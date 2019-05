Fotbalisté Slavie po výhře nad Spartou rozjeli mistrovské oslavy

Praha - Ve vršovickém Edenu naplno propukly mistrovské oslavy fotbalistů a fanoušků Slavie, které okořenila výhra 2:1 v pražském derby nad Spartou v posledním kole nadstavby první ligy. Sedmnáct tisíc diváků tvořili výhradně příznivci červenobílých, protože Letenští fanoušci kvůli špatným výsledkům zápas bojkotovali a v sektoru pro hosty bylo jen okolo deseti lidí.

Slávisté, kteří ve středu ještě obhájili prvenství v domácím poháru a po 77 letech získali double, mohli s oslavami konečně začít naplno. Před týdnem po bezbrankové remíze v Ostravě, která jim vynesla mistrovskou definitivu, i po vítězném finále poháru s Baníkem je totiž vždy čekal ještě další zápas.

"Museli jsme se mírnit, protože jsme před sebou pokaždé měli ještě důležitý zápas. Teď už není třeba se mírnit. Na druhou stranu ta euforie už není úplně na takové výši jako hned po těch zápasech. Ale určitě si oslavy užijeme dostatečně," řekl novinářům kapitán Milan Škoda.

"Samotného mě překvapilo, jací jsme profíci. Už před týdnem jsme mohli slavit mistry, ale bylo to vše bez problémů. Připravovali jsme se zápas od zápasu. A dnes už si to můžeme užít naplno a oslavit zasloužený úspěch," dodal záložník Tomáš Souček.

Rozhodčí Ondřej Berka ukončil nastavení derby po necelých 50 sekundách místo avizovaných pěti minut. Se závěrečným hvizdem se na plochu rozběhli fanoušci a hráči se rychle schovali do šaten. Pořadatelé vytvořili prostor pro hráče a na trávník přinesli pódium ve tvaru pěticípé hvězdy coby symbolu klubu, nad níž se tyčila brána s nápisem "Mistři 2018/19".

Na improvizovaném pódiu se postupně začali shromažďovat členové realizačního týmu a hráči s oslavnými triky a čepicemi, které upozorňovaly na fakt, že Slavia po 77 letech získala double. Všichni převzali medaili pro šampiony.

Jako poslední přišli trenér Jindřich Trpišovský a Škoda a po nich dva čínští spolumajitelé klubu. Kapitán převzal pohár, hráči po sobě začali stříkat šampaňské, kolem létaly konfety a vše doprovodila píseň We Are The Champions od skupiny Queen.

Trpišovský ocenil, že se hráči přes týden dokázali vyvarovat bouřlivých oslav a zkoncentrovali se vždy na další zápas. "Kluci zaslouží obrovskou poklonu. V neděli jsme něco dokázali, ve středu jsme něco dokázali a oni se vždy dokázali nachystat na zápas. Kdo to zažil, ví, že to není nic jednoduchého," uvedl Trpišovský.

"Derby je strašně důležitý zápas, navíc jsme chtěli zakončit ligu s nejvíc body. Jsem strašně šťastný, že jsme dokázali sezonu završit. Poslední prohra je vždy nejhorší. Včera jsme měli na tréninku poslední bago, nechtěl jsem prohrát. A poslední zápas je stejný," dodal Trpišovský.

Následovalo focení s trofejí a celostadionová "děkovačka" s fanoušky, kterou řídil brankář Přemysl Kovář, jenž proti Spartě dostal přednost na úkor jedničky Ondřeje Koláře.

Oslavy poté dlouho po závěrečném hvizdu pokračovaly na pódiu v jihozápadním rohu stadionu, kde jednotliví hráči promlouvali k fanouškům. Příznivce bavili svou češtinou afričtí hráči Simon Deli, Michael Ngadeu a Ibrahim Traoré, nechyběl ani předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Fanoušci také vulgárním pokřikem počastovali plzeňského generálního manažera Adolfa Šádka, který vloni při oslavách titulu Viktorie použil pro změnu sprostá slova na adresu pražských "S" a byl za to potrestán.

Tým se po oficiální části oslav na stadionu v Edenu vydal na triumfální cestu metropolí otevřeným slávistickým autobusem bez střechy s nápisem "Mistři" a přesunul se do Žlutých lázní, kde večer pokračoval už soukromou akcí za účasti vedení. Po cestě červenobílé zdravila řadu fanoušků.

Trpišovský velké oslavy nechystá. "Já nejsem přeborník ve slavení, to nechám na klucích. Já jsem spíš rád, že už je to všechno za námi. Musíme se už chystat na další sezonu," dodal Trpišovský.