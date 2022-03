Fotbalisté Slavie rozehrají osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek rozehrají osmifinále Evropské konferenční ligy. Český šampion přivítá v Edenu LASK Linec a zkusí si vytvořit náskok do venkovní odvety, která je na programu za týden. Červenobílí jsou coby ligový lídr favoritem, aktuálně osmý celek rakouské nejvyšší soutěže ale v této sezoně v evropských pohárech ještě neprohrál. Dres Lince od ledna obléká český obránce Filip Twardzik.

Zatímco slávisté v úvodním kole vyřazovací fáze po dvou výhrách 3:2 postoupili přes Fenerbahce Istanbul, Linec se coby vítěz skupiny kvalifikoval přímo do osmifinále. Z 10 zápasů této pohárové sezony osmkrát zvítězil a dvakrát remizoval a venku ve všech pěti duelech vyhrál, navíc bez inkasovaného gólu.

V domácí soutěži se ale LASK trápí, po základní části skončil až osmý a překvapivě ho čeká nadstavbová skupina o udržení. To poslední český zástupce v pohárové sezoně se na osmifinále naladil nedělní výhrou 2:0 v derby nad Spartou, připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě a drží se v čele ligové tabulky o skóre před Plzní.

"Rozhodně soupeře nepodceňujeme. Jsme ve vyřazovací fázi, každý tým je už hodně dobrý a musíme ho respektovat. Musíme dál hrát náš styl. Nálada v týmu je skvělá. Máme dobrou šňůru vyhraných zápasů, musíme to tak udržet," řekl pro klubovou televizi slávistický obránce Aiham Ousou.

Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský očekává odlišný zápas než s Fenerbahce. "Typologicky je to úplně jiný tým. Je hodně soubojový, důrazný a pracovitý. Mají nového trenéra, který u týmu dělal asistenta. Snaží se o rychlé protiútoky, napadají a vysouvají obranu. Nemají možná takovou technickou kvalitu směrem dopředu jako Fenerbahce, ale jsou velice pracovití a nepříjemní," upozornil Trpišovský.

Z Lince před sezonou přišel do Slavie dánský záložník Mads Emil Madsen, který by si hodně přál proti bývalému klubu nastoupit. "Pro mě je to nejzajímavější tým, proti kterému můžeme hrát. Možná jsme papírovým favoritem, ale je to vyřazovací souboj. Budou to dva vyrovnané zápasy," přemítal Madsen.

Do Lince v lednu přestoupil český obránce Twardzik. Devětadvacetiletý zadák byl v roce 2016 dokonce na testech ve Slavii, ale angažmá v Edenu si nevysloužil. "Favoritem bude bezpochyby Slavia. I díky tomu, co dokázala v minulých sezonách v evropských pohárech. Výrazně se prosadila na mezinárodní scéně, ale přesvědčili i jednotlivci," řekl pro CNN Prima News Twardzik.

"Kluci se mě ptali, co je Slavia za tým, jestli je takzvaně hratelný. Vědí, že je to delší dobu nejlepší klub v Česku. Všichni víme, že jde o těžkého soupeře. Oba týmy hrají podobným stylem - napadání, rychlost, snaha o útok. Je dobré, že s námi mohou cestovat fanoušci, protože Praha je blízko. I když je Slavia favoritem, dvojzápas zůstává otevřený. Můžeme jen překvapit," dodal bývalý hráč Celticu Glasgow či Karviné.

Slávističtí trenéři řeší složení obrany. Kvůli trestu za žluté karty totiž vypadli Oscar Dorley s Tarasem Kačarabou a Davidové Hovorka s Juráskem zase nejsou na pohárové soupisce. "Je to velký zásah. Budeme do toho muset sahat, ale všichni hráči prokazují dobrou formu. Představu máme jasnou, řešíme jeden post ve středu zálohy," uvedl Trpišovský.

Zápas začne v Edenu ve čtvrtek v 18:45 a po rozvolnění opatření proti koronaviru může být stejně jako při derby vyprodáno. LASK kvůli výstavbě stadionu odehraje odvetu mimo Linec v azylu v St. Pöltenu.

