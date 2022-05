Fotbalisté Slavie remizovali v Ostravě a ztratili šanci na čtvrtý titul po sobě

Ostrava - Fotbalisté Slavie v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul remizovali v Ostravě 1:1 a ztratili šanci na zisk čtvrtého mistrovského titulu za sebou. Pražané před závěrečným kolem ztrácí nedostižné čtyři body na vedoucí Plzeň, která porazila nováčka Hradec Králové v jeho mladoboleslavském azylu 2:0. Slávisté už od páté minuty vedli brankou Yiry Sora, ještě do přestávky vyrovnal David Buchta. Baník odolal soupeři i ve dvacetiminutovém oslabení po vyloučení Davida Lischky.

Zápas začal pro Ostravu špatně. Jen v úvodní pětiminutovce domácí vyprodukovali několik chyb ve středu hřiště a jedna byla potrestána gólem. Falta přišel o míč, Traoré rychle kolmou přihrávkou rozběhl Sora a bývalý útočník Ostravy dal technickou střelou k tyči první ligový gól v dresu Slavie.

Slezané se ale postupně otřepali a vyrovnali obraz hry. Už ve 24. minutě dělilo od vyrovnání Klímu několik centimetrů, ale po jeho hlavičce po rohu zachránilo hosty břevno. Podobná situace vynesla šanci i Almásimu, který ale hlavičkou minul. Do třetice už však domácí měli přesnou mušku. Fleišmanův centr z levé strany nedokázal odvrátit Ousu, balon propadl k Buchtovi a ten z voleje překonal Mandouse.

Ostrava se po vyrovnávací trefě vypjala k heroickému výkonu a hráči se před neúnavně povzbuzujícím stadionem předháněli v bojovnosti. Slavia neměla protizbraň, jen kontrola míče na útočné polovině k ničemu nevedla.

Naopak domácí v 55. minutě znovu zahrozili, ale Klímovi ve slibné pozici sklouzl míč a zakončení mu nevyšlo.

Dvacet minut před koncem Baník přečkal kritickou situaci. Hlavní sudí Hocek po konzultaci s videorozhodčím ocenil zákrok Lischky na pronikajícího Sora červenou kartou, ale přímý kop z hranice velkého vápna napálil Holeš bombou jen do břevna.

Slavia v přesilovce pokračovala v územní převaze, jenže bez vyložených šancí. Vytrvale bojující Ostrava nevystavila Laštůvku žádnému gólovému ohrožení a oslabení přečkala bez úhony. Při závěrečné loterii se do vápna Ostravy vydal i brankář Mandous, ale hostům už to nic platné nebylo. Pražané v nadstavbě vyhráli jediný ze čtyř duelů.

Hlasy po utkání 4. kola nadstavby

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Mužstvo si za výkon zaslouží pochvalu, i remíza může mít hodnotu. Mužstvo nechalo na hřišti velké odhodlání. Věděli jsme, že Sor může hrozit, když se rozběhne. Bohužel brzy využil naší chyby a pohotově zakončoval. Chtěli jsme výše napadat a to byl klíč k úspěchu. Bylo vidět, že kluci měli odvahu a chtěli hrát fotbal. To byl i náš cíl a směr, se kterým jsme do toho šli. A vyplatilo se nám to."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zajímavý zápas. My do něj dobře vstoupili tím, že jsme dali rychle gól a po něm kontrolovali hru. Ale někdy kolem 15., 20. minuty jsme ztratili půdu pod nohama. Baník nás dostal trochu pod tlak, nepodrželi jsme balon jako předtím, z toho byly nepříjemné standardky a pak jsme dostali gól. Zbytek půle jsme dohráli v útlumu. Do druhé půle jsme upravili některé věci, Baník nás výše napadal, nám se podařilo z toho občas vyjíždět, ale nedostali jsme se do vyložené šance. Po vyloučení se Baník zatáhl, bránil trochu níž, my měli nějaké náznaky, dvě tři zajímavé situace, ale ty jsme nedotáhli a je to zasloužená remíza. My o titul přišli už během sezony, teď už to byl spíše důsledek těch ztrát s Karvinou nebo s Hradcem, ale těch ztrát bylo více. Je to pro nás zklamání, chtěli jsme to alespoň dotáhnout, aby bylo v posledním kole o co hrát. Jsme samozřejmě zklamaní."

Baník Ostrava - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 32. Buchta - 5. Sor. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Antoníček - Franěk (video). ŽK: Kaloč, Pokorný, Almási, Ndefe, Laštůvka - Hromada, Holeš. ČK: 69. Lischka (Ostrava). Diváci: 8728.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Jaroň (83. Boula), Kaloč, Falta, Klíma (77. Chlumecký), Buchta (77. Smékal) - Almási (90. Kuzmanovič). Trenér: Galásek.

Slavia: Mandous - Kačaraba (74. Tecl), Ousou, Kúdela (21. Talovierov), Plavšič (61. Samek) - Hromada (46. Oscar), Holeš - Ševčík, Traoré, Lingr (74. Fila) - Sor. Trenér: Trpišovský.