Fotbalisté Slavie mohou v Brně překonat rekord v ligové neporazitelnosti

Praha - Po reprezentační přestávce a dnešní předehrávce Bohemians 1905 - Jablonec o víkendu pokračuje první fotbalová liga 25. kolem. Vedoucí Slavia v neděli na hřišti nováčka Brna může překonat vlastní rekord v neporazitelnosti. Druhá Sparta v sobotu hostí Teplice. Plzeň, která poslední dvě utkání neodehrála kvůli koronavirové karanténě, v neděli doma vyzve České Budějovice.

Úřadující mistři vyrovnali rekordní šňůru 36 ligových zápasů bez porážky z let 2016 až 2017 po domácím vítězství 4:0 nad Opavou. "Je to neuvěřitelné číslo. Moc příležitostí vytvořit takovéhle šňůry není, bylo by nešťastné zůstat třeba jeden zápas před tím. S Opavou jsme sérii vyrovnali a teď se pokusíme ji překonat. I když jsou důležitější věci, v hlavě to trochu máte," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřence ve čtvrtek čeká úvodní čtvrtfinále Evropské ligy na stadionu Arsenalu.

Sparta před reprezentační pauzou v pátém ligovém duelu pod koučem Pavlem Vrbou poprvé klopýtla a remizovala bez branek v Českých Budějovicích. Letenští na Slavii ztrácejí už 16 bodů, ale mají dva zápasy k dobru. Čtrnácté Teplice vyhrály jediné z posledních 10 kol.

"Čeká nás nepříjemný soupeř, který se naučil neprohrávat a má ve svém týmu spoustu dobrých fotbalistů. Jsou nepříjemní spíš do útoku, takže si na ně musíme dát pozor," konstatoval sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Šestá Plzeň naposledy 6. března zdolala Olomouc 1:0 a zvítězila potřetí za sebou, pak Viktorii přibrzdila hromadná nákaza koronavirem a dvoutýdenní karanténa. Západočeši s Českými Budějovicemi v lize neprohráli od října 2006 a sedm z posledních osmi vzájemných soubojů vyhráli.

"Budějovice mají z mého pohledu kvalitního trenéra, snaží se o konstruktivní hru a rychlý přechod. Když do toho šlápneme na maximum, tak věřím, že zápas zvládneme do vítězství," prohlásil plzeňský kouč Adrian Guľa.

Třináctá Karviná v neděli při obnovené premiéře trenéra Jozefa Webera zkusí ve Zlíně přerušit šestizápasovou sérii bez vítězství. Dvanáctí "Ševci" v lize čtyřikrát po sobě neprohráli, z toho třikrát naplno bodovali.

Slovácko v sobotu bude hájit čtvrté místo na hřišti předposlední Opavy. Tým z Uherského Hradiště venku naplno bodoval pětkrát za sebou, ale v Opavě naposledy v nejvyšší soutěži zvítězil v srpnu 2001.

Pátý Liberec změří síly se sedmou Ostravou, s níž doma v lize neprohrál desetkrát za sebou. Baník na hřištích soupeřů vyšel naprázdno v posledních čtyřech ligových duelech.

Osmá Olomouc v dalším sobotním utkání přivítá souseda v tabulce Pardubice. Východočeský nováček venku prohrál třikrát v řadě. Jediný vzájemný souboj v nejvyšší soutěži skončil na podzim výsledkem 1:1.

Poslední Příbram, která čeká na vítězství 13 kol, v neděli zavítá do Mladé Boleslavi. Domácí na 15. příčce tabulky mají čtyřbodový náskok na sestupové pásmo, doma v lize ještě se soupeřem od Litavky neprohráli.

