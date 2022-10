Fotbalisté Slavie prohráli v Olomouci 0:2 a na první Plzeň ztrácí čtyři body

Olomouc - Fotbalisté Slavie prohráli v 11. kole první ligy v Olomouci 0:2 a ztrácí čtyři body na vedoucího obhájce titulu Plzeň, která má navíc zápas k dobru. Pražané podlehli v nejvyšší soutěži Sigmě poprvé od října 2015 a po 11 zápasech. Za Hanáky se v první půli trefil Jiří Sláma, po změně stran Mojmír Chytil. Olomouc doma v ligové sezoně na pátý pokus poprvé zvítězila a posunula se na sedmé místo.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského se ideálně nenaladili na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy v Kluži, které ve čtvrtek v Edenu podlehli 0:1. Slávisté prohráli třetí z posledních čtyř soutěžních duelů, venku v lize nevyhráli potřetí za sebou a v sezoně tam získali jen sedm z celkových 22 bodů.

První šance zápasu byly k vidění už v úvodních minutách. Nejdříve Douděra z pravé strany zamířil jen do prostoru, kde stál připravený brankář Trefil, poté hlavičkoval olomoucký Růsek, jehož pokus padající pod horní tyč vyrazil brankář Kolář. Nejblíže brance byl hlavičkující Kačaraba, který z bezprostřední blízkosti trefil jen domácího brankáře.

Atraktivní začátek zápasu přinesl v 19. minutě také první branku. Po centru z pravé strany se míč dostal na hranici pokutového území ke Slámovi, jehož pokus z voleje zapadl přesně ke vzdálenější tyči. Sláma se trefil poprvé v ligové kariéře.

Slavia se okamžitě po inkasované brance tlačila za vyrovnáním, jenže Tiéhi technickým pokusem lehce přestřelil a Douděra na míč ve skluzu těsně nedosáhl. Druhá polovina prvního poločasu se odehrávala převážně mezi oběma šestnáctkami bez vážnějších šancí. Slavia přesto mohla před koncem prvního poločasu srovnat, jenže Oscara ve vyložené šanci vychytal olomoucký Trefil a střílený centr Ewertona nikdo z hostujících hráčů do sítě nedorazil.

Na začátku druhého poločasu prověřil Trefila střídající Provod, olomoucký brankář si se střelou do středu branky poradil. O chvíli později navíc Trefilův dlouhý odkop propadl až k Chytilovi, který technickým obstřelem překonal bezmocného brankáře Koláře. Olomoucký útočník se v ročníku nejvyšší soutěže prosadil popáté.

Brzy poté mohl snížit Ousou, ale z bezprostřední blízkosti branku Olomouce vysoko přestřelil. Vzápětí stříleli Provod a Tiéhi, jejich střely však zablokovali obětaví olomoučtí obránci.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu domácí předvedli hezkou kombinační akci na jeden dotek, které k dokonalosti scházelo jen to, aby Chytil z hranice pokutového území zamířil mezi tři tyče. Vzápětí také další střela aktivního Provoda zamířila jen do středu branky a jistý Trefil opět zasáhl. Minutu před koncem základní hrací doby se do vápna dostal střídající Poulolo, ale pokusem na přední tyč Koláře nepřekvapil.

Slavia po devíti kolech neskórovala a s 34 góly nepotvrdila pozici nejlepšího útoku ligy.

Sigma Olomouc - Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 19. Sláma, 54. Chytil. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Machač - Franěk (video). ŽK: Trefil - Ousou, Kačaraba, Tiéhi. Diváci: 7227.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal (87. Poulolo), Breite, Spáčil (61. Greššák, 87. Vraštil), Navrátil (66. Zifčák), Sláma (66. Šíp) - Růsek, Chytil. Trenér: Jílek.

Slavia: Kolář - Douděra (73. Lingr), Ousou, Kačaraba (57. D. Jurásek), Oscar - Tiéhi, Hromada (46. Provod) - Jurečka (65. Usor), Traore, Ewerton - Tecl (46. Sor). Trenér: Trpišovský.