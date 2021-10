Fotbalisté Slavie nastoupí v EKL v Haifě a zkusí odčinit porážku z Rotterdamu

Haifa - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek v Haifě proti Maccabi odehrají třetí z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Čeští šampioni mají po úvodních dvou kolech na kontě tři body za vítězství a porážku a nadcházející dvojzápas s izraelským mistrem pro ně může být klíčovým v boji o postup do vyřazovací fáze. Červenobílí jsou mírným favoritem, před rokem však venku prohráli s jiným izraelským týmem Beer Ševou 1:3.

Slavia nejprve na úvod skupiny zdolala Union Berlín 3:1 a poté prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2. Haifa remizovala 0:0 s Feyenoordem a následně utrpěla v Berlíně hladkou porážku 0:3. Do osmifinále nově vzniklé Evropské konferenční ligy přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize. Pražané z druhého místa tabulky ztrácejí bod na vedoucí Feyenoord, Maccabi je zatím poslední. Odveta se hraje za dva týdny v Edenu.

Slavia i Haifa začaly letošní kvalifikaci v Lize mistrů, kde však neuspěly. Pražané následně vypadli i v předkole Evropské ligy, naopak Maccabi přešlo přes tři soupeře v Evropské konferenční lize. Zatímco červenobílí hrají skupinu pohárů popáté za sebou a v minulé sezoně došli do čtvrtfinále Evropské ligy, Maccabi letos postoupilo do hlavní fáze některé ze soutěží UEFA poprvé od ročníku 2013/14. V sezonách 2002/03 a 2009/10 se Haifa představila ve skupině Ligy mistrů.

Maccabi, které na jaře po 10 letech vyhrálo izraelskou ligu, zatím ve skupině Evropské konferenční ligy jako jeden z pouhých tří týmů neskórovalo. "Jejich výkony v těch dvou zápasech ale nebyly úplně špatné. Nějaké střelecké situace si vytvořili, ale góly z toho nedali. Hlavně doma s Feyenoordem," uvedl pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Je to kvalitní tým, který i v domácí lize dává spoustu gólů, šance si vytvářejí. Hlavně do ofenzivy mají velkou sílu, i když to teď podle těch dvou zápasů paradoxně nevypadá. Ale určitě je to silnější tým směrem do ofenzivy než defenzivy," dodal kouč Pražanů.

Před rokem jeho svěřenci na úvod skupiny Evropské ligy prohráli venku s Beer Ševou, ale pak nastartovali úspěšné tažení soutěží. Řada hráčů nyní slávistům kvůli zranění chybí, dlouhodobě mimo hru je například kapitán Jan Bořil. "Z těch hráčů, kteří vloni nastoupili, je jich teď v naší výpravě jen minimum. Koli (brankář Kolář) a pár dalších. Máme tady trochu jiný tým. Navíc je to hodně jiný soupeř, jiná situace," poznamenal Trpišovský.

"Samozřejmě je to pořád tým ze stejné země, takže je dobré aspoň to, že víme, co nás čeká. Trošku jiné klima, vloni jsme hráli v podobném období. Je to dobrá zkušenost, ale čeká nás odlišný zápas hlavně v jiném prostředí. Tehdy měli tvrdý lockdown, hrálo se bez diváků. Tady by mohla být kulisa hodně bouřlivá," podotkl Trpišovský.

Haifa doma v soutěžích UEFA dvanáctkrát za sebou neprohrála, naopak Slavia venku utrpěla porážku ve všech třech zápasech této pohárové sezony. "Směrem dopředu mají technické hráče, hodně rychlostně vybavené, slušné jeden na jednoho. Nastupují s trochu atypickým rozestavením, napadáním a poziční hrou v defenzivě. Pouštěli jsme si videa a měli jsme na to i trénink, protože jsme dlouho nehráli proti takovému rozestavení," uvedl Trpišovský, jehož svěřenci se naladili na utkání víkendovou výhrou 3:1 na Libercem. Maccabi zvítězilo v generálce 4:1 na půdě Hapoelu Jeruzalém a stejně jako Slavia uspělo po dvou porážkách za sebou

Utkání začne ve čtvrtek v 18:45. Mimořádné bude především pro slávistického křídelníka Ubonga Ekpaie, který v roce 2016 v Maccabi krátce působil.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EKL Haifa - Slavia

Výkop: čtvrtek 21. října, 18:45.