Statistické údaje před zápasy 25. kola fotbalové ligy: -------- Sigma Olomouc (8.) - FK Pardubice (9.) Výkop: sobota 3. dubna, 14:00. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Lakomý - Adam (video). Bilance: 1 0-1-0 1:1. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Zmrzlý - González, Breite, Houska, Chytil, Daněk - Yunis. Pardubice: Letáček - Prosek, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Hlavatý, Kostka, Ewerton - Černý. Absence: Radek Látal (4 ŽK), Greššák, Vepřek (oba zranění), Hála (nejistý start) - Cadu (trest za ČK), Solil (4 ŽK), Sláma, Surzyn (oba dohoda klubů), Boháč, Petráň (oba zranění), Kurka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska - Čelůstka, Černý, Čihák, Hlavatý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: González (6) - Huf (7). Zajímavosti: - jediné vzájemné ligové utkání skončilo 1:1 - Olomouc minule vyhrála, předtím ale prohrála 2 kola po sobě - Olomouc doma v lize prohrála 2 z posledních 3 duelů - Olomouc během reprezentační pauzy porazila v přípravě druholigový Prostějov (3:2) a Zlín (2:1) - Pardubice nezvítězily 3 kola po sobě - Pardubice prohrály venku v lize 3x za sebou a v této sezoně tam získaly jen 10 z celkových 32 bodů - oba týmy mají k dobru jeden odložený zápas SFC Opava (17.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: sobota 3. dubna, 16:00. Rozhodčí: Lerch - Caletka, Mojžíš - Cieslar (video). Bilance: 12 2-3-7 12:23. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Březina, Didiba, Žídek - Mondek, Hellebrand, Tiéhi, Nešický, Helešic - Holík, Čvančara. Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Sadílek, Daníček - Petržela, Jurečka, Kalabiška - Kliment. Absence: Navrátil (4 ŽK), Havlík (nemoc), Tomič (rekonvalescence) - Kulhánek (trest za ČK), Hnaníček, Juřena, Pikul, Rychlý, Ščudla (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Fendrich, Hrabina, Mondek, Nešický - Havlík, Jurečka, Kliment, Kohút, Kubala, Petržela, Reinberk (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický (3) - Kliment (8). Zajímavosti: - Slovácko v lize neprohrálo s Opavou 5x za sebou - Opava od srpna 2001 doma v lize neprohrála se Slováckem 4x po sobě, poslední 3 duely tam skončily remízou - Opava prohrála 3 z posledních 4 kol - Opava doma v lize neprohrála 2 z posledních 3 duelů a v této sezoně tam získala 10 z celkových 15 bodů - Opava má s 15 góly nejhorší útok ligy - Slovácko prohrálo jediné z posledních 11 kol - Slovácko venku v lize vyhrálo 5x za sebou a v této sezoně tam získalo 22 z celkových 43 bodů - Slovácko má k dobru 2 odložené zápasy - Slovácko v pátek vypadlo v osmifinále domácího poháru po prohře 2:4 po prodloužení v M. Boleslavi - Helešic (Opava) může odehrát 50. ligový duel - trenér Slovácka Svědík odkoučuje 100. zápas v lize Slovan Liberec (5.) - Baník Ostrava (7.) Výkop: sobota 3. dubna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Nádvorník - Pechanec (video). Bilance: 55 25-17-13 71:51. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Jugas, Mikula - Pešek, Mara, Sadílek, Faško, Mosquera - Rabušic. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Absence: Matoušek, Tijani (oba zranění), Karafiát (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Mosquera (7 ŽK), Mikula, Pešek, Rabušic - Fillo, Kuzmanovič, Laštůvka, Ndefe (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic (9) - De Azevedo (8). Zajímavosti: - Ostrava v úvodním vzájemném duelu v sezoně vyhrála 1:0, předtím ale Liberec v lize 4x za sebou neporazila - Liberec doma v lize s Ostravou 10x za sebou neprohrál - Liberec minule prohrál v Jablonci a v lize nebodoval po 7 zápasech - Liberec doma v lize 8x za sebou neprohrál - Ostrava vyhrála jediné z posledních 5 kol - Ostrava venku v lize 4x za sebou prohrál (pokaždé o gól) - trenér Smetana (Ostrava), který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent, v minulosti hrával v Liberci Sparta Praha (2.) - FK Teplice (14.) Výkop: sobota 3. dubna, 18:30. Rozhodčí: Machálek - Horák, Kubr - Klíma (video). Bilance: 49 24-16-9 70:42. