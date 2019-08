Fotbalisté Slavie před prázdným hledištěm porazili Liberec 1:0

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli v utkání pátého kola první ligy nad Libercem 1:0. Zápas, který se hrál v Edenu kvůli disciplinárnímu trestu Pražanů za výtržnosti fanoušků bez diváků, rozhodl v 39. minutě Lukáš Masopust. Obhájce titulu napravil minulou úvodní ztrátu v nové sezoně z Karviné a pojistil si vedení v tabulce. Druhá Plzeň ztrácí tři body a může se znovu dotáhnout v případě nedělního vítězství nad Slováckem. Liberec počtvrté za sebou nebodoval a zůstal předposlední.

Disciplinární komise potrestala Slavii za výtržnosti v úvodním domácím duelu s Olomoucí, při němž chuligáni naházeli pyrotechniku do sektoru hostů. Červenobílí už hráli bez fanoušků v roce 2011, kdy měli uzavřené hlediště na tři zápasy. Před dnešním utkáním se liga naposledy hrála před prázdným stadionem před sedmi lety, kdy za výtržnosti pykala Sparta.

Liberec měl v Edenu téměř domácí prostředí, které mu vytvářelo asi 150 diváků. Ti mohli podle řádů do hlediště coby hostující držitelé vstupenek první kategorie, vedle nich smělo na stadion ještě do 30 zástupců obou klubů s VIP lístky, pořadatelé, bezpečnostní složky a novináři.

V první půli se nehrál příliš strhující zápas. Domácí kouč Trpišovský nasadil poprvé v sezoně do základní sestavy Holeše a nejdražší letní posilu Stanciua a bývalý hráč Sparty měl první větší šanci. Jeho střelu v desáté minutě vytáhl Nguyen na roh. O devět minut později neměl daleko ke gólu ani Holeš, jehož ránu opět vyrazil liberecký brankář.

Hosté nastoupili bez Oscara, který by podle spekulací mohl přestoupit do Slavie, a liberijský záložník jim ve středu pole citelně chyběl. Jedinou vážnější možnost si Severočeši v první půli připsali po půlhodině, kdy po Potočného centru hlavičkoval Nešický v těžké pozici mimo.

V 39. minutě otevřela skóre Slavia. Souček u postranní čáry na hranici faulu obral o míč Nešického, nacentroval a nabíhající Masopust dal hlavou svůj první gól v sezoně.

Liberec po změně stran přidal, ale do šancí se prakticky nedostával. Naopak v 57. minutě se mohl podruhé trefit Masopust, jehož technickou střelu zpoza vápna vytáhl Nguyen. Hostující brankář se blýskl i v 71. minutě, kdy reflexivně vyrazil Součkovu hlavičku zblízka.

Severočeši byli směrem do ofenzivy naprosto neškodní a vůbec se nedostali k závěrečnému tlaku. Naopak mohli být rádi, že podruhé neinkasovali poté, co Hušbauer v 87. minutě ve velké šanci mířil nad. Slavia vyhrála i druhý domácí zápas v sezoně 1:0, Liberec porazila v lize teprve podruhé z posledních sedmi duelů.

Hlasy po utkání :

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Byl to hodně náročný zápas na všechno, takový atletický závod. Liberec nám to hlavně v prvním poločase hodně znepříjemňoval vysokým presinkem. Nebylo moc místa na hřišti. Naštěstí jsme dali v první půli gól. Předtím tam měl Nguyen dva skvělé zákroky. Pak se nám povedlo dát skvělý centr Tomášem Součkem a Masopust na první tyči dal gól. Druhý poločas hrál Liberec ještě aktivněji, my jsme bohužel nedali takové brejkové nájezdy a šance, nebo nás vychytal Nguyen. Bylo to podobné jako v minulé sezoně, kdy jsme vedli 1:0 a pak nám Liberec z rohu z jedné střely vyrovnal na 1:1. Bylo to nervózní až do konce. Bohužel jsme museli nuceně střídat jinak, než jsme potřebovali. I proto jsme tam nemohli dostat čerstvého útočníka a některé situace vyřešili do druhého gólu. Pro nás je to důležité vítězství, protože to byl nezvyklý zápas bez těch diváků a se soupeřem, který hraje velmi náročně. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, i když bych si představoval, že budeme v koncovce efektivnější. Bylo to stejné jako přípravné utkání někde na soustředění v Rakousku, takový fotbalový pohřeb."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Snažili jsme se velmi dobře napadat rozehrávku Slavie, což je velmi složité, protože mají vynikající fotbalisty. Naši hráči to ale uběhali až do konce zápasu. Měli jsme tutovku Nešického hlavičku, bohužel se to ještě otřelo o domácího hráče. Slavia měla taky dvě tři možnosti, které Filip Nguyen parádně vychytal. Ale chvíli před poločasem nás po ztrátě našeho hráče bohužel Slavia potrestala krásným gólem na přední tyč. Druhý poločas jsme se snažili přidat na tempu a dostat Slavii do úzkých. Měli jsme několik dobrých brejkových situací, ale i třeba vzhledem k tomu, že nám chyběli dva útočníci Musa a Kuchta, kteří jsou hráči Slavie, a zároveň Oscar, tak už jsme nic nedokázali vyprodukovat. Každopádně odmakali jsme to, kluci se snažili dát branku, ale nedali."

Slavia Praha - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 39. Masopust. Rozhodčí: Marek - Melichar, Vitner - Adam (video). ŽK: Hušbauer, Coufal - Potočný, Hybš, Kačaraba. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Frydrych, Bořil - Souček - Holeš (80. Traoré), Hušbauer, Stanciu (65. Král), Masopust (73. Olayinka) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Mara - Malinský (65. Koscelník), Nešický (72. Pázler), Pešek - Potočný (81. Dordič). Trenér: Hoftych.