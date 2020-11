Fotbalisté Slavie porazili Boleslav 1:0, v úvodu rozhodl Olayinka

Praha - Fotbalisté pražské Slavie tři dny po výhře v Evropské lize nad Nice udolali v 7. kole první ligy Mladou Boleslav 1:0. Zápas rozhodl už v sedmé minutě po úniku Peter Olayinka. Úřadující mistr porazil Boleslav v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a v lize neprohrál už 19 utkání. Hosté naopak poprvé po třech kolech nebodovali a v neúplné tabulce se dělí o 14. místo s Opavou.

Zápas se vzhledem k opatřením proti koronaviru hrál bez diváků. Zatímco Mladoboleslavští nastoupili kvůli přerušení ligy k prvnímu soutěžnímu utkání po měsíci, Slavia měla výhodu, že během pauzy odehrála tři duely skupiny Evropské ligy.

Červenobílí ve čtvrtek porazili doma Nice 3:2 a jejich trenér Trpišovský nasadil skoro stejnou sestavu až na navrátilce Stanciua, který před třemi dny scházel kvůli narození dcery. Pražanům stále chybělo několik hráčů s koronavirem.

Slávisté v úvodu potvrzovali, že jsou rozehranější. V páté minutě si na kolmici naběhl Kuchta, který proti Nice dvakrát skóroval, ale brankáře Mikulce nepřekonal. Za dvě minuty už domácí vedli. Holeš vysunul Olayinku a ten brejk s přehledem zakončil k tyči. Nigerijský křídelník navázal na vítěznou trefu z nedávného duelu Evropské ligy s Leverkusenem (1:0).

Pražané dál diktovali tempo. Mladík Sima trefil z úhlu Mikulce, Olayinka v dalším úniku vypálil vedle a ve 33. minutě hostující brankář vytáhl Stanciuovu přízemní střelu.

Na konci poločase domácí přišli o zraněného stopera Hovorku, který se zranil se spoluhráčem a přepustil místo Takácsovi. Vzápětí musel být ošetřován i další střední obránce Zima, po ošetření ale pokračoval.

Mladoboleslavský kouč Weber poslal do druhého dějství střídající Douděru s Ikaunieksem a hosté přidali. První velkou šanci měl ale Kuchta, který ve 49. minutě zblízka trefil Mikulce.

Hosté vyrovnali hru a v 66. minutě mohl srovnat Škoda, jemuž na poslední chvíli zblokoval střelu z hranice penalty Ševčík. Domácím pak pomohlo dvojí střídání a příchod Traorého s Lingrem. V 74. minutě Oscarovu přihrávku z úhlu před prázdnou branku odvrátil Tatajev a následně hlavičkoval mimo Lingr. Pražané už těsný náskok udrželi a Boleslav porazili výsledkem 1:0 potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že jsme do zápasu velmi dobře vstoupili, jak jsme chtěli. Hráli jsme velmi dobře, i na těžkém terénu jsme dobře kombinovali. Dostávali jsme se postupně do šancí, jednu z nich jsme po hezké akci Olayinky proměnili. Celý zbytek prvního poločase jsme hráli velmi dobře, bohužel jsme šance neproměnili a nepřidali druhý gól. Ve druhém poločase Boleslav změnila rozestavení, hrála agresivněji, víc nás napadala. V podobném duchu se odvíjel celý druhý poločas, nám se nepodařilo přidat pojišťující branku. Chvílemi to byl zápas nahoru dolů, střídali jsme skvělé akce s lacinými ztrátami. Zápas byl pořád otevřený, z naší strany tam byla nervozita až do konce. Boleslav má spoustu vysokých hráčů a spoustu hráčů s dobrou kopací technikou. Z jakékoliv situace mohlo přijít ohrožení. Jsme rádi, že jsme to dotáhli."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Slavia to po výtečném výkonu ve čtvrtek proti Nice zvládla vítězně i dnes, bohužel zaslouženě pro nás. Potřetí v řadě jsme se Slavií prohráli 0:1, není to příjemné. Vždy s tímto soupeřem saháme po bodu. Minule jsme tu zahodili penaltu, dnes jsme také neuspěli. První poločas byla Slavia lepší. My jsme hráli ustrašeně, to, co nám nesvědčí, velmi málo náběhů. Pokračovalo to i po gólu. Do druhé půle jsme to postově i systémově prostřídali, zdálo se nám, že z toho tříobráncového nebo pětiobráncového rozestavení se dostáváme málo dopředu. Druhá půle byla určitě lepší, ale s tak kvalitním soupeřem si těžko můžeme vytvořit více šancí. Jednu jsme měli zužitkovat, ale nedokázali jsme to dohrát do střely na branku. V takovém utkání musíte podat maximální výkon, což se nám úplně nepodařilo v první půli, mít při šancích Slavie štěstí a něco využít. To se nepovedlo, proto jsme zaslouženě prohráli. Nerozehranost rozhodně nebyla hlavní příčinou dnešní porážky."

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 7. Olayinka. Rozhodčí: Rejžek - Paták, Kotík - Orel (video). ŽK: Oscar, Sima, Lingr (všichni Slavia). Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust (90. Musa), Hovorka (41. Takács), Zima, Oscar - Ševčík, Holeš - Sima, Stanciu (71. Traoré), Olayinka - Kuchta (71. Lingr). Trenér: Trpišovský.

M. Boleslav: Mikulec - Zahustel, Jakub Klíma (46. Douděra), Tatajev, Křapka, Mazáň - Fulnek (46. Ikaunieks), Túlio (85. L. Mašek), Budínský, Janošek (72. D. Mašek) - Škoda (72. Drchal). Trenér: Weber.