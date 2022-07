Fotbalisté Slavie mohou ve 3. předkole EKL dostat Panathinaikos, Sparta Trnavu

Nyon (Švýcarsko) - UEFA před pondělním losem 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy rozdělila týmy do skupin a oběma českým zástupcům v soutěži se tak zúžil okruh možných soupeřů. Slavia může dostat Panathinaikos Atény, Sparta by se případně mohla utkat s Trnavou. Oba pražské kluby ale nejprve musejí přejít přes 2. předkolo.

UEFA v hlavní fázi 3. předkola Evropské konferenční ligy rozdělila týmy do šesti skupin. Ve třech skupinách jsou vždy čtyři nasazení a nenasazení, v dalších třech pak pět nasazených a nenasazených. Většina mužstev je ve dvojicích, neboť je nejprve čeká 2. předkolo. Oba pražské kluby budou při losu nasazené.

Slavia má na výběr z pěti variant. Papírově nejtěžším soupeřem by byl Panathinaikos Atény, který vyhrál Řecký pohár a vstupuje do soutěže až ve 3. předkole. Český vicemistr by mohl dostat také lepšího z dvojic mezi rumunským Sepsi a Olimpijí Lublaň, albánskou Vllazniou a rumunskou Craiovou, slovinským Koperem a Vaduzem a moldavským Petrocubem Hincesti a albánským Laci. O předkolo dřív nastoupí červenobílí proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph's.

Sparta při losu 3. předkola dostane jednu ze čtyř dvojic. Třetí celek uplynulé ligové sezony může narazit na vítěze souboje mezi Trnavou a velšským Newtownem. Slovenský celek v minulém ročníku vyhrál domácí pohár a v nejvyšší soutěži skončil třetí.

Papírově nejtěžší by pro Letenské byla dvojice AIK Stockholm - Poltava. Svěřenci nového dánského trenéra Briana Priskeho by mohli nastoupit i proti lepšímu ze souboje mezi islandským Breidablikem s Podgoricou a skotským Motherwellem s irským Sligem Rovers. Ve 2. předkole se sparťané utkají s Vikingem Stavanger.

Oba pražští rivalové musejí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře. Jakékoliv zaváhání znamená, že si na podzim nezahrají v hlavní fázi pohárů. Los Evropské konferenční ligy se v pondělí uskuteční od 14:00 ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

V poledne se dozví případného soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů Plzeň, která má po rozdělení týmů do dvou skupin na výběr ze tří dvojic. Český šampion může narazit na vítěze soubojů Maribor - Šeriff Tiraspol, Linfield - Bodö/Glimt a Pjunik Jerevan - Dudelange. Viktoria ale nejprve musí ve 2. předkole vyřadit HJK Helsinky.

Od 13:00 se bude losovat 3. předkolo Evropské ligy, v jehož osudí bude i Slovácko. Vítěz českého poháru se utká s poraženým z 2. předkole nemistrovské části Ligy mistrů - buď s horším z dvojice Midtjylland - AEK Larnaka nebo Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul.