Fotbalisté Slavie porazili Austrii, Plzeň a Sparta remizovaly

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve třetím utkání letní přípravy poprvé zvítězili. Úřadující český mistr po porážkách 0:2 s Českými Budějovicemi a 2:3 se Slovanem Bratislava dnes v Rakousku zdolal Austrii Vídeň 3:2. Prvního gólu v červenobílém dresu se dočkala jedna z letních posil obránce Tomáš Holeš.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský kvůli drobnému zranění nenasadil útočníka Škodu a nenastoupili ani nejlepší hráč uplynulé ligové sezony Souček, Masopust a Deli.

"Jsme rádi, že se nám konečně povedlo zvítězit. Byl to v přípravě už třetí zápas a bylo vidět, že předchozí únava z tréninků už mírně pominula. Připadali jsme si na hřišti trošku lehčí. Jsem rád, že se nám povedlo zvítězit, i když soupeř o poločase protočil celou jedenáctku," uvedl pro klubový web autor první branky Michal Frydrych.

V brance se představil mladík Markovič a v deváté minutě mu pomohlo břevno. O dvě minuty později poslal favorita do vedení hlavou Frydrych, čtvrtý celek uplynulé sezony rakouské ligy ale hned za tři minuty srovnal.

Ve 27. minutě vrátil Slavii náskok z malého vápna Van Buren. Austria znovu odpověděla v 51. minutě, kdy se prosadil z penalty Sax, ale hned z protiútoku z voleje rozhodl Holeš.

Před vstupem do nové sezony ještě Slavia v sobotu odehraje v Trnavě Československý Superpohár proti domácímu Spartaku, vítězi Slovenského poháru.

Plzeň dvěma góly v závěru zachránila remízu 2:2 s Karabachem

Plzeň v šestém a předposledním utkání letní přípravy po dvou gólech v závěru remizovala na soustředění v Rakousku 2:2 s Karabachem. Ázerbájdžánský šampion ještě sedm minut před koncem vedl 2:0, ale pak v rozmezí minuty srovnali střídající Ondřej Mihálik a Dominik Janošek. Generálku na sezonu odehraje český vicemistr v pátek proti ruské Ufě.

Plzeňský trenér Pavel Vrba už tentokrát o půli neprostřídal celou jedenáctku a základní sestavu nechal na trávníku déle. Viktorii se dlouho nedařilo a po dvou brankách Mahira Emreliho z přelomu poločasů prohrávala 0:2.

"První poločas nebyl podle našich představ, zkoušeli jsme jiné rozestavení ve středu hřiště. Moc se nám to nevydařilo. Hráli jsme na zbytečně moc doteků," řekl novinářům v Rakousku asistent plzeňského kouče Zdeněk Bečka. "Od druhé půle jsme se vrátili k našemu vyzkoušenému modelu 4-2-3-1 a hra se změnila," dodal.

Plzeňskou hru oživila střídání a vidět byl především Janošek, který přišel do Viktorie po hostování ve Slovácku. Nejprve po jeho pasu šikovně přeloboval brankáře Mihálik, jedna z letních posil Viktorie, a poté sám Janošek střelou k tyči srovnal.

"Takový gól jsem si natrénoval na Hrušouna (Aleše Hrušku) v tréninku, kdy jsem ho přesně takhle po náběhu přehodil. Takže jsem rád, že jsem to přenesl do zápasu a dal stejný gól," komentoval Mihálik svůj premiérový gól za Viktorii.

Janošek navázal na podobnou dalekonosnou trefu v Liptovském Mikuláši. "Snažím se střílet odjakživa a do teď to piluju. Když mám možnost, zkouším vystřelit. A teď to tam padlo," uvedl Janošek. "Bylo to dobré, ale takhle musím hrát každý zápas, abych se zapracoval aspoň do kádru Plzně," přidal jednadvacetiletý záložník.

Plzeň s Karabachem remizovala potřetí za sebou. Před třemi lety přes něj prošla ve 3. předkole Ligy mistrů po výsledcích 0:0 doma a 1:1 venku.

"Určitě měl Karabach celý zápas nějakou převahu, byli silní na balonu, což jsme věděli. Hrají každý rok evropské poháry. Ale myslím, že posledních 15 minut jsme odehráli dobře a ještě mohli klidně nějaký gól přidat, takže 2:2 pro nás super výsledek," konstatoval Mihálik. "Po prostřídání pěti hráčů jsme začali dominovat," doplnil Bečka.

V letní přípravě dosud Viktoria z šesti utkání čtyřikrát vyhrála, jednou prohrála a jednou remizovala.

Sparta na soustředění remizovala s Dynamem Moskva

Fotbalisté pražské Sparty ani ve druhém utkání na soustředění v Rakousku nedokázali zvítězit. Po úvodní porážce 0:1 s rumunskou Kluží dnes třetí celek uplynulé ligové sezony remizoval 1:1 s Dynamem Moskva.

Letenští byli proti dvanáctému týmu ruské ligy většinu času aktivnější, ale jako první se prosadil soupeř, když chybu ve sparťanské obraně v 35. minutě potrestal Cardoso.

V 59. minutě zařídil vyrovnání střídající Benjamin Tetteh, který po špatné rozehrávce gólmana Dynama poslal míč do odkryté branky. Pražané se pak tlačili za vítěznou trefou, ale už neprosadili.

