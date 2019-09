Fotbalisté Slavie před vstupem do Ligy mistrů přivítají Slovácko

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie v sobotním zápase 9. kola první ligy hostí páté Slovácko. Pro obhájce titulu to bude generálka na úterní vstup do skupiny Ligy mistrů na stadionu Interu Milán. Sedmá Sparta zkusí vylepšit špatnou obranu i venkovní bilanci v neděli ve Zlíně. Druhá Plzeň, která na Slavii ztrácí tři body, až v pondělní dohrávce doma vyzve třetí Jablonec.

Slávisté před reprezentační přestávkou ztratili výhru v Opavě, kde od oslabeného soupeře v poslední minutě dostali gól na 1:1. Slovácko sice prohrálo sedm z posledních osmi ligových duelů proti "sešívaným", ale v aktuálním ročníku už dokázalo venku porazit další favority Spartu a Plzeň shodně 2:0.

"Slovácko v téhle sezoně předvedlo velice dobré výkony. Víme, že zaslouženě vyhráli na Spartě i v Plzni. Na druhou stranu zase prohráli vysoko v Jablonci (0:6)," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Slovácko velmi dobře brání, vychází z hlubokého bloku a má skvělé kontry. Nesmíme lacino ztrácet míče a pouštět je do situací, v kterých jsou silní. Prioritu má teď sobotní zápas, až pak se můžeme dívat na zápas s Interem. Minule jsme ztratili v Opavě, potřebujeme vyhrát," dodal kouč Pražanů.

Sparta ze tří venkovních utkání sezony získala jediný bod a ve Zlíně nevyhrála při posledních třech návštěvách. "Zlín je ve druhé polovině tabulky, ale má natolik zkušený kádr, že by podle něj i předváděné hry měl být v první polovině. Na Moravě celkově je na Spartu trochu jiný pohled než u nás v Praze nebo v Čechách. Pamatuji si opravdu historicky, že už za mě se ve Zlíně těžko hrálo. Nevím proč, doufám, že to teď zlomíme a vyhrajeme," uvedl Michal Horňák, asistent trenéra Sparty Václava Jílka.

Letenští z posledních čtyř ligových zápasů jen jednou zvítězili a třikrát inkasovali minimálně tři góly. V osmi kolech pak sparťané celkem dostali 14 branek a horší obranu v první lize mají už pouze Bohemians 1905 s Opavou (oba 16). Po Zlínu čeká Jílkovy svěřence derby se Slavií a další šlágr s Plzní. "Kdyby se nám zápas ve Zlíně povedl a dokázali bychom zpátky přivést tři body, byl by to hlavně pro hráče velice dobrý impuls do těch dalších dvou vrcholů podzimu," konstatoval Horňák.

Poslední Teplice se představí v Liberci, s nímž v lize neprohrály pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát braly výhru. Hostům bude na lavičce chybět trenér Stanislav Hejkal. Tomu začíná dvouzápasový trest za urážky rozhodčích po zápase s Karvinou, kdy dostal jako první kouč v české nejvyšší soutěži červenou kartu.

Příbram se rovněž v sobotu pokusí v Mladé Boleslavi vybojovat první venkovní body sezony. Tým kouče Jozefa Webera má na svém stadionu stoprocentní bilanci čtyř výher a středočeskému soupeři v samostatné lize doma nikdy nepodlehl.

V neděli jsou vedle zápasu Zlín - Sparta na programu další dvě utkání. Šestá Ostrava přivítá nováčka z Českých Budějovic, který vyhrál jediný z posledních sedmi vzájemných soubojů v nejvyšší soutěži.

Předposlední Karviná se před svým publikem utká s Bohemians 1905 s cílem připsat si první domácí výhru v ligovém ročníku. "Klokani" zase chtějí v pátém venkovním utkání odvrátit pátou porážku.

