Praha - Fotbalisté Slavie, jak u nich poslední dobou bývá zvykem, vyrazili už dva dny před venkovním utkáním ke čtvrteční odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy do Genku. Červenobílí odcestovali poprvé v historii letadlem v klubových barvách a s touhou spravit si chuť po nedělní ligové prohře 0:2 v Plzni. V Belgii se lídr domácí soutěže pokusí vybojovat postup po úvodní bezbrankové remíze a trenéři chystají změny v sestavě.

"Musíme se nakopnout. Mančaftu věříme, je to v nás. Věříme si, že tam uspějeme, jinak by nemělo cenu tak jezdit. Máme to dobře rozehrané, je to 50 na 50. Možná trošku cítíme, že by i mohla být naše výhoda ten výsledek 0:0. Věřím, že tam dáme gól," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Pražané si v pondělí rozebrali utkání v Plzni. "Musíme zlepšit zakončení, zachovat klid. Do zápasu vlétnout tak, aby byl v nás oheň, aby tam prostě byla větší odhodlanost. Prostě jsme prohráli jeden zápas, žádný tým neudrží stoprocentní formu po celý rok, to se prostě stane. Myslím, že je dobře, že se to stalo teď. Jsme furt první a teď máme před sebou důležitý zápas v Genku. Od toho se můžeme nakopnout," věřil Houštecký.

Připustil možnost změn v sestavě. Jistě vypadne Michael Ngadeu, který má trest za žluté karty. "Míša je stabilní kámen sestavy, hraje výborně. Ale Simon Deli ho určitě nahradí, má formu. Máme absolutně tři vyrovnané stopery a kolikrát je těžké rozhodnout, koho postavit," uvedl Houštecký.

"Určitě budou nějaké změny. Třeba Král to v zápase s Teplicemi i v Plzni oživil, když nastoupil. Takže jedna z variant je určitě on. Kádr je tak široký a nabitý, že může dostat šanci i hráč, který ještě na jaře nehrál. Záleží pak už na něm, jestli šanci chytí za pačesy," dodal.

Slávisté odletěli airbusem Českých aerolinií polepeným klubovým logem a nápisem SK Slavia Praha. "Je to nádhera. Když to člověk vidí, svým způsobem ho to zavazuje. Když kluci budou do letadla nastupovat, uvědomí si, co prostě všichni lidi okolo dělají. Potom je to zavazuje k výkonu," řekl Houštecký. "S letadlem v klubových barvách jsem ještě neletěl. Je to něco navíc, takové zpříjemnění," dodal záložník Josef Hušbauer.

Pražané vyrazili do nizozemského Maastrichtu, odkud se autobusem v klubových barvách přesunou do nedalekého belgického Genku, který nemá letiště. Vpodvečer je čeká trénink, ve středu pak klasický předzápasový a samotné utkání bude mít výkop ve čtvrtek v 21:00.

"Včera jsme absolvovali regenerační trénink a dnes už půjdeme na hřiště. Podmínky samozřejmě nejsou tak ideální, jako kdybychom byli doma. Ale zase když se přesunete už v úterý, máte více času se tam rozkoukat. Právě ten trénink, který je dnes navíc, je pro kluky taková výhoda. Může se tam nastavit taková lepší atmosféra, než kdybychom se tady doma s tím nějak patlali. Tam na to budeme mít větší klid," řekl Houštecký.