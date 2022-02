Fotbalisté Slavie na úvod jara senzačně prohráli doma s poslední Karvinou 0:1

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve 20. ligovém kole na úvod jarní části sezony senzačně prohráli v souboji prvního s posledním týmem tabulky doma s Karvinou 0:1. O premiérovém vítězství Slezanů v tomto ročníku nejvyšší soutěže rozhodl v 69. minutě střídající Nigerijec Rafiu Durosinmi. Krátce předtím domácí Peter Olayinka trefil z penalty pouze břevno.

Vršovický obhájce titulu v lize prohrál teprve podruhé z posledních 66 zápasů a doma v nejvyšší soutěži nebodoval poprvé od srpna 2018 a po 59 utkáních. Slávisté mohou hned v úvodu jarní části přijít o vedení v tabulce, druhá Plzeň, která ztrácí jen bod, nastoupí v neděli proti Hradci Králové.

Karviná v lize obrala Slavii o body potřetí za sebou, porazila ji ale vůbec poprvé. Slezané zvítězili v nejvyšší soutěži po 20 duelech, na posledním místě však nadále ztrácejí šest bodů na patnácté Teplice.

"Byl to zápas blbec, ale má to své příčiny. Takovéhle zápasy jsou a musíte z nich vytěžit minimálně remízu. Samozřejmě první zápas po pauze zvlášť po zimě je odrazem do dalších zápasů. Musíme si to probrat a zjistit, proč zápas dopadl takhle. Konec té domácí série mě mrzí. Ale hlavně mě mrzí výkon a že jsme nedali gól," řekl na on-line tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož svěřence čeká ve středu čtvrtfinále domácího poháru se Spartou. "Dlouho jsme nehráli ostré zápasy, takže je jen dobře, že přijde další utkání hned ve středu. Že se hraje derby, je také dobře. Bude to jiná typologie utkání," dodal.

Slavia nastoupila ve stejné základní sestavě jako v minulém týdnu při vítězné generálce s Ostravou (4:2). Karviné scházel klíčový útočník a nejlepší střelec Papadopulos, místo něhož na hrotu nastoupil Svoboda. Soutěžní premiéru v dresu Slezanů si odbyl brankář Bajza.

Pražané měli podle předpokladů od úvodu převahu, příliš gólových šancí si ale zpočátku nevytvářeli a hosté drželi čisté konto. V osmé minutě karvinský Bajza vytáhl Lingrovu střelu, po čtvrthodině hry po Ševčíkově centru hlavičkoval těsně nad Plavšič, kterého v zimní přípravě trenéři "předělali" na levého beka. Chvíli nato hostující gólman vyškrábl Madsenovu patičku.

Karvinští, kteří v předchozích dvou vzájemných duelech remizovali, nečekaně trápili obrovského favorita i po přestávce. V 57. minutě dokonce měli Slezané i velkou šanci, střídající Durosinmi ale hlavičkoval jen do středu branky, kde stál Mandous.

V 64. minutě po Bajzově špatné rozehrávce vyrazili slávisté do brejku dvou na jednoho, který zakončil střídající Olayinka vedle. Přihrávajícího Masopusta ale zbytečně zatáhl Bartošák a rozhodčí Batík nařídil penaltu. Nigerijec Olayinka, který se před pár dny vrátil z afrického šampionátu, však z pokutového kopu trefil jen břevno.

"Měli jsme určené tři hráče na penaltu, Peter mezi nimi nebyl, protože nestartoval v základní sestavě. Když je v základu, tak byli určeni Nico (Stanciu) a on. Když je Peter na hřišti, je jedničkou na penaltu. Předtím všechny proměnil, takže logické řešení," řekl Trpišovský. "Špatně jsem vykopl míč, byl z toho brejk a penalta. Rozhodl jsem se jít doprava, naštěstí Olayinka trefil jen břevno a míč šel pak nad. Měl jsem i štěstí, to gólman potřebuje," uvedl Bajza.

