Fotbalisté Slavie na úvod skupiny EKL remizovali v Sivasu, Provod nedal penaltu

Sivas (Turecko) - Fotbalisté Slavie vstoupili do skupiny Evropské konferenční ligy venkovní remízou 1:1 se Sivassporem. Pražané vedli od čtvrté minuty po brance Petera Olayinky, v 26. minutě vyrovnal domácí Dia Saba. V nastavení mohl o výhře českého vicemistra nad vítězem Tureckého poháru z penalty rozhodnout střídající Lukáš Provod, pokutový kop ale neproměnil.

V druhém utkání skupiny Pražané za týden přivítají kosovského nováčka Ballkani, který remizoval s Kluží rovněž 1:1. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst tabulek, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slávisté v minulé sezoně došli v Konferenční lize až do čtvrtfinále, skupiny hrají v pohárech pošesté za sebou. Finále druhého ročníku soutěže bude v příštím roce hostit stadion v Edenu.

"Jsme zklamaní z výkonu, je to ztráta. Mrzí mě to i vzhledem k tomu, čím jsme si prošli v kvalifikaci a co jsme museli ustát," citoval slávistický twitter trenéra Jindřicha Trpišovského z tiskové konference. Hodně nespokojen byl i šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík. "Klub jména Slavie si tohle nemůže dovolit. Omlouvám se," uvedl.

Trpišovský nepostavil do základní sestavy klasického útočníka. Na hrot nasadil obvykle křídelníka Olayinku a tah se mu záhy vyplatil. Ve třetí minutě se ještě neprosadil Jurásek, ale o minutu později Olayinka obral obránce o míč a z velmi těžkého úhlu propálil gólmana střelou pod břevno.

Pražané v úvodu utkání, které se hrálo v nadmořské výšce necelých 1300 metrů, dominovali. V sedmé minutě odvrátil Masopustův pokus domácí stoper, v polovině úvodního dějství pak nebyl daleko od druhé branky Olayinka, jenž hlavičkoval těsně vedle.

Až patnáctý tým turecké ligy hrozil hlavně z brejků a po jednom z nich srovnal. Po Gradelově přihrávce se na konci 26. minuty ve vápně přízemní střelou prosadil Saba. "Před inkasovaným gólem jsme špatně vyřešili brejkovou situaci. Křídelní hráči byli příliš vysoko a nedokázali se vrátit. V momentě ztráty se tedy soupeř dostal do výhody a využil toho," uvedl Trpišovský.

Chvíli nato Keita hrubě fauloval Traorého, od chorvatského rozhodčího Joviče ale dostal jen žlutou kartu. Ve 32. minutě mohli být pro změnu po Masopustově zákroku ve vlastním vápně slávisté rádi, že při utkání neasistoval videorozhodčí. O sedm minut později na centr naběhl Traoré, ale míč špatně trefil, o chvíli později pak Masopustovu ránu vyrazil gólman Vural.

Kouč Trpišovský po přestávce hned třikrát vystřídal a do druhé půle poslal čerstvé Provoda, Tiéhiho a Ewertona. Po hlavičce posledního z nich chybělo Olayinkovi před brankou k balonu kousek, v 64. minutě protáhl Vurala střelou Provod.

K dalším velkým šancím se Slavia dostala až v hektickém závěru, v němž domácí několikrát otevřeli hru. V 89. minutě po brejku nevystřelil v dobré pozici ideálně Provod a Tecl z úhlu trefil jen boční síť. Pak neuspěl ani Ševčík.

V nastavení měli Pražané ještě větší šanci rozhodnout. Chorvatský sudí po zákroku Gutase na Tiéhiho nařídil pokutový kop a navíc za protesty po druhé žluté kartě vyloučil Keitu. Střídající Provod z penalty na rozdíl od nedělního ligového utkání na Slovácku (1:1) neuspěl, brankář Vural jeho nepříliš povedenou střelu vyrazil.

"Hráče na penaltu máme určené. Lukáš (Provod) rozjel celou tu akci, věřil si na to. Na Slovácku minule penaltu proměnil, tady ne, to se prostě stává," řekl pro ČT sport slávistický defenzivní univerzál a kapitán Tomáš Holeš. "Posledních 10 minut jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme to strhnout na naši stranu. Kromě výkonů Olieho (Olayinky) a Douděry jen těžko hledám pozitiva," dodal Trpišovský.

Slavia nenavázala na únorové vítězství 3:2 v Istanbulu na jiným tureckým klubem Fenerbahce, které poté vyřadila po stejném výsledku v domácí odvetě. Pražané popáté z posledních šesti venkovních zápasů v pohárech nevyhráli. Sivasspor nezvítězil ani v devátém soutěžním duelu v sezoně.

Hlasy po utkání

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Začali jsme dobře, všechno nám hrálo do karet, měli jsme hru pod kontrolou. Potom náš výkon nepochopitelně opadl, ztráceli jsme míče a soupeře pouštěli do šancí. Do druhé půle jsme udělali hodně změn, byli jsme s průběhem nespokojení. Vytvořili jsme si dobré příležitosti, ale nedokázali jsme je využít. Celý zápas nás provázela série chyb a technických nedostatků."

David Douděra (obránce Slavie): "Je to hrozné, jsem z výsledku zklamaný. Měli jsme vyhrát, vážně nemám slov. Nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby. Nabídli jsme soupeři to, co jsme nabídli. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili. To nás potrestalo. Musíme zpytovat svědomí."

Tomáš Holeš (záložník Slavie): "Zklamání je velké, především kvůli tomu, že jsme měli v poslední minutě penaltu. Měli jsme ve druhém poločase spoustu situací, které se daly vyřešit gólem. Možná jsme si to za první poločas nezasloužili, protože ten byl z naší strany hodně slabý. I když jsme šli do vedení, byl to špatný výkon. První poločas jsme to nebyli my. Hráče na penaltu máme určené. Lukáš (Provod) rozjel celou tu akci, věřil si na to. Na Slovácku penaltu proměnil, tady ne, to se prostě stává."

Zdroj: ČT sport.

Utkání 1. kola skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy:

Sivasspor - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 26. Saba - 4. Olayinka. Rozhodčí: Jovič - Radič, Pušič (všichni Chorv.). ŽK: Keita, Gradel, Gutas - M. Jurásek, Usor, Masopust, Trpišovský (trenér). ČK: 90.+1 Keita.

Sestavy:

Sivasspor: Vural - Yalcin (80. Osmanpasa), Gutas, Appindangoyé, Ciftci - Ulvestad, Keita - N'Jie (73. Musa), Saba, Gradel - James (19. Yatabaré). Trenér: Calimbay.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba (46. Tiéhi), Masopust (77. Tecl) - Holeš - Usor (63. Schranz), Ševčík, Traoré (46. Provod), M. Jurásek (46. Ewerton) - Olayinka. Trenér: Trpišovský.