V letní přípravě zatím mají Letenští bilanci jedné výhry, porážky i remízy. Generálku na novou sezonu odehrají sparťané v pátek proti Linci.

Ostrava remizovala s Osijekem, Příbram opět nedala gól

Fotbalisté Ostravy ve třetím utkání na soustředění v Rakousku remizovali s Osijekem 1:1. Baník poslal do vedení v 52. minutě Milan Baroš, ale třetí celek uplynulé sezony chorvatské ligy dvě minuty před koncem srovnal.

"Pokud jsme měli dostatek sil a dobře jsme napadali, pustili jsme je maximálně do náznaků situací. Jinak jsme to měli dobře pokryté. Po velkém prostřídání soupeř hru natempoval a my jsme byli všude o krůček později. Remíza je asi spravedlivá," řekl pro klubový web ostravský trenér Bohumil Páník.

Příbram remizovala s šestým týmem uplynulé sezony ruské ligy Arsenalem Tula 0:0 a ani v závěrečném čtvrtém duelu na soustředění v Rakousku neskórovala.

"Pro nás cenný výsledek s mužstvem, které hraje kvalifikaci evropských pohárů. Ukázali velkou kvalitu, hlavně ti cizinci byli rozdíloví hráči. My jsme si s tím poradili. První poločas jsme odehráli velmi dobře. Jen škoda, že nám tam nespadl nějaký gól, protože těch šancí jsme měli poměrně dost," řekl pro klubovou televizi příbramský trenér Roman Nádvorník.

Liberec zvítězil tamtéž 2:1 nad Apollonem Limassol a neprohrál ani ve třetím přípravném utkání. Kyperský celek se sice dostal po pauze do vedení z penalty, ale záhy srovnal Jakub Pešek a v 70. minutě otočil stav Kamso Mara z přímého kopu. Apollon dohrával bez dvou vyloučených hráčů, kteří před rozhodujícím gólem dostali červené karty za protesty.

"První poločas byl rozkouskovaný. Prvních 20 minut druhého poločasu jsme hráli velmi dobře. Dali jsme krásnou branku z přímého kopu, vedli jsme 2:1 a v ten moment soupeř utkání ukončil, protože dostali dvě červené karty. I když to bylo přátelské utkání a apelovali jsme na rozhodčího, aby tam vrátil hráče, tak to sudí nedovolil. Pak už to bylo na jednu bránu a je škoda, že jsme nedali ještě nějakou branku," uvedl Pavel Medynský, asistent nového libereckého trenéra Pavla Hoftycha.

Přípravná fotbalová utkání:

--------

Slovan Liberec - Apollon Limassol 2:1 (0:0)

Branky Liberce: 59. Pešek, 70. Mara.

Sestava Liberce:

I. poločas: Knobloch - Fukala, Lehoczki, Karafiát, Hybš - Ondráček, Breite, Nešický, Potočný - Micovčák - Musa.

II. poločas: Knobloch - Mikula, Lehoczki, Mara, Heppner - Pešek, Oscar, Beran, Dordič - Kuchta (75. Pázler) - Ju Kang-hjon. Trenér: Hoftych.

Slavia Praha - Austria Vídeň 3:2 (2:1)

Branky: 11. Frydrych, 27. Van Buren, 52. Holeš - 14. Edomwonyi, 51. Sax z pen.

Sestava Slavie: Markovič - Holeš, Frydrych, Hovorka, Zelený - Král, Hromada (61. Traoré) - Van Buren (77. Baluta), Hušbauer, Olayinka - Hilál (61. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sparta Praha - Dynamo Moskva 1:1 (0:1)

Branky: 59. Tetteh - 35. Cardoso.

Sestava Sparty: Nita - Zahustel (69. Plechatý), Kaya (46. Lischka), Štetina, M. Frýdek (40. Hanousek) - Hložek (75. Kozák), Trávník (75. Ch. Frýdek), Kanga, Sáček (46. Hašek), Plavšič (46. Karlsson) - Kozák (46. Tetteh). Trenér: Jílek.

Viktoria Plzeň - Karabach 2:2 (0:1)

Branky: 84. Mihálik, 85. Janošek - 42. a 52. Emreli.

Sestava Plzně: Kozáčik - Řezník, Hubník (54. Hejda), Brabec, Limberský - Kalvach (73. Kayamba), Hrošovský (62. Janošek) - Kopic (73. Mihálik), Hořava (62. Čermák), Hloušek (62. Kovařík) - Krmenčík (62. Chorý). Trenér: Vrba.

1. FK Příbram - Tula (Rus.) 0:0

Sestava Příbrami: Švenger - Polidar, Kodr, Kingue, Tregler - Zeman (81. Jandera), Alvir, Rezek, Soldát, Diviš - Voltr. Trenér: Nádvorník.

Baník Ostrava - Osijek 1:1 (0:0)

Branky: 52. Baroš - 89. Dugandžič.

Sestava Ostravy: Laštůvka (61. Číž) - Pazdera (4. Celba), Procházka (46. Pokorný), Šindelář, Helešic - Holzer (61. De Azevedo), Kaloč, Hrubý (61. Jirásek), Granečný (70. Lalkovič) - O. Šašinka (46. Baroš), Diop (80. Jánoš). Trenér: Páník.