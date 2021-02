Fotbalisté Slavie porazili Jablonec 3:0 a vedou ligu už o 12 bodů

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili ve šlágru 17. ligového kola nad Jabloncem jasně 3:0. Pražané rozhodli souboj prvního s druhým týmem tabulky už do poločasu, kdy se trefili jejich nejlepší střelci Abdallah Sima s Janem Kuchtou. Po pauze si dal vlastní gól Jakub Martinec. Vršovický obhájce titulu si upevnil vedoucí příčku a po polovině soutěže má pohodlný náskok 12 bodů na Jablonec a Spartu.

Slavia vyhrála osm kol po sobě a i počtvrté na jaře. Pražané jako jediní v ligové sezoně dál drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovali už 29 utkání za sebou. Jablonec prohrál poprvé po devíti kolech.

Slavia doma v lize naposledy prohrála v srpnu 2018 právě s Jabloncem, dnes ale proti Severočechům překvapení nedopustila. Pražanům pomohlo i to, že soupeři kvůli dohodě klubů scházel stoper Zelený, místo něhož se zatáhl do obrany jinak defenzivní záložník kapitán Hübschman. Ve slávistické defenzivě nahradil zraněného Hovorku Zima.

Červenobílí zahrozili už ve třetí minutě, ale Sima v dobré pozici špatně trefil míč. Poté pálil vedle také Kuchta. V 19. minutě už favorit vedl. Olayinka obloučkem poslal do úniku Simu, ten udělal kličku brankáři Hanušovi a otevřel skóre. Devatenáctiletý senegalský objev skóroval potřetí za sebou, ve 12 ligových duelech dal 10 branek a už pouze jediný gól mu chybí k nejlepšímu střelci soutěže sparťanu Julišovi.

V polovině úvodního dějství byli hosté blízko k vyrovnání. Na Krobův roh si naskočil Doležal a Slavii zachránilo břevno. Na opačné straně podržel Jablonec při Olayinkově šanci brankář Hanuš, který v minulosti působil v Edenu.

Ve 38. minutě už Pražané zvýšili. Po chybě v hostující rozehrávce zakončil brejk po Stanciuově přihrávce do odkryté branky Kuchta a připsal si devátý gól v ligové sezoně, z toho sedmý v jarní části.

Slavia měla navrch i po pauze. Ve 49. minutě ještě Stanciu z přímého kopu trefil jen brankovou konstrukci, ale o devět minut později už Hanuš znovu inkasoval. Bývalý jablonecký hráč Holeš nacentroval a hostující Martinec si nešťastně obloukem srazil míč do vlastní sítě. Pražané dali v ligové sezoně už 51 branek a potvrdili, že mají nejlepší útok soutěže.

Domácí pak mohli několikrát zvýšit. Sima však zblízka trefil Hanuše a Kuchta si poté míč příliš předkopl. V 80. minutě po povedené kombinační akci vychytal Bořila jablonecký brankář a následně se dvakrát neprosadil střídající Musa. V závěru nastavení na druhé straně nepřekonal Pleštil hlavičkou pod břevno Koláře, který vychytal desáté čisté konto v ligové sezoně.

Hlasy po utkání

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zvládli jsme zápas výsledkově i herně. Neříkám to moc často, ale takový výkon bych si vždy představoval. Víme, že tam byly nějaké chyby, ke kterým nás Jablonec donutil. Trefil břevno a v závěru chytil gólovku Koli (Kolář). Pro mě obrovská škoda, že tu nebyli fanoušci. S nimi by to byl dokonalý zápas. Jsem rád, že výkon mužstva všechny zahřál. Jablonec hrál aktivně, chodil směrem dopředu, díky tomu z toho byl takový výkon. Jen škoda, že jsme neproměnili víc šancí, asi jsme si to vybrali ve Zlíně. Dnes jsme udělali důležitý krok k cíli, který máme. S druhým týmem tabulky jsme získali tři body. Ale soutěž je ještě dlouhá, zvlášť v téhle době se může stát spousta věcí."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Neodehráli jsme dobré utkání. První dvě branky jsme domácím darovali po našich chybách. Domácí měli i další šance, které nevyužili. Paradoxně po dvou situacích, které jsme měli vyřešit jinak, jsme inkasovali. Po první brance jsme měli šanci, ze standardky jsme dali břevno. Možná kdybychom vyrovnali, bylo by to vyrovnanější. Když se Slavia dostane do vedení 2:0, je to těžké. Víme, jak je silná. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivněji, ale Slavia si to nenechala vzít, celý zápas hrála aktivně. Třetí branku jsme inkasovali opět po naší chybě a ještě teči. Domácí dali tři branky po našich smolných situacích a šance, které měli a které měly skončit brankou, tak neskončily. Slavia byla lepší. Jsem zklamaný, že jsme v některých pasážích hráli ustrašeně. Tímhle zápasem ale nemůžeme shodit celou půlsezonu. Slavia je odskočená, dominuje naší lize. Je ve všem nejlepší. Má 30 vyrovnaných hráčů, rozpočet miliardu a půl. Má nejkvalitnější tým v lize."

Slavia Praha - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 19. Sima, 38. Kuchta, 58. vlastní Martinec. Rozhodčí: Orel - Vlček, Kotík - Denev (video). ŽK: Holeš, Sima, Bah, Trpišovský (trenér, všichni Slavia). Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš (76. Hromada), Provod (88. Oscar) - Sima (77. Traoré), Stanciu, Olayinka (84. Lingr) - Kuchta (77. Musa). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Hübschman (62. Kubista), Krob (87. Smejkal) - Považanec - Schranz, R. Hrubý (46. Pleštil), Kratochvíl (87. Chramosta), Jovovič (78. Podaný) - Doležal. Trenér: Rada.