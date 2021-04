Fotbalisté Slavie mohou v Brně překonat rekord v ligové neporazitelnosti

Praha - Fotbalisté Slavie dnes mohou na hřišti nováčka Brna překonat vlastní rekord v neporazitelnosti. Úřadující mistři po minulém domácím vítězství 4:0 nad Opavou vyrovnali šňůru 36 ligových zápasů bez porážky z let 2016 až 2017 a na hřišti Zbrojovky ji chtějí prodloužit. Zápas 25. kola začne v 18:30.

"Je to neuvěřitelné číslo. Moc příležitostí vytvořit takovéhle šňůry není, bylo by nešťastné zůstat třeba jeden zápas před tím. I když jsou důležitější věci, v hlavě to trochu máte," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřence ve čtvrtek čeká úvodní čtvrtfinále Evropské ligy na stadionu Arsenalu.

Slavia vede tabulku o 13 bodů před Spartou, která v sobotu deklasovala Teplice 7:2 a má zápas k dobru. Plzeň dnes přivítá od 16:00 České Budějovice, od dvou hodin nastoupí Mladá Boleslav s poslední Příbramí a Zlín hostí Karvinou.