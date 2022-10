Fotbalisté Slavie navzdory dlouhému oslabení udolali doma Mladou Boleslav

Praha - Fotbalisté Slavie ve 12. kole první ligy porazili doma 2:1 Mladou Boleslav, ačkoliv hráli 80 minut bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Skóre otevřel ve čtvrté minutě Václav Jurečka, v 11. minutě ale srovnal z pokutového kopu Jiří Skalák. Vítěznou trefu obstaral v 45. minutě Ondřej Lingr. Slavia zvítězila i v šestém domácím utkání v ligové sezoně a před nadcházejícím derby se Spartou se v tabulce vrátila na druhé místo o dva body před odvěkého rivala. Mladá Boleslav je jedenáctá.

Slavia ztrácí čtyři body na vedoucí Plzeň, která má navíc k dobru dohrávku proti Brnu. Svěřenci kouč Jindřicha Trpišovského dnes ukončili po 335 minutách čekání na gól a uspěli po třech soutěžních porážkách. Mladá Boleslav prohrála druhé kolo za sebou a Pražanům podlehla v lize potřinácté v řadě.

"Po náročném duelu v Kluži (0:2) a cestování jsme museli hrát skoro celý zápas v oslabení, zvládli jsme těžkou situaci. Byly tam velice dobré individuální výkony. I od hráčů, jako jsou Jurečka s Lingrem, na které jsme po Kluži apelovali, aby tým svou bojovností strhli," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Slávistický kouč udělal oproti duelu Evropské konferenční ligy pět změn v základní sestavě. Na pozici stopera místo Kačaraby nastoupil po boku Ousoua defenzivní univerzál Oscar a nejlepšího ligového střelce Tecla nahradil na hrotu útoku Jurečka. Na druhé straně se musel kouč Hoftych obejít bez kapitána Matějovského, jehož ze hry vyřadil trest za čtyři žluté karty.

Slávisté šli stejně jako ve všech předchozích domácích utkáních v ligové sezoně do vedení. Jurečka si naběhl na Oscarův oblouček za obranu a z prvního dotyku usměrnil míč za Šedova záda. Letní posila ze Slovácka si připsala za Slavii první ligovou trefu.

O chvíli později si ale Skalák zpracoval ve vápně míč, obtočil se kolem Oscara a liberijský reprezentant ho stáhl ve vyložené šanci k zemi. Sudí Křepský udělil domácímu obránci červenou kartu a navíc nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil sám faulovaný Skalák, jenž v lize skóroval na den přesně po roce. Sparťanský odchovanec si neodpustil oslavné gesto před severní tribunou a následnou zlobu domácího "kotle" odnesl krvavým zraněním v obličeji fanoušek, který přepadl přes zábradlí.

Zbytek první půle se nesl ve znamení marného dobývání Kolářovy brány a také emocí na hřišti, které musel rozhodčí Křepský při svém desátém ligovém utkání v kariéře krotit. V závěru úvodního dějství se Kolář vyznamenal při dvou velkých šancích Ladry. "Po dlouhé době se náš zápas doma změnil. Místo nátlakového způsobu hry jsme byli častěji bez míče a snažili se chodit spíš do protiútoků," podotkl Trpišovský.

Jeho svěřenci se znovu ujali vedení, když Olayinka našel před bránou nepokrytého Lingra a ten zblízka zaznamenal čtvrtý ligový zásah v sezoně. "Nabíhám si často ze středu a Peter mi to fantasticky nacentroval, byl jsem úplně sám. Se mnou se nechytil bránící hráč, i když i já jsem toho měl upřímně řečeno plné kecky," popsal čtyřiadvacetiletý záložník. Nejlepší ofenziva soutěže s 36 góly ve všech domácích utkáních skórovala už v prvním poločase minimálně dvakrát.

Po změně stran plynula hra ve vysokém tempu, zároveň ale bez větších gólových příležitostí. To změnil až po hodině hry Fulnek, proti jehož zakončení na zadní tyči se Kolář, který v pondělí oslaví 28. narozeniny, včas přesunul. Na druhé straně z brejku trefil Jurečka jen dobře postaveného Šedu. Mladoboleslavský gólman si efektní robinzonádou poradil i s Tiéhiho obstřelem.

Středočeši si už nedokázali ani v přesilovce vytvořit trvalý tlak a po utkání v Plzni (0:2) prohráli během posledních dvou kol i s druhým týmem ze špičky tabulky. V nastavení ještě vychytal Šeda v samostatném úniku Tecla, na vítězství domácích už se ale nic nezměnilo.

"Měli jsme jedinečnou možnost odvézt si odtud dobrý výsledek, ačkoliv Slavia je i v deseti velmi kvalitní tým. Ale rozhodla naše nekvalita v řešení finální fáze. Bohužel jsme museli ve druhé půli vystřídat Kubistu i Skaláka, dnes naše dva nejlepší hráče. Po prostřídání už jsme se nedokázali dostat do šancí," litoval mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych.

Hlasy po utkání 12. kola první fotbalové ligy Slavia Praha - FK Mladá Boleslav (2:1):

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dostali jsme se do vedení, ale chvíli nato jsme byli v úplně jiné situaci. Po dlouhé době se náš zápas doma změnil, místo nátlakového způsobu hry jsme byli častěji bez míče a snažili jsme se chodit do protiútoků. Po hezké akci jsme dali gól na 2:1 a do druhé půle jsme se přeskupili do jiného rozestavení. Do defenzivy jsme to po změně stran odehráli velmi dobře. Škoda, že jsme nedotáhli ještě nějaký brejk, abychom dohráli zápas víc v klidu. Po náročném duelu v Kluži a cestování jsme museli hrát skoro celý zápas v oslabení, zvládli jsme těžkou situaci. Byly tam velice dobré individuální výkony. I od hráčů, jako jsou Jurečka s Lingrem, na které jsme po Kluži apelovali, aby tým svou bojovností strhli. Jistotu dodával týmu i brankář Kolář, který podal velmi dobrý výkon, nejen úspěšnými zákroky."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Zajímavý úvod zápasu, byly tam rychlé branky a vyloučení. Vývoj nám hrál do karet, přestože Slavia je i v deseti velmi kvalitní tým. V první půli jsme měli hodně nadějných příležitostí hlavně po ose Skalák, Ladra, Pech. Nic dalšího jsme ale neproměnili, navíc jsme rozchytali Koláře, kterého jsem dnes viděl po delší době ve velmi dobré formě. Bohužel jsme museli ve druhé půli vystřídat Kubistu i Skaláka, dnes naše dva nejlepší hráče. Po prostřídání už jsme se nedokázali dostat do šancí. Kluci, kteří nám zbyli na lavičce, se teprve učí fotbal, pro ně to byl těžký oříšek. Měli jsme jedinečnou možnost odvézt si ze Slavie dobrý výsledek, ale rozhodla naše nekvalita v řešení finální fáze."

12. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 2:1 (2:1)

Branky: 4. Jurečka, 45. Lingr - 11. Skalák z pen. Rozhodčí: Křepský - Hájek, Horák - Szikszay (video). ČK: 10. Oscar (Slavia). ŽK: Masopust, Kolář - Kubista, Fulnek, Mašek, Karafiát. Diváci: 10.436.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Oscar, D. Jurásek - Hromada (76. Masopust), Traoré (46. Tiéhi) - Olayinka (78. Tecl), Lingr (64. Usor), Ewerton (46. Kačaraba) - Jurečka. Trenér: Trpišovský.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista (74. Vaníček), Dancák (54. Mašek), Fulnek - Mareček, Skalák (61. Stránský), Ladra. Trenér: Hoftych.