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hanousek - Plavšič, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Hložek. Teplice: Grigar - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Droehnle - T. Kučera, Jukl - Kodad, Žitný, Moulis – Řezníček. Absence: Juliš, Kozák (oba zranění), Štetina (rekonvalescence), Hancko, Karlsson, Ladislav Krejčí I, Minčev (všichni nejistý start) - Čtvrtečka, Fortelný (oba dohoda klubů), Radosta, Shejbal, Heidenreich (všichni zranění), Mareš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Fortelný, Gabriel, Jukl, Mareš, Moulis, Trubač, Žitný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (11) – Mareš (8). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů s Teplicemi a 3x po sobě s nimi bodovala (v posledních 2 duelech neinkasovala) - Sparta doma v lize prohrála s Teplicemi jediný z posledních 9 zápasů - Sparta pod vedením trenéra Vrby v 5 ligových zápasech neprohrála (z toho 4 vítězství) - Sparta doma v lize v posledních 2 duelech dala po 4 brankách, v této sezoně tam ale získala jen 22 z celkových 48 bodů - Sparta má k dobru 2 odložené zápasy - Sparta v reprezentační přestávce porazila v přípravě druholigový Žižkov 3:1 - Teplice prohrály jediné z posledních 5 kol (z toho 3 remízy 1:1), ale vyhrály jen jediné z posledních 10 - Teplice získaly z posledních 4 venkovních ligových zápasů jediný bod Fastav Zlín (12.) - MFK Karviná (13.) Výkop: neděle 4. dubna, 14:00. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Vlček - Adámková (video). Bilance: 9 4-0-5 9:14. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka - Janetzký, Hlinka, Janošek - Jawo, Poznar, Potočný. Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák - Smrž, Mangabeira - Mikuš, Herc, Ostrák - Papadopulos. Absence: Conde (administrativní důvody) - Qose (4 ŽK), Dramé (zranění), Tavares (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Buchta, Čanturišvili, Hlinka, Kolář - Herc, Mangabeira, Mazáň, Smrž, Tavares (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (8) - Papadopulos (6). Zajímavosti: - Zlín vyhrál poslední vzájemné ligové utkání, předtím ale s Karvinou v nejvyšší soutěži 3x za sebou prohrál - Zlín s Karvinou v dosavadních 9 ligových zápasech ještě neremizoval - Karviná naposledy ve Zlíně vyhrála 4:1, ale předtím tam ve 3 ligových zápasech nebodovala - Zlín 4 kola po sobě neprohrál (z toho 3 vítězství) - Zlín doma v lize 3x za sebou neprohrál, v sezoně tam ale získal jen 14 z celkových 29 bodů - Zlín má jedno odložené utkání k dobru - Karviná v lize 6x za sebou nezvítězila - Karviná venku v lize z posledních 5 zápasů uhrála jediný bod a 3x za sebou prohrála, v sezoně tam ale získala 15 z celkových 26 bodů - Karvinou povede staronový trenér Weber, který převzal mužstvo minulý týden - Karviná v reprezentační pauze porazila v přípravě polský tým Bielsko-Biala 1:0 FK Mladá Boleslav (15.) - 1. FK Příbram (18.) Výkop: neděle 3. dubna, 14:00. Rozhodčí: Marek - Váňa, Vaňkát - Hocek (video). Bilance: 29 13-10-6 47:30. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Řezník, Křapka, Preisler - Matějovský, Dancák - Malínský, Ladra, Zmrhal - Škoda. Příbram: Šiman - Nový, Kvída, Vilotič, Cmiljanovič - Tregler - Pilík, Zorvan, Rezek, Antwi - Voltr. Absence: Šimek (4 ŽK), Diviš, Tatajev (oba zranění), Graiciar (rekonvalescence), D. Mašek, Takács (oba nejistý start) - O. Kingue (4 ŽK), Laňka, Soldát (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dancák, Matějovský, Túlio - Kvída, Lalkovič, Soldát, Vilotič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ladra (6) - Voltr (4). Zajímavosti: - Příbram poslední 2 vzájemné ligové zápasy neprohrála - M. Boleslav s Příbramí doma v lize ve 14 zápasech ještě neprohrála a v posledních 5 utkáních jí tam dala 18 branek - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 4 kol - M. Boleslav doma v lize vyhrála v jediném z posledních 8 utkání, v této