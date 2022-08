Fotbalisté Slavie na úvod 3. předkola Konferenční ligy zdolali Panathinaikos 2:0

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy nad Panathinaikosem Atény 2:0 a přiblížili se k postupu do play off o účast ve skupině. Pražany poslal v druhé minutě nastavení první půle v krátké přesilovce po vyloučení Sebastiana Palaciose do vedení Ivan Schranz a pojistku přidal v 56. minutě střídající Moses Usor. Chvíli předtím dostal červenou kartu i domácí Eduardo Santos. Odveta se hraje za týden na půdě vítěze Řeckého poháru.

Slavia na cestě do skupiny musí zdolat tři soupeře, přes jednoho již přešla, když ve 2. předkole s celkovým skóre 11:0 vyřadila gibraltarského outsidera St Joseph's. V případě postupu přes aténský celek by český vicemistr v závěrečném play off narazil na lepšího z dvojice Trnava - Čenstochová.

Vršovičtí si nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v příštím roce hostit Eden.

Slavia na poslední chvíli udělala změnu na soupisce pro 3. předkolo a místo Davida Juráska zapsala Schranze. Kouč Trpišovský slovenského reprezentanta nasadil rovnou do základní sestavy na pravé křídlo, na hrotu útoku pak nastoupil při absenci zraněného Sora Lingr.

Panathinaikos, který zápasem na Slavii vstoupil do sezony, v úvodu potvrzoval, že se mu těžko dávají góly. Bývalý slavný klub a finalista Poháru mistrů evropských zemí z roku 1971 měl v uplynulé sezoně řecké ligy nejlepší obranu spolu s mistrovským Olympiakosem Pireus a včetně přípravy ve 12 z 15 předchozích utkání neinkasoval.

Pražané se dlouho nemohli dostat do šance a jako první zahrozil ve 28. minutě hostující Palacios, jehož ránu vyrazil brankář Mandous. Na opačné straně v 39. minutě Schranz z úhlu vypálil těsně nad. O minutu později Ousou ve vápně čistě vypíchl míč Palaciosovi, argentinský ofenzivní hráč přes něj přepadl a francouzský rozhodčí Buquet mu za simulování udělil druhou žlutou kartu.

Čtvrtý tým uplynulého ročníku řecké ligy nesl vyloučení svého nejlepšího střelce z minulé sezony velmi nelibě a červenou kartu dostal za protesty i jeden z asistentů trenéra. Slavia přesilovku ještě do pauzy využila. Lingra vychytal gólman Brignoli, po následném rohu ale italský brankář chyboval a Schranz po velkém závaru na druhý pokus doklepl míč do sítě.

Krátce po změně stran museli do deseti i Pražané. Santos v 51. minutě na polovině hřiště zatáhl unikajícího Šporara, čerstvou posilu Panathinaikosu, a nejistý sudí ho po téměř minutové prodlevě vyloučil. Předtím přitom udělil žlutou kartu hostujícímu útočníkovi.

Červenobílí krátce poté, co se síly na trávníky srovnaly, zvýšili. Ewerton nejprve po vysunutí od Traorého trefil tyč, ale balon se odrazil ke střídajícímu Usorovi a ten jej s přehledem umístil k tyči. Dvacetiletý nigerijský mladík zaznamenal premiérový soutěžní gól za slávistické "áčko".

Chvíli nato mohl snížit střídající Vagiannidis, ale po úniku mířil vedle. Jinak už Pražané soupeře do větší šance nepustili a závěr si poměrně s přehledem pohlídali. Panathinaikosu, který se vrátil do pohárů po odpykání trestu za porušení finančního fair play a po pěti letech, připravili v součtu s přípravou teprve druhou porážku z posledních 21 zápasů.

Český klub vyhrál nad řeckým soupeřem v soutěžích UEFA teprve pošesté z 29 duelů. V sezoně 2001/02 Slavia vypadla s Panathinaikosem v kvalifikaci Ligy mistrů.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 2:0 (1:0) Branky: 45.+2 Schranz, 56. Usor. Rozhodčí: Buquet - Drouet, Debart (všichni Fr.). ŽK: Douděra - Palacios, Pérez, Cantalapiedra, Šporar. ČK: 52. Santos - 40. Palacios, 41. Erak (asistent trenéra). Diváci: 17.314. Sestavy: Slavia: Mandous - Douděra (46. Usor), Ousou, Santos, Oscar - Holeš, Tiéhi (46. Ewerton) - Schranz (71. Masopust), Traoré (88. Provod), Olayinka - Lingr (57. Ševčík). Trenér: Trpišovský. Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Šarlija (88. Punguras), Magnússon, Ganea - Pérez, Kurbelis (71. Kampetsis) - Palacios, Čerin, Cantalapiedra (46. Vagiannidis) - Ioannidis (46. Šporar). Trenér: Jovanovič.