Fotbalisté Slavie jen remizovali v Teplicích, domácí Vachoušek nedal penaltu

Teplice - Fotbalisté Slavie v 10. kole první ligy jen remizovali v Teplicích bez branek. Před 15 tisícovkami diváků neproměnil v nastavení úvodního dějství domácí Tadeáš Vachoušek penaltu, v 73. minutě rozhodčí po dlouhém přezkoumávání neuznali Pražanům branku kvůli ofsajdu.

Slávisté po domácí remíze 1:1 v derby v minulém kole podruhé za sebou v lize ztratili body. Červenobílí sice zůstávají spolu se Spartou jedinými dvěma neporaženými týmy soutěže, z druhého místa tabulky ale aktuálně ztrácejí na letenského obhájce titulu dva body. Vršovičtí se zároveň nedokázali vítězně naladit na čtvrteční druhé utkání skupiny Evropské ligy s Tiraspolem. Tepličtí doma v této sezoně po Plzni a Spartě obrali o body dalšího aspiranta na titul a po třetím kole bez porážky jim patří osmá příčka.

Slavia sice v prvním poločase držela míč 78 procent času, dlouze obléhala teplické pokutové území, do velkých šancí se ale přes domácí obranu dostávala jen těžko. Až ve 34. minutě si na Holešův pas za obranu naběhl Douděra, z pravé strany ale střílenou přihrávkou minul. Následně vypálil vedle také Wallem.

Tepličtí se prakticky celé úvodní dějství bránili, ale těsně před pauzou měli jedinečnou možnost otevřít skóre. Masopust ve vápně fauloval pronikajícího Jásira, devatenáctiletý Vachoušek ale z nařízené penalty ve třetí minutě nastavení selhal a pouze nechal vyniknout gólmana Mandouse.

Po poločase trenér Slavie Trpišovský nasadil místo Douděry Schranze a po jeho přihrávce ve 48. minutě přestřelil nejlepší kanonýr minulé ligové sezony Jurečka. V 58. minutě se dostal do brejku Vachoušek, nabíhající Radosta ale v pádu zakončil jen do boční sítě. Krátce nato musel kvůli zranění vystřídat domácí stoper Mičevič.

Pražanům se příliš nedařilo, přesto v 73. minutě dostali míč do sítě. Jurečka si po levé straně naběhl do vápna, Jurásek jeho přihrávku nezpracoval ideálně a další střídající hráč Chytil s pomocí břevna dotlačil balon za čáru. Videorozhodčí Adámková ale po dlouhém přezkoumávání odhalila, že se míč po Chytilově střele odrazil od paty Juráska, který stál za domácím gólmanem Grigarem v ofsajdu.

V 86. minutě vypálil kousek nad Holeš. V osmé z devíti nastavených minut mohli nečekaně rozhodnout domácí, nabíhající Knapík po rohovém kopu těsně přestřelil. Z protiakce ještě mohl udeřit favorit, Chytil ale po Juráskově centru a Grigarově podběhnutí hlavičkoval vedle.

Slavia sice v lize s Teplicemi už 18 utkání po sobě neprohrála, na Stínadlech ale potřetí z posledních čtyř zápasů jen remizovala. Tepličtí si spravili reputaci po středečním vyřazení z domácího poháru od druholigového Vyškova.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdenko Frťala (Teplice): "Všichni mi dnes gratulují, ale největší gratulaci zaslouží kluci. Znovu dokázali, že když jsme organizovaní a dodržujeme taktiku zvolenou na soupeře, jsme za to oceněni ziskem bodů. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že obereme o body Spartu, Plzeň i Slavii, byl by to možná velký závazek jim něco takového slíbit. Jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Z hlediska taktiky se nám to dnes povedlo ze 100 procent. V první půli jsme Slavii až na nějaké závary do žádné stoprocentní gólové příležitosti nepustili. Chtěli jsme čekat na jednu, možná dvě šance. Nemůžeme být naivní a myslet si, že proti tak kvalitnímu soupeři si vytvoříme šest sedm