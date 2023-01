Fotbalisté Slavie na úvod zimní přípravy porazili Hradec Králové 1:0

Praha - Fotbalisté pražské Slavie v prvním utkání zimní přípravy porazili Hradec Králové 1:0. Souboj druhého a pátého týmu prvoligové tabulky rozhodl na tréninkovém hřišti v Edenu v 79. minutě šťastným gólem Moses Usor.

V úvodním dějství měl každý z týmů jednu velkou šanci. Za Slavii se neprosadil útočník Van Buren, který se po podzimu vrátil z povedeného hostování v Liberci, na opačné straně vychytal gólman Kolář v úniku Jurčenka.

Oba celky po přestávce prostřídaly a převahu získali Pražané. Utkání nakonec rozhodl Nigerijec Usor, jehož střelu vyrazil královéhradecký brankář nad sebe a míč nakonec vysokým obloukem zapadl do sítě. Slavia porazila Hradec po dvou zápasech, v posledních dvou ligových duelech mu vždy o gól podlehla.

"Na soustředění máme jen zahraniční soupeře a česká liga je pak úplně něco jiného. Proto jsme využili toho, že můžeme hrát s českým týmem. Utkání bylo hodně soubojové, i na to, že to byl přípravný zápas," uvedl pro klubový web slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pražané nasadili dvě ze čtyř zimních posil. Druhý poločas odehrál ofenzivní záložník Hronek, do první půle naskočil pravý bek Pech, který musel čtyři minuty před přestávkou střídat kvůli zranění. "David půjde na vyšetření. Je to problém na předním stehenním svalu, ucítil v něm píchnutí. Je to příprava, nechtěli jsme riskovat, tak jsme ho hned stáhli," podotkl Trpišovský.

V příštím týdnu slávisté odcestují na soustředění do Portugalska. "Nominaci máme jasnou. Možná to ale ještě upravíme podle zdravotní situace Davida Pecha. V zápase s Hradcem se nám hodně líbil Daniel Šmiga. Zvažujeme, že ho vezmeme s sebou, aby byl s A-týmem," řekl Trpišovský.

"Pojede celý kádr, který se nyní připravuje, kromě dlouhodobých marodů, jako je David Hovorka, pro kterého je lepší zůstat a absolvovat terapie v Praze. Zraněný je Taras Kačaraba, u kterého budeme řešit, jestli s námi poletí nebo bude lepší, aby zůstal v Praze," dodal kouč ligového vicemistra.

Slavia Praha - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 79. Usor.

Sestavy:

Slavia:

I. poločas: Kolář - Pech (41. Douděra), Ousou, Kričfaluši, D. Jurásek - Hromada - Jurečka, Lingr, P. Ševčík, M. Jurásek - Van Buren.

II. poločas: Mandous - Douděra, Halinský, Santos, Olayinka - Provod, Talovjerov - Usor, Hronek, Ewerton - Šmiga. Trenér: Trpišovský.

Hradec: Bajza (46. Reichl) - Čech, O. Ševčík (22. Kodeš), Leibl (46. Kutík) - Gabriel (46. Rybička), Kučera, Rada (46. Dvořák), Smrž (46. Pudhorocký), Ryneš (46. Novotný) - Jurčenko (46. Trusa), Vašulín (19. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.