Hlasy před víkendovými zápasy 9. ligového kola:

FK Mladá Boleslav (4.) - 1. FK Příbram (9.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Chceme vyhrát a potvrdit stoprocentní úspěšnost v aktuální domácí sezoně, jen tak udržíme současné postavení v ligové tabulce a naplníme očekávání našich fanoušků."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Čeká nás těžký zápas, je to další z pohárových mančaftů. Kvalita jejich mužstva je velmi vysoká. Víme, že Boleslav většinou doma soupeře přehrává, je velice silná. Dokonce v tabulce je před námi v domácích zápasech. První je Jablonec, druhá Boleslav a třetí my. Samozřejmě Komličenko dává góly, padá mu to tam už druhou sezonu, ale neméně kvalitní je Mešanovič. Bude to obrovsky složité, protože jsou to dva kvalitní útočníci. Musíme je oba přikrýt a ubránit."

Slovan Liberec (11.) - FK Teplice (16.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Teplice byly vždycky pro Liberec nepříjemný soupeř. Momentálně se sice nacházejí na konci tabulky, ale bodové rozdíly jsou minimální a navíc mají zápas k dobru, takže bych tomu umístění nepřikládal velkou důležitost. Teplice teď získaly zkušeného útočníka Řezníčka, jsou tam i další šikovní hráči, takže podle mě tým svoji kvalitu má. Pro nás bylo důležité, že jsme ve dvojzápase s Karvinou a Spartou udělali body, které nám ze začátku chyběly, ale minule na Bohemce jsme zase zbytečně v závěru bod ztratili. V domácím zápase se Spartou nám hodně pomohli diváci, i proti Teplicím je musíme naším výkonem vtáhnout do hry a společně výhru nad Spartou doma potvrdit. Uděláme všechno pro to, abychom zápas zvládli a připsali si tři body."

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Se Standou (hlavním trenérem Stanislavem Hejkalem) vždycky taktiku domlouváme před zápasem společně, teď akorát bude rozdíl, že Standa nebude dva zápasy na lavičce. Při zápase bude komunikace horší, tam si budu muset vypomoci s klukama z lavičky, Standa přijde před zápasem a po zápase. Jestli budeme používat vysílačku? To bych nechtěl specifikovat, necháme tomu volný průběh. Jako hlavní trenér v Dukle jsem nevyhrál a byl bych rád, kdybychom to změnili v Liberci. Jako hráč i trenér jsem byl v Jablonci, tak tu rivalitu cítím víc než kluci z Teplic."

Slavia Praha (1.) - 1. FC Slovácko (5.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Po reprezentační pauze je to pro nás vždy nejsložitější utkání, za poslední rok byl vždy ten první zápas nepříjemný. Slovácko v téhle sezoně předvedlo velice dobré výkony. Víme, že zaslouženě vyhráli na Spartě i v Plzni. Na druhou stranu zase prohráli vysoko v Jablonci. Slovácko velmi dobře brání, vychází z hlubokého bloku a má skvělé kontry. Nesmíme lacino ztrácet míče a pouštět je do situací, v kterých jsou silní. Prioritu má teď sobotní zápas, až pak se můžeme dívat na zápas s Interem. Minule jsme ztratili v Opavě, potřebujeme vyhrát."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "My jsme v reprezentační přestávce nehráli žádnou přípravu, využili jsme ji k regeneraci a tréninkům. Na Slavii jedeme dobře připraveni. Odvaha nám nechybí, dokázali jsme vyhrát na Spartě i v Plzni a o body se jedeme porvat i na hřiště účastníka Ligy mistrů. Narazíme ještě na vyšší kvalitu a o to lepší výkon musíme podat. Hlavně zodpovědný dozadu, bez chyb v rozehrávce, s rychlým přechodem do útoku a nebezpečným zakončením."

Fastav Zlín (12.) - Sparta Praha (7.)

Jan Kameník (asistent trenéra Zlína): "My jsme v přestávce přivedli do týmu tři hráče a všechno to jsou zajímavé posily. Wágner, Folprecht i Gruzínec Giorgadze se jeví na tréninku velmi dobře, na rovinu říkám, že minimálně jeden z nich se v základní sestavě proti Spartě objeví. Víme, že nás čeká velmi náročné utkání, Sparta po předchozích výsledcích není zrovna v komfortní situaci, je pod tlakem, ale to my taky. Dvakrát jsme prohráli a situace nám velí vzít si body zpátky, při vší úctě a respektu k soupeři, jehož očekávání byla před sezonou také větší."