Rozhodčí: Farkas - Szert, Szalai (všichni Maď.).

Bilance:

Izrael - ČR (Československo) 20 4-3-20 16:35.

2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1,

2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1,

2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4,

2012/13 EL: Sparta Praha - Kirjat Šmona 3:1, 1:1,

2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0,

2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0,

2016/17 EL: Sparta Praha - Beer Ševa 2:0, 1:0,

2017/18 EL: Plzeň - Beer Ševa 3:1, 2:0,

2017/18 EL: Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0, 2:0,

2020/21 EL: Beer Ševa - Plzeň 1:0,

2020/21 EL: Beer Ševa - Slavia Praha 3:1, 0:3.

Haifa v Evropě:

LM/PMEZ 40 14-7-19 67:60 EL/UEFA 57 23-14-20 82:83 EKL 8 4-2-2 21:11 PVP 18 9-2-7 29:22 Celkem 123 50-25-48 199:176

Slavia v Evropě:

LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 2 1-0-1 4:3 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 192 69-51-72 225:237

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

Haifa: Cohen - Meir, Arad, Planič, Menachem - Mohamed, Rodríguez, Jaber - Chery, Haziza - David.

Slavia: Kolář - Bah, Kačaraba, Ousou, Oscar - Samek, Traoré - Ekpai, Stanciu, Schranz - Kuchta.

Absence: Abu Fani, Strain (oba zranění), Acili, Lavi (oba nejistý start) - Hromada (disciplinární trest + není na soupisce), Bořil, Holeš, Kúdela, Masopust, Takács, Ševčík (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Lingr, Ousou, Tecl (všichni nejistý start).

Zajímavosti:

- Haifa dosud v soutěžích UEFA s českým týmem nehrála

- Slavia vyhrála 3 ze 4 zápasů s izraelskými soupeři v soutěžích UEFA (bez inkasované branky)

- Slavia v minulé sezoně ve skupině Evropské ligy prohrála v Izraeli s Beer Ševou 1:3, doma poté zvítězila 3:0

- Haifa na úvod skupiny remizovala bez branek s Feyenoordem Rotterdam a poté prohrála 0:3 v Berlíně s Unionem

- Slavia na úvod skupiny porazila Union 3:1 a poté prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2

- Haifa v kvalifikaci vypadla v 1. předkole Ligy mistrů s Kajratem Almaty a poté v Evropské konferenční lize přešla přes Dinamo Tbilisi, Tórshavn a Neftči Baku

- Haifa hraje skupinu pohárů poprvé od sezony 2013/14, v ročnících 2002/03 a 2009/10 se představila v hlavní fázi Ligy mistrů

- Haifa doma v pohárech 12x za sebou neprohrála

- Haifa v generálce vyhrála 4:1 na půdě Hapoelu Jeruzalém a zvítězila po 2 porážkách za sebou

- Haifa v minulé sezoně po 10 letech vyhrála izraelskou ligu

- Slavia do Evropské konferenční ligy přešla poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava

- Slavia hraje skupinu evropských pohárů popáté za sebou

- Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996

- Slavia prohrála všechny 3 venkovní zápasy této pohárové sezony

- Slavia v generálce porazila Liberec 3:1 a vyhrála po 2 porážkách za sebou

- Ekpai (Slavia) v sezoně 2016/17 krátce působil v Maccabi Haifa

- brankář Kovář, který nefiguruje na soupisce Slavie pro Evropskou konferenční ligu, hrával v letech 2014 až 2016 za Hapoel Haifa