sezoně tam však získala 13 z celkových 20 bodů - M. Boleslav během reprezentační pauzy vyhrála v osmifinále domácího poháru nad Slováckem 4:2 po prodloužení - Příbram nevyhrála 13 ligových zápasů za sebou, během nichž získala jen 4 body za remízy - Příbram minule při premiéře trenéra Valachoviče remizovala 1:1 s Brnem - Příbram venku v lize od května nezvítězila 16x za sebou, získala tam jen 3 z celkových 13 bodů v této sezoně a na hřištích soupeřů je nejhorším týmem soutěže - Příbram má s 52 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Jarolím (M. Boleslav) začínal trenérskou kariéru v Příbrami Viktoria Plzeň (6.) - Dynamo České Budějovice (10.) Výkop: neděle 3. dubna, 16:00. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Hurych - Berka (video). Bilance: 33 12-16-5 58:31. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Ba Loua, Beauguel, Falta. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, L. Havel, Talověrov, Skovajsa – Čavoš, Havelka – Mészáros, Javorek, Mršič – Brandner. Absence: Kopic (rekonvalescence), Hejda, Kayamba (oba nejistý start) - Alvir, Ekpai (oba dohoda klubů), Ledecký (zranění), Králik (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Káčer, Limberský, Mihálik, Šulc - Čavoš, Havelka, Králik (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (9) - Brandner, Čolič (oba 6). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 7 z posledních 8 vzájemných ligových zápasů a s Č. Budějovicemi v nejvyšší soutěži neprohrála 18x za sebou od října 2006 - Plzeň na podzim v Č. Budějovicích remizovala 0:0 a neinkasovala s nimi 5 ligových zápasů po sobě - Plzeň doma v lize porazila Č. Budějovice 5x za sebou - Plzeň v lize vyhrála 3x za sebou (poslední 2 zápasy výsledkem 1:0) a prohrála jediné z 8 kol na jaře - Plzeň doma v lize vyhrála 3 z posledních 4 zápasů a v sezoně tam získala 24 z celkových 37 bodů - Plzeň má k dobru 2 ligová utkání, které neodehrála kvůli izolaci po hromadné nákaze koronavirem v týmu - Č. Budějovice posledních 6 kol nevyhrály a 2x po sobě neskórovaly - Č. Budějovice venku v lize 4x po sobě nevyhrály a z toho 3x neskórovaly, v sezoně tam ale získaly 16 z celkových 31 bodů - Č. Budějovice jsou s 10 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Mihálik (Plzeň) slaví den před utkáním 24. narozeniny, Králikovi (Č. Budějovice) bude v den zápasu 26 let Zbrojovka Brno (16.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 3. dubna, 18:30. Rozhodčí: Orel - Blažej, Dobrovolný - Proske (video). Bilance: 49 12-9-28 41:83. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hlavica, Gajič, Pernica - Moravec, Pachlopník, Bariš, Texl, Záhumenský - Fila, Fousek. Slavia: Vágner - Bah, Zima, Deli, Bořil - Provod, Holeš - Masopust, Stanciu, Van Buren - Kuchta. Absence: Kryštůfek, Šural, Vaněk (všichni zranění), Dreksa (nejistý start) - Sima (trest za ČK), Oscar (4 ŽK), Kolář, Hovorka, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Kúdela, Olayinka, Stejskal (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dreksa, Hlavica, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský - Bořil, Hilál, Kačaraba, Lingr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hladík, Růsek (oba 3) - Kuchta (12). Zajímavosti: - Slavia na podzim překvapivě doma remizovala s Brnem 1:1, předtím v lize Zbrojovku 5x za sebou porazila - Slavia vyhrála poslední 2 ligové zápasy v Brně - Brno 7 kol po sobě nezvítězilo - Brno doma v lize 5x za sebou nevyhrálo a s 6 body v sezoně je tam nejhorším týmem soutěže - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 36x za sebou a vyrovnala vlastní rekord v počtu zápasů bez porážky - remíza s Brnem byla pro Slavii jednou z pouhých 4 bodových ztrát v ligové sezoně - Slavia venku v lize 17x za sebou neprohrála a s 30 body je tam nejlepším týmem sezony - Slavia má se 70 góly nejlepší útok ligy a s 15 obdrženými brankami i nejlepší obranu - trenér Brna Dostálek hrával za Slavii - Provod (Slavia) si může připsat 50. ligový start