím ostrovním celkem za sebou. Před skotskými Rangers totiž v prvním kole play off zdolali Leicester. AS Řím zase vyřadili Pražané ve čtvrtfinále předchůdce Evropské ligy Poháru UEFA v sezoně 1995/96 a jako jediný český klub v historii samostatné republiky postoupili do semifinále evropské pohárové soutěže.

Losování začne ve 12:00 Ligou mistrů, Evropská liga přijde na řadu o hodinu později. Losovat se bude rovnou i semifinále.