Slezané to téměř ihned potrestali. Po Samkově ztrátě Čmelíkův centr z pravé strany prošel v 69. minutě až na zadní tyč, kde míč umístil do odkryté branky Durosinmi. Devatenáctiletý Nigerijec se dočkal premiérového gólu v české lize.

"Po inkasovaném gólu nebyl výkon Dana Samka takový, jak ho známe. Gólu předcházela jeho ztráta míče. Jedna věc je ztráta míče, ale druhá je pak tu situaci dohrát, což jsme neudělali. Byl to jeden ze střípků toho utkání," poznamenal Trpišovský.

Slavia mohla rychle vyrovnat, ale velký závar v malém vápně vyřešil brankář Bajza, jenž poté v 75. minutě vytáhl Lingrovu hlavičku na břevno. "Červenobílí" mají s 51 góly nejlepší útok ligy, ale dnes se neprosadili. V rozkouskovaném závěru už Karvinští senzační tři body udrželi a připsali si jeden z nejpřekvapivějších výsledků v historii samostatné nejvyšší soutěže.

"Hráčům určitě pomůže, když vyhrajete po dlouhém čase a je to na Slavii, u mistra. Dlouho neslavili vítězství svým pokřikem. Ale pro nás je to jen jedno vítězství, potřebujeme jich udělat víc, abychom mohli doskočit týmy před námi," podotkl karvinský trenér Bohumil Páník.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Vstoupili jsme do utkání dobře, prvních 20 až 30 minut jsme si vytvořili docela velký tlak. Rezultovalo z toho hodně standardek, centrů do vápna, ale v pokutovém území, na posledních 25 metrech jsme se nedokázali prosadit. Velký tlak se nám nepodařilo využít v žádnou vyloženou šanci kromě hlavičky Srkiho (Plavšiče). Postupem času šel náš výkon dolů. I když jsme se do nějakých situací dostali, buď jsme trefili břevno nebo jsme to nedohráli. Šancí bylo strašně málo, za celé utkání jsme si nedokázali vytvořit finální přihrávku, jako se to povedlo Karviné před gólem. I přes střídání šel potom náš výkon dolů. Byl to zápas blbec, nedali jsme penaltu, dvě šance, ale má to své příčiny. Takovéhle zápasy jsou a musíte z nich vytěžit minimálně remízu."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Nám se oproti podzimu hodně obměnila sestava. Hráči potvrdili, proč přišli do Karviné, výborně zapadli do týmu. Už v Turecku to naznačovalo, že se dělá dobrá parta a potvrdilo se to v tomhle zápase. Viděli jsme přípravné utkání Slavie s Baníkem, my jsme hráli trochu jinak. Nenechali jsme zabíhat soupeře za obranu, nenechali jsme se překonávat průnikovými přihrávkami. Dokázali jsme vzdorovat jejich hernosti, na posledních 30 metrech jsme byli dobří. Slavia moc situací neměla. Vyplatil se nám týmový výkon. Čekali jsme na šance, které se nám objeví. Udělali jsme dvě a jednu jsme proměnili. Podržel nás gólman, přežili jsme kritický moment v podobě penalty. Hráčům určitě pomůže, když vyhrajete po dlouhém čase a je to na Slavii, u mistra. Dlouho neslavili vítězství svým pokřikem. Ale pro nás je to jen jedno vítězství, potřebujeme jich udělat víc, abychom mohli doskočit týmy před námi. Věřím, že hráčům vítězství na Slavii nestoupne do hlavy."

Slavia Praha - MFK Karviná 0:1 (0:0)

Branka: 69. Durosinmi. Rozhodčí: Batík - Paták, Antoníček - Adámková (video). ŽK: Schranz, Bah, Ousou - Čmelík, Jánoš, Látal, Durosinmi, Bartošák. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba (60. Samek), Plavšič - Ševčík, Holeš - Schranz (80. Tecl), Madsen (46. Masopust), Lingr (76. Sor) - Krmenčík (60. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Kobouri, Bartošák - Jánoš, Qose (79. Dramé) - Čmelík (74. Sinjavskij), Holík (46. Chvěja), Zorvan (90. Jursa) - Svoboda (46. Durosinmi). Trenér: Páník.