Slávisté vloni a v roce 2019 prošli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich maximem na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - LASK Linec: Výkop: čtvrtek 10. března, 18:45. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Rakousko 33 15-8-10 49:38. 1958/59 PMEZ: Wiener SC - Dukla Praha 3:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Brno - Linec 3:1, 2:0, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Admira Wacker Vídeň 5:0, 2:1, 1983/84 PMEZ: Bohemians Praha - Rapid Vídeň 2:1, 0:1, 1985/86 UEFA: LASK Linec - Ostrava 2:0, 1:0, 1995/96 UEFA: Sturm Štýrský Hradec - Slavia Praha 0:1, 1:1, 1996/97 PVP: Sturm Štýrský Hradec - Sparta Praha 2:2, 1:1, 1997/98 LM: Salcburk - Sparta Praha 0:0, 0:3, 1997/98 UEFA: Rapid Vídeň - Brno 6:1, 0:2, 2001/02 UEFA: Žižkov - Innsbruck 0:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Austria Vídeň - Sparta Praha 0:1, 2007/08 UEFA: Austria Vídeň - Jablonec 4:3, 1:1, 2012/13 EL: Admira Mödling - Sparta Praha 0:2, 2:2, 2015/16 EL: Rapid Vídeň - Plzeň 3:2, 2:1, 2016/17 EL: Admira Mödling - Liberec 1:2, 0:2, 2016/17 EL: Austria Vídeň - Plzeň 0:0, 2:3, 2021/21 LM: Rapid Vídeň - Sparta Praha 2:1, 0:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 8 4-2-2 14:11 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 198 72-53-73 235:245 Linec v Evropě: LM/PMEZ 6 2-0-4 8:10 EL/UEFA 40 19-5-16 61:63 EKL 10 8-2-0 22:3 PVP 3 1-1-1 2:2 Celkem 59 30-8-21 93:78 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Talovjerov, Plavšič - Traoré, Holeš - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Linec: Schlager - Potzmann, Boller, Twardzik, Renner - Hong Hjon-sok, Michorl - Flecker, Horvath, Goiginger - Schmidt. Absence: Kačaraba, Oscar (oba 3 ŽK), Ševčík (zranění), Bořil, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Kúdela, Masopust (oba nejistý start) - Filipovič (zranění), Sako (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mandous, Masopust, Ousou, Ševčík, Traoré (všichni 2 ŽK) - nikdo. Zajímavosti: - Linec v sezoně 1985/86 vyřadil v Poháru UEFA Ostravu, naopak v roce 2000 vypadl v letním Poháru Interoto s Příbramí - Slavia v sezoně 1995/96 vyřadila v Poháru UEFA Štýrský Hradec - české týmy prohrály jediný z posledních 6 zápasů s rakouskými soupeři - Slavia na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy přešla přes Fenerbahce Istanbul po 2 výhrách 3:2, Linec coby vítěz skupiny postoupil přímo do osmifinále - Slavia v pohárech 5x za sebou neprohrála - Slavia prohrála jediný z posledních 13 domácích pohárových zápasů - Slavia v generálce zvítězila v derby nad Spartou 2:0, připsala si šestou soutěžní výhru po sobě a o skóre vede českou ligu - Slavia vloni a v roce 2019 došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Linec v evropských pohárech 12x za sebou neprohrál, v této sezoně z 10 zápasů 8x zvítězil a 2x remizoval - Linec v pohárech vyhrál posledních 7 venkovních zápasů a v 5 utkáních v této sezoně tam neinkasoval - Linec byl na podzim s 16 body a jediným inkasovaným gólem nejlepším týmem ve skupinách - Linec v generálce prohrál na půdě Wolfsbergu 0:1 a zvítězil v jediném z 5 soutěžních duelů v jarní části sezony - Linec v minulé sezoně rakouské ligy skončil čtvrtý, v probíhajícím ročníku obsadil po základní části až 8. místo a bude hrát nadstavbovou skupinu o udržení - za Linec od ledna hraje český obránce Twardzik - dánský záložník Madsen přišel do Slavie v létě z Lince