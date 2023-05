Fotbalisté Slavie přišli do konce sezony o zraněné Masopusta a Olayinku

Praha - Fotbalisté Slavie přišli před koncem sezony o dva důležité hráče. Pravý bek či záložník Lukáš Masopust a křídelník Peter Olayinka utrpěli v nedělním utkání posledního kola základní části první ligy proti Hradci Králové vážnější zranění a nestihnou se dát do pořádku nejen do středečního finále domácího poháru na Spartě, ale ani do následné pětikolové nadstavby v nejvyšší soutěži.

"Pro Petera Olayinku a Lukáše Masopusta bohužel skončila sezona. Další dva hráči dnes byli na magnetické rezonanci a uvidíme podle výsledků, které obdržíme v průběhu dneška. Doufáme, že tam budou zprávy trochu příznivější a snad nebude nějaký fatální nález," řekl na tiskové konferenci před finále poháru asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Olayinka proti Hradci (1:1) utrpěl zranění v průběhu prvního poločasu. Sedmadvacetiletý nigerijský křídelník dal v této ligové sezoně za Slavii 11 branek a k tomu přidal čtyři asistence. Po sezoně mu v Edenu končí smlouva a za vršovický celek, který je tabulce druhý o dva body za Spartou, si už nezahraje.

Masopust poslední dobou nastupoval na pozici pravého stopera v tříobráncovém systému Slavie. Proti Hradci se zranil po změně stran coby střídající. V tomto ligovém ročníku má třicetiletý zadák na kontě 19 startů s bilancí dvou gólů a pěti asistencí.