Michal Horňák (asistent trenéra Sparty): "Zlín je ve druhé polovině tabulky, ale má natolik zkušený kádr, že by podle něj i předváděné hry měl být v první polovině tabulky. Na Moravě celkově je na Spartu trochu jiný pohled než u nás v Praze nebo v Čechách. Pamatuji si opravdu historicky, že už za mě se ve Zlíně těžko hrálo. Nevím proč, doufám, že to teď zlomíme a vyhrajeme. Kdyby se nám zápas povedl a dokázali bychom přivést tři body, byl by to hlavně pro hráče velice dobrý impuls do dalších dvou vrcholů podzimu, kdy nás čeká derby a Plzeň."

MFK Karviná (15.) - Bohemians Praha 1905 (10.)

František Straka (trenér Karviné): "Bohemka je nepříjemný, těžký a běhavý mančaft. Rukopis kouče Haška je na jejich hře hodně znát. My ovšem potřebujeme a chceme doma vyhrát, protože se nám to v předchozích domácích zápasech ještě nepodařilo. Uděláme pro to všichni maximum, tři body potřebujeme jako sůl. Z venkovních duelů jsme přivezli čtyři body a postup v poháru, což je super. Nyní mám před dalšími čtyřmi koly do druhé reprezentační přestávky v hlavě další bodový cíl, který bych rád s týmem naplnil."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Za osm kol máme deset bodů. Jsme rádi, že tři domácí zápasy jsme zvládli vítězně a v jednom jsme remizovali s Plzní 0:0. S tím jsme spokojení. Naopak s tím, jak hrajeme venku, spokojení nejsme. Hráli jsme venku čtyři zápasy, čtyřikrát jsme prohráli. Nejsme na to zvyklí, loni jsme si venku zvykli vyhrávat, vůbec se nám to nelíbí. Věřím, že zápasy, kde budeme bodovat, teprve přijdou. Otázka je, jestli to bude teď v Karviné."

