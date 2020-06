Fotbalisté Slavie po obhajobě titulu rozstříleli Jablonec 4:0

Praha - Fotbalisté pražské Slavie čtyři dny po zisku mistrovského titulu zvítězili ve třetím kole ligové nadstavby nad Jabloncem 4:0. Dva góly dal Petar Musa, který navíc v nastavení neproměnil penaltu, i tak se ale posunul do čela tabulky kanonýrů. Po jedné brance přidali Petr Ševčík a střídající Lukáš Masopust. Obhájce trofeje porazil Severočechy popáté za sebou a vede tabulku o devět bodů před Plzní. Jablonečtí čtyři kola nezvítězili a klesli na páté místo.

Slavistický trenér Trpišovský při jistém titulu zamíchal sestavou méně, než se čekalo. V zahajovací jedenáctce nechyběly opory Coufal, Bořil, Kúdela, Ševčík či Stanciu. Mezi tyčemi ale teprve podruhé v lize dostal šanci mladík Markovič. Jablonci stejně jako při nedávném debaklu v Edenu 0:5 v závěru základní části chyběla řada hráčů, někteří kvůli zranění, jiní kvůli tomu, že na severu Čech hostují ze Slavie.

Od úvodu bylo patrné, že hosté nemají v oslabené sestavě velké šance na úspěch. Pražané dominovali a na konci sedmé minuty otevřeli skóre. Po Stanciuově centru se z první prosadil Musa. Rozhodčí Lerch branku uznal, přestože poblíž stojící Coufal byl v ofsajdu a snažil se zapojit do akce.

Oba týmy už v první půli kvůli zranění přišly o oporu. Ve 29. minutě vystřídal jabloneckého gólmana Hrubého Hanuš a poté odstoupil ze hry domácí Kúdela.

O chvíli později slávisté zvýšili. Provodovu střelu zablokoval Plechatý jen k Ševčíkovi a ten poslal míč do odkryté branky. Navázal na minulou vítěznou trefu proti Plzni a ve 100. ligovém duelu zaznamenal desátý gól. Hosté zahrozili až minutu před pauzou, kdy Hämäläinen po rohu s přispěním drobné teče brankáře Markoviče hlavičkoval o zem těsně nad.

V 53. minutě mohl přidat třetí gól Pražanů Musa, ale Hanuš ho vychytal. Svou druhou branku v utkání slavil chorvatský útočník až pět minut nato. Důrazem obral o míč stopera Štěpánka a samostatný únik zakončil přesně k tyči. Vstřelil 13. gól a posunul se do čela tabulky kanonýrů.

Jablonec na zdramatizování utkání neměl síly. Naopak zvýšit mohl Coufal, jehož pokus ze strany vyrazil Hanuš. V 79. minutě na poslední chvíli zastavil Pilíkovu střelu do odkryté domácí branky Provod a hosté se tak nedočkali ani jednoho gólu.

Místo toho ještě znovu inkasovali. Po Stanciuově pasu postupoval v 86. minutě na Hanuše střídající Masopust a nezaváhal. Po Pilíkově zákroku pak ještě domácí měli penaltu, ale Musa ji ve třetí minutě nastavení neproměnil a odmítl premiérový hattrick v české lize. Pražanům chyběl gól k vyrovnání minulé výhry nad Jabloncem 5:0.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Až na krátkou pasáž na startu druhého poločasu a v úvodu, kdy jsme si na sebe zvykali, to od nás bylo velice dobré. Na to, že jsme v základní sestavě udělali pět změn, to nebylo úplně znát na kompaktnosti. Výkon byl dobrý, i když ne bezchybný. S některými šancemi jsme nenaložili dobře. Je taky třeba říct, že Jablonci chyběli někteří výborní hráči. Celkově jsem rád, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a hodně jsme se tlačili dopředu. Výkon Petara Musy byl asi nejlepší za tu dobu, co tu je. Hlavně u druhého gólu prokázal velký klid. U Ondry Kúdely se jedná o svalové zranění, každopádně je to do konce sezony. Budeme dělat vše pro to, aby byl připravený do startu přípravy na další sezonu."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Slavia byla celých 90 minut lepší a dominovala. Je vidět, že titul má zaslouženě. Nám dnes chybělo osm hráčů. Tahali jsme za kratší konec, měli jsme tam dvě šance, při kterých jsme měli být důraznější. Slavia je v pohodě, byla jasně lepší, z naší strany není ani co hodnotit. Nebyli jsme pro ni sparingpartner, nevyrovnali jsme se jí prakticky v ničem. Máme ještě dva zápasy, budeme hrát a bojovat až do konce. Máme ještě šanci, ale musíme podat lepší výkon než dnes."

Slavia Praha - FK Jablonec 4:0 (2:0)

Branky: 7. a 58. Musa, 34. Ševčík, 86. Masopust. Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová - Adam (video). ŽK: Takács, Oscar - Krob, Štěpánek. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Slavia: Markovič - Coufal, Takács, Kúdela (33. Frydrych), Bořil (73. Felipe) - Stanciu, Ševčík (60. Traoré) - Oscar (73. Masopust), Hilál (60. Hellebrand), Provod - Musa. Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý (29. Hanuš) - Plechatý, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Hübschman - Acosta, Pilík, Hämäläinen (68. Chramosta), Černák (46. Macháček) - Doležal (76. Velich). Trenér: Rada.