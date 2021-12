Fotbalisté Slavie odcestovali do Berlína vlakem, Bahův start je nejistý

Praha/Berlín - Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu závěrečném utkání skupiny Evropské konferenční ligy do Berlína proti Unionu. Český šampion vyrazil do německé metropole netradičně vlakem ze zastávky, která je hned u stadionu v Edenu. Pražané zatím nevědí, zda budou moci v přímém souboji o postup do jarní fáze nasadit obránce Alexandera Baha, jehož start je po zranění nejistý.

Slávisté tentokrát dali před leteckou přepravou přednost vlaku, který jede do Berlína přes čtyři hodiny. "Přímo u Edenu je vlaková zastávka, takže vlak nám přijel až sem. Máme to minutu z kabiny, přesun do vlaku a autobus na nás potom bude čekat v Berlíně na nádraží. Určitě je to lepší než autobusem," uvedl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

"Letecky trvá dlouho cesta na letiště, odbavení a tak. Zhodnotili jsme to a s týmem se rozhodli pro vlak. Je to pohodlné, je to dobré cestování. Teď jsme byli vlakem v Olomouci, tam jsme vyhráli, tak snad se to zopakuje," dodal asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Zatím není jisté, zda realizační tým bude moci proti Unionu využít obránce Baha. Dánský bek se zranil v předchozím utkání Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam a vynechal dva ligové zápasy. "Alex je náš stěžejní hráč, takže bychom byli rádi, kdyby k dispozici byl," poznamenal Houštecký.

Kvůli trestu za žluté karty bude s jistotou Pražanům scházet útočník Jan Kuchta. "Kuchťák je nejenom střelec, on dokáže pro tým strašně dobře pracovat. Umí skvěle napadat, má dobrý driblink. Momentálně je to náš nejlepší útočník. To potvrzuje i na hřišti jako v posledním zápase. Určitě nám chybět bude, je to škoda, ale nedá se nic dělat. Musíme ho nahradit a poradit si i bez něj," konstatoval Houštecký.

Slavia má na postupovém druhém místě čtyřčlenné skupiny před Unionem jednobodový náskok a k účasti ve vyřazovací fázi jí stačí remíza. Kvůli opatřením proti koronaviru bude moci na utkání jen maximálně pět tisíc diváků, vzhledem k malému počtu míst na sezení hraje Union poháry v azylu na Olympijském stadionu.

"Víme, že to je přímý boj o postup, je to hodně silné mužstvo. V posledním zápase (bundesligy) porazili doma Lipsko 2:1. Ale hráli na svém stadionu, my ten zápas budeme hrát na Olympijském stadionu, což si myslím, že je pro nás trošku výhoda. Navíc má být jen pět tisíc diváků. Chceme vyhrát, i když nám remíza stačí k postupu. Žádný zápas se nedá hrát na remízu, vždy hrajeme na vítězství, ale bude to hodně těžké," uvedl Houštecký.