Fotbalisté Slavie navzdory prohře s Luhanskem prošli do skupiny Evropské ligy

Lublin (Polsko) - Fotbalisté pražské Slavie ve venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli s Luhanskem 1:2, ale po domácím vítězství 2:0 prošli do skupiny. Zorja dnes po první půli vedla 2:0 poté, co se prosadili Danyjil Alefirenko a Denys Anťuch, ale v 83. minutě odmítl prodloužení střídající Matěj Jurásek. Utkání se hrálo v polském Lublinu, kde má Luhansk domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

Slavia si zahraje skupinu Evropské ligy poprvé od sezony 2020/21, trojici soupeřů českému vicemistrovi určí páteční los. Pražané podruhé za sebou vyřadili ukrajinský celek, ve 3. předkole přešli přes Dnipro a díky tomu už před soubojem se Zorjou získali jistotu sedmé účasti v hlavní fázi pohárů po sobě. Za postup do skupiny Evropské ligy si červenobílí připíší prémii 3,63 milionu eur (asi 87,5 milionu korun).

Do základní sestavy Slavie se po zranění vrátil defenzivní záložník Oscar. Jeden z kapitánů Pražanů Holeš se po delší době posunul do středu pole z pozice stopera, kde zatím nastupoval v úvodu sezony. Zorju po rezignaci trenéra Lalatoviče na rozdíl od prvního duelu vedl dosavadní asistent Bartulovič, který ponechal rozestavení s třemi stopery.

V úvodu se zdálo, že Pražané na poloprázdném stadionu pro 15 tisíc diváků budou kontrolovat průběh. Z počáteční mírné převahy ale žádnou vyloženou šanci nevytěžili, v 17. minutě Provodovo střílené zakončení z úhlu pokryl domácí gólman.

Ve 32. minutě Zorja, která ve 4. předkole proti Slavii vstoupila do letošní pohárové kvalifikace, otevřela skóre. Alefirenko napřáhl zhruba z 25 metrů a ranou k tyči zaskočil brankáře Koláře.

Další slabší chvilku si gólman Pražanů vybral po 40 minutách. Anťuch po brejku dlouho postupoval ze strany sám na branku a střelou na bližší tyč propálil nejistého Koláře. Červenobílí poprvé v sezoně inkasovali v jednom utkání dvakrát.

Trenér Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a stáhl stopera Ogbua a křídelníka Douděru. Místo nich naskočili Ševčík s Juráskem. V 48. minutě po Zafeirisově centru z pravé strany hlavičkoval Schranz, ale brankáře nepřekonal a na dva góly proti Dnipru nenavázal.

Za chvíli zpoza vápna o kousek minul Jurásek. Prosadit se nedokázal ani v 63. minutě Zafeiris, jehož nadvakrát vychytal Turbajevskij. Zatímco před týdnem Slavia doma dominovala a vytvořila si řadu velkých šancí, v odvetě se trápila.

V 76. minutě naopak třetí celek minulé sezony ukrajinské ligy dělily centimetry od třetího gólu, který by v tu chvíli znamenal postup. Po Anťuchově centru se sám před Kolářem zjevil Vantuch, slávistický brankář ale se štěstím udržel míč těsně před čárou.

V 83. minutě se Pražané dočkali snižující trefy. Na Masopustův centr z pravé strany si naběhl středeční oslavenec Jurásek a razantní hlavičkou nedal brankáři šanci. Dvacetiletý křídelník skóroval poprvé v sezoně.

Za další tři minuty mohli domácí opět vést o dva góly, únik střídajícího Gorbače ale zlikvidoval Kolář. Slávisté už závěr zvládli a mohli slavit vydřený postup, i když v desátém soutěžním utkání sezony poprvé prohráli. Venku v pohárech zvítězili Pražané v jediném z posledních sedmi duelů.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi za postup, trápí mě ale náš výkon zejména v první půli. Mrzí mě, jak jsme se v zápase prezentovali. Chyběla nám rychlost, přicházeli jsme o spoustu míčů v nebezpečných prostorech. Musím ocenit soupeře, který nás dostal do úzkých. Zápas ovlivnil první gól, určil jeho ráz. Když se ohlédnu za oběma předkoly, bylo to čtvrté určitě náročnější. Do druhého poločasu jsme se semkli. Naštěstí jsme se díky střídajícím hráčům zvedli a dokázali si vytvořit souvislejší tlak, který vyústil v postupový gól."

Lukáš Masopust (obránce Slavie): "Dostali jsme dva góly po nešťastných situacích. Zbytečně jsme si utkání zkomplikovali svojí pasivitou a dle mého strachem hrát. Naštěstí jsme se do druhé půle zmátořili a ukázali jsme fotbal, který jsme měli předvádět od začátku. Nechtěli jsme hřiště zbytečně otvírat, ale neřekli jsme si, že chceme výsledek ubránit. V podvědomí jsme ale věděli, že vedeme 2:0, takže jsme soupeře nechtěli pouštět do zbytečných šancí. Bohužel nám to moc nevyšlo. Ve skupině bych Suka (Tomáš Součka) s Cufem (Vladimírem Coufalem z West Hamu) asi nechtěl, ti jsou zkrátka moc dobří. Odmala jsem fanouškem Liverpoolu, takže utkání s nimi by se mi líbilo."

Odvetné utkání 4. předkola Evropské ligy: Zorja Luhansk - Slavia Praha 2:1 (2:0) Branky: 32. Alefirenko, 41. Anťuch - 83. Jurásek. Rozhodčí: Brisard - Danos, Berthomieu - Millot (video, všichni Fr.). ŽK: Snurnicyn (Luhansk). První zápas: 0:2, postoupila Slavia. Sestavy: Luhansk: Turbajevskij - Jordan, Batagov, Snurnicyn - Kyrjuchancev, Jacyk (46. Dryšljuk), Myšňov (81. Čurko), Vantuch - Alefirenko (67. Vološyn), Anťuch (81. Gorbač) - Guerrero. Trenér: Bartulovič. Slavia: Kolář - Masopust, Ogbu (46. Ševčík), Vlček, Provod (81. Tomič) - Holeš, Oscar - Douděra (46. Jurásek), Zafeiris, Schranz (73. Tijani) - Van Buren (56. Jurečka). Trenér: Trpišovský.