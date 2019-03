Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek zahájili osmifinále Evropské ligy překvapivou remízou 2:2 na hřišti FC Sevilly a už v neděli lídři tabulky v zápase 24. prvoligového kola přivítají čtvrtou Ostravu. "Sešívaní" chtějí vrátit Baníku podzimní porážku 1:2 a minimálně udržet tříbodový náskok na druhou Plzeň, kterou v sobotu čeká šlágr na hřišti Sparty.

"Baník je hodně nepříjemný soupeř s takovou řekněme jednodušší hrou. Hodně hráčů se tlačí do vápna. Bude to hodně o kondici, o fyzických předpokladech k zápasu. Je to těžké po cestování, ale budeme spoléhat i na to, že někteří hráči nehráli v Seville, takže budou čerství, správně nadržení," řekl ČTK Jaroslav Köstl, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského.

Slávisté na konci září prohráli v Ostravě, přestože domácí hráli už od 15. minuty bez vyloučeného Milana Baroše. "Zápas v Ostravě na podzim je zatím taková kaňka na téhle sezoně. Naštěstí jedna z mála. Baník hrál hodně euforicky a proti nám se tam strhla až nenávistná atmosféra po červené kartě pro Baryho, na kterého se mimochodem moc těšíme, protože jsme s ním zažili hodně úspěšné období v Liberci," uvedl Köstl.

Ostravští si na Slavii věří, i když v Edenu prohráli poslední tři ligové zápasy. "Já si myslím, že budou rozhodovat maličkosti. Třeba standardka nebo individuální chyba. Hrajeme na půdě vedoucího mužstva, nicméně já jsem přesvědčen, že to může být klidně ten zápas, kde udržíme nulu vzadu a zase zabodujeme. Nepojedeme ale určitě jen bránit bod. Jedeme se poprat o vítězství," prohlásil obránce Baníku Jiří Fleišman.

V sobotu jsou vedle duelu Sparta - Plzeň na programu další čtyři zápasy. Poslední Dukla se představí ve Zlíně. Šestý tým tabulky v minulém kole překvapil výhrou 2:1 v Ostravě a naplno bodoval po sérii šesti porážek. Naopak trápící se Pražané naposledy doma podlehli Olomouci 0:4 a z posledních sedmi kol uhráli jen dva body.

"Vzdát se umí každý. Do Zlína si jedeme pro tři body. Toho se teď všichni v týmu držíme," upozornil trenér Dukly Roman Skuhravý, jehož svěřenci s moravským soupeřem v nejvyšší soutěži neprohráli od července 1993.

Předposlední Karviná hostí v záchranářském souboji čtrnácté Bohemians 1905. Obě mužstva se trápí. "Klokani" vyhráli jediné z posledních 12 kol, domácí jediné z posledních 14 ligových zápasů.

Dvanáctá Příbram zavítá na stadion osmé Mladé Boleslavi, kde ve 12 prvoligových duelech ještě nezvítězila. Domácí také chtějí středočeskému nováčkovi oplatit podzimní prohru 0:3.

Třináctá Opava po dvou porážkách za sebou chce na svém stadionu uspět proti jedenáctému Slovácku. Na lavičce hostů bude podruhé chybět disciplinárně potrestaný kouč Martin Svědík.

V pondělí 24. kolo nejvyšší soutěže uzavře dohrávka mezi desátou Olomoucí a sedmým Libercem.