Baník Ostrava (6.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "České Budějovice uhrály zkraje sezony velice překvapivé výsledky. Sám jsem je viděl na utkání v Boleslavi, kde vedly 2:0 a Komličenko je pak sestřelil na 4:2. To bylo velice poučné utkání. Ukázalo se, že jejich mužstvo je velice nebezpečné v přechodu nahoru. A teď se navíc Budějovice posílily o zajímavé hráče. Ať už o Sivoka nebo Rabušice. Je to mužstvo, které se dotváří za pochodu a které je velice nebezpečné v tom, co jsem říkal. Sivok je vůdce, zkušený hráč. I když byl delší dobu zraněný, je to hráč, který může vnést do mužstva klid a jistotu."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Čeká nás nesmírně kvalitní tým, který je silný zejména doma, kde má výborné výsledky. Baník je silný klub, který si přivede de facto každého hráče, na kterého si ukáže. Mužstvo je našlapané výbornými fotbalisty, ať už jsou to Reiter, Fillo, Baroš a další. Nic ale předem nevzdáváme. Na zápas se dobře připravíme a budeme si chtít odvézt domů nějaký bod."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- FK Mladá Boleslav (4.) - 1. FK Příbram (9.) Výkop: sobota 14. září, 16:30. Rozhodčí: Dubravský - Flimmel, Vlček. Bilance: 26 12-9-5 40:28. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Křapka, Pudil, Túlio - Bucha, Hubínek, Matějovský, Fulnek - Komličenko, Mešanovič. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Voltr, Soldát, Polidar, Zeman - Škoda. Absence: Wiesner (rekonvalescence) - Rezek (trest za ČK), Kingue, Květ (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Mešanovič - Rezek (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko - Škoda (oba 5). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů s Příbramí - M. Boleslav ve 13 domácích ligových zápasech s Příbramí neprohrála - M. Boleslav vyhrála všechny 4 domácí zápasy ligové sezony a na svém stadionu získala 12 z 13 bodů - M. Boleslav doma prohrála jediný z posledních 19 ligových zápasů - M. Boleslav v posledních 3 domácích ligových zápasech dala pokaždé 4 branky - M. Boleslav má k dobru utkání v Teplicích - Příbram posledních 7 kol pravidelně střídá porážku s výhrou - Příbram v této ligové sezoně venku prohrála všechna 3 utkání navíc bez vstřelené branky - Příbram venku vyhrála jediný z posledních 14 soutěžních zápasů Slovan Liberec (11.) - FK Teplice (16.) Výkop: sobota 14. září, 16:30. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. Bilance: 46 16-9-21 54:59. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Musa. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Trubač, Ljevakovič, Žitný, Kučera, Moulis - Vyhnal. Absence: Mikula (4 ŽK), Karafiát, Kuchta (oba nejistý start) - J. Mareš (4 ŽK), Nazarov (zranění). Disciplinární ohrožení: Kačaraba, Breite, Oscar, Potočný (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Potočný (3) - Žitný, Vondrášek, J. Mareš (všichni 1). Zajímavosti: - Teplice posledních 5 ligových zápasů s Libercem neprohrály (4 výhry, remíza) - Liberec v posledním domácím utkání porazil Spartu 3:1, předtím na svém stadionu v lize 3x za sebou prohrál - Liberec doma získal jen 3 z celkových 9 bodů - Liberec 12 ligových zápasů po sobě neremizoval - Teplice v lize 4x za sebou nevyhrály a daly jediný gól - Teplice vyhrály jediný z posledních 13 ligových zápasů - Teplice si dosud jedinou výhru v ligové sezoně připsaly venku v Ostravě, na soupeřových hřištích získaly 4 z 6 celkových bodů - Teplice mají se 4 góly nejhorší útok ligy - Teplice mají k dobru odložené utkání s M. Boleslaví - Teplicím bude na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu chybět trenér Hejkal - Nguyen slaví v den utkání 27. narozeniny, Balutovi (oba Liberec) bude den před zápasem 26 let Slavia Praha (1.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: sobota 14. září, 19:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž. Bilance: 34 16-9-9 47:31. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Kalabiška - Zajíc. Absence: Hromada (rekonvalescence) - Navrátil (4 ŽK), Dvořák, Juroška (oba nejistý start). Disciplinární ohožení: nikdo - Daníček (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hušbauer (3) - Zajíc, Petržela (oba 2). Zajímavosti: - Slavia v lize se Slováckem neprohrála 8x za sebou (z toho 7 výher) - Slovácko dalo Slavii v posledních 6 ligových zápasech jediný gól - Slavia jako jediná v ligové sezoně dosud neprohrála, v nejvyšší soutěži neprohrála 14x za sebou - Slavia minule remizovala v Opavě a utrpěla druhou ztrátu v ligové sezoně - Slavia má s 16 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy a s 2 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Slavia doma v lize 18x za sebou neprohrála a v této sezoně na svém stadionu vyhrála všechny 3 zápasy nejvyšší soutěže bez inkasované branky - Slavia v úterý vstoupí do skupiny Ligy mistrů zápasem v Miláně proti Interu - Slovácko v posledních 2 kolech získalo jediný bod - Slovácko vyhrálo v této sezoně na Spartě i v Plzni 2:0 Fastav Zlín (12.) - Sparta Praha (7.) Výkop: neděle 15. září, 15:00. