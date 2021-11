Fotbalisté Slavie rozstříleli Pardubice 5:0 a vystřídali v čele tabulky Plzeň

Praha - Fotbalisté mistrovské Slavie ve 14. kole první ligy v pražském Ďolíčku rozstříleli Pardubice 5:0 a před reprezentační pauzou se dostali do čela tabulky o bod před Plzeň. Vršovický celek vstřelil všechny branky po změně stran. Po dvou gólech zaznamenali Michael Krmenčík a střídající Ondřej Lingr, konečný výsledek stanovil další příchozí hráč z lavičky Ubong Ekpai. V 31. minutě nedal domácí kapitán Jan Jeřábek penaltu.

"Tabulku neřeším. Tým si prochází nejednoduchými situacemi a jestli to vyústí v to, že jsme první v tabulce, tak jsem jedině rád. Důležité jsou pro mě dílčí momenty, které vedou k tomu, kde teď jsme," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Trpišovský.

Oproti čtvrtečnímu vítěznému utkání s Maccabi Haifa (1:0) v Evropské konferenční lize pět změn v základní sestavě. Na hrot útoku se místo Kuchty postavil Krmenčík. Poprvé od začátku nastoupil v lize pravý pardubický obránce Halász.

Úvodních 10 minut patřilo Slavii. Nejprve Ousou hlavičkoval do tyče a Masopust z úhlu nevyzrál na brankáře Boháče.

V 28. minutě hostující stoper Kačaraba, který si připsal 100. start v české lize, zahrál v pokutovém území rukou a sudí Petřík po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. K ní se postavil Jeřábek, jenže gólman Mandous směr jeho zakončení vystihl a poradil si i s Kostkovou dorážkou z bezprostřední blízkosti.

"Šel jsem na penaltu s rozhodnutím, kam budu střílet. Bohužel jsem to na poslední chvíli změnil, a to mě vytrestalo. Neměl jsem to dělat," prohlásil sedmatřicetiletý Jeřábek v rozhovoru pro O2 TV. "Chycená penalta byla důležitá. Přišla zničehonic a celkem nás rozhodila. Měli jsme tam takovou hluchou pětiminutovou pasáž," uvedl Trpišovský.

V závěru prvního poločasu mohli Pražané udeřit, jenže Boháč se dvakrát během chvíle vyznamenal. Nejdříve nataženou nohou výborně zastavil Krmenčíkovu střelu a vzápětí zneškodnil i Stanciův pokus z úhlu.

Slavia se třikrát prosadila v rozmezí 58. až 64. minuty. První dva góly zaznamenal po podobných akcích z pravé strany Krmenčík, který do prázdné branky nejprve uklidil Bahovu a poté Masopustovu přihrávku. Krmenčík dal v ligové sezoně čtyři branky.

"Nedal jsem v prvním poločase vyloženou šanci, za což se necítím moc dobře, ale musím říct, že kluci a realizační tým mě podrželi, že ty šance přijdou. Byly to takové moje klasické góly, byl jsem na správném místě. Musím poděkovat spoluhráčům, že mi to takhle fantasticky připravili do prázdné brány, jsem za to rád," poznamenal Krmenčík.

Masopust se asistencí podílel i na třetí trefě hostů, když za sebe nahrál zakončujícímu Lingrovi. V 75. minutě Lingr přidal další zásah po parádní střele pod břevno. V ligové sezoně zaznamenal pátou branku. Skóre uzavřel o pět minut později první trefou v ročníku nejvyšší soutěže Ekpai, který zužitkoval samostatný únik. Jeho další gól v nastavení neplatil kvůli ofsajdu.

Pět branek ve druhém poločase nasázela Slavia v Ďolíčku i v září v ligovém zápase proti Bohemians 1905 (5:1). Slavia nepodlehla Pardubicím ani ve třetím duelu v lize a prohrála jediný z posledních 60 zápasů v nejvyšší soutěži. S 37 nastřílenými góly se pyšní nejlepším útokem v lize.

Naopak Východočeši nezvítězili devět kol po sobě, zůstali na 14. pozici a s 29 inkasovanými brankami mají nejhorší obranu v soutěži. Ve své druhé ligové sezoně utrpěli největší debakl.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře. Odehráli jsme velice dobrý první poločas. Kluky za něj můžeme pochválit. Škoda, že jsme neproměnili pokutový kop, ale to se stane. Poločas byl 0:0. Ani do druhého poločasu jsme nevstoupili špatně, ale pak jsme během šesti minut třikrát inkasovali a bylo po zápase," podotkl pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

"Chtěl bych popřát Pardubicím hodně štěstí v sezoně. Je to sympatický tým se skvělými trenéry. Patří výš. Byl bych rád, kdyby se jim začalo dařit," dodal Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Je to pro nás obrovské zklamání. Do zápasu jsme vstoupili dobře. Odehráli jsme velice dobrý první poločas. Kluky za něj můžeme pochválit. Škoda, že jsme neproměnili pokutový kop, ale to se stane. Poločas byl 0:0. Ani do druhého poločasu jsme nevstoupili špatně, ale pak jsme během šesti minut třikrát inkasovali a bylo po zápase. Slavia se uklidnila. Tahali jsme pak za kratší konec."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Chtěl bych poděkovat týmu, jak jsme zápas odehráli vzhledem k programu, který jsme měli. Končili jsme ve čtvrtek večer a dneska jsme začínali od tří. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří nám vytvořili domácí prostředí. Tenhle zápas počítám jako domácí než venkovní. Skvělá kulisa. Chtěl bych poděkovat (brankáři) Aleši (Mandousovi). Chycenou penaltou nám hodně pomohl. Vystupňovaným výkonem ve druhém poločase se nám zápas podařilo otočit na naší stranu. Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Pardubice hrály v prvním poločase velice nepříjemně, dobře nás dostupovaly. Byl to soubojový zápas, v němž bylo málo místa. Celkově z naší strany dobře odvedená práce."

FK Pardubice - Slavia Praha 0:5 (0:0)

Branky: 58. a 63. Krmenčík, 64. a 75. Lingr, 80. Ekpai. Rozhodčí: Petřík - Horák, Paták - Adámková (video). ŽK: Šimek, Cadu (oba Pardubice). Diváci: 3492.

Sestavy:

Pardubice: Boháč - Halász, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek (82. I Sang-hjok) - Kostka (71. Huf), Tischler, Šimek (71. Černý), Cadu (81. Ramos) - Chytil (87. Lupač). Trenér: Novotný.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar (82. Olayinka) - Holeš (72. Madsen), Hromada - Masopust (72. Ekpai), Stanciu, Plavšič (39. Lingr) - Krmenčík (72. Kuchta). Trenér: Trpišovský.