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 28 7-6-15 24:43. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Jiráček, Hnaníček, Mašek, Čanturišvili - Wágner, Poznar. Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Hložek, Hašek, Mandjeck, Kanga, Plavšič - Kozák. Absence: Vraštil, Podio, Janetzký, Nečas (všichni zranění), Matejov (nejistý start) - Costa, Dočkal, Drchal, Frýdek, Kadlec, Panák, Pulkrab, Zahustel (všichni zranění), Hanousek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jiráček (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Poznar (3) - Kanga (5). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediný z posledních 8 ligových zápasů se Spartou - Sparta ve Zlíně ve lize 3x za sebou nevyhrála a z posledních 5 zápasů nejvyšší soutěže tam zvítězila jen jednou - Zlín poslední 2 kola prohrál - Zlín v lize 30x za sebou neremizoval - Sparta vyhrála jediné z posledních 4 kol a 3x inkasovala nejméně 3 góly - Sparta venku v této sezoně získala jediný z celkových 11 bodů - Sparta má s 16 góly spolu se Slavií nejlepší útok ligy MFK Karviná (15.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: neděle 15. září, 15:00. Rozhodčí: Marek - Blažej, Váňa. Bilance: 7 2-1-4 5:8. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Krivák, Čonka - Hanousek - Ba Loua, Janečka, Bukata, Guba - Petráň. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Absence: Rundič (4 ŽK), Dreksa, Moravec - Dostál, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Janečka (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Petráň (3) - Hronek, Keita, Podaný, Vacek, Vodháněl (všichni 2). Zajímavosti: - Bohemians prohráli s Karvinou v jediném z posledních 6 ligových duelů a v posledních 3 neinkasovali - Bohemians vyhráli poslední 2 ligové zápasy v Karviné (1:0 a 3:0) - Karviná prohrála jediný z posledních 5 ligových zápasů a 2x za sebou bodovala - Karviná bez baráže vyhrála jediný z posledních 10 ligových zápasů - Karviná doma získala jediný z celkových 6 bodů a na svém stadionu je nejhorším týmem ligové sezony - Bohemians 4 kola střídají venkovní porážku a domácí výhru - Bohemians venku prohráli všechny 4 zápasy ligové sezony a na hřištích soupeřů jsou nejhorším týmem soutěže - Bohemians mají spolu s Opavou s 16 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy Baník Ostrava (6.) - Dynamo České Budějovice (13.) Výkop: neděle 15. září, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ratajová. Bilance: 36 15-11-10 49:38. Poslední zápas: 4:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Kulhánek, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Schranz - Ledecký. Absence: Pazdera (zranění), Stronati (nejistý start) - Kladrubský (trest za ČK), Helešic (dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Fillo, Procházka - Kladrubský, Novák, Čavoš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič, Smola (oba 3) - Brandner (2). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů - Ostrava prohrála jediný z posledních 15 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Ostrava poslední 4 kola střídá domácí výhru a venkovní porážku - Ostrava vyhrála poslední 2 domácí ligové zápasy a dala v nich 7 branek - Č. Budějovice minule porazily Zlín a zvítězily po 5 kolech a 3 porážkách za sebou - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 12 venkovních ligových zápasů - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól - Sivok (Č. Budějovice) slaví v den utkání 36. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - FK Jablonec (3.) Výkop: pondělí 16. září, 18:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock. Bilance: 43 19-10-14 57:51. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Hořava - Kopic, Čermák, Kovařík - Krmenčík. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal. Absence: Hubník, Kayamba (oba rekonvalescence) - Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Jugas (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kopic, Krmenčík (oba 3) - Sýkora (4). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 4 z posledních 5 ligových zápasů s Jabloncem a prohrála v jediném z posledních 7 vzájemných duelů - Plzeň doma v lize porazila Jablonec 4x za sebou - Plzeň vyhrála poslední 2 kola a 3x za sebou v lize neprohrála - Plzeň prohrála jediný z posledních 11 ligových zápasů - Plzeň doma prohrála jediný z posledních 26 ligových zápasů - Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol - Jablonec venku získal jediný z celkových 16 bodů - Jablonec venku v lize 11x za sebou nevyhrál - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Plzeň Tabulka: 1. Slavia 8 6 2 0 16:2 20 2. Plzeň 8 5 2 1 15:8 17 3. Jablonec 8 5 1 2 15:10 16 4. Mladá Boleslav 7 4 1 2 15:12 13 5. Slovácko 8 4 1 3 8:12 13 6. Ostrava 8 4 0 4 13:10 12 7. Sparta 8 3 2 3 16:14 11 8. Olomouc 8 3 2 3 11:11 11 9. Příbram 8 3 1 4 11:11 10 10. Bohemians 8 3 1 4 12:16 10 11. Liberec 8 3 0 5 9:10 9 12. Zlín 8 3 0 5 7:10 9 13. České Budějovice 8 2 2 4 9:13 8 14. Opava 8 2 1 5 5:16 7 15. Karviná 8 1 3 4 8:9 6 16. Teplice 7 1 3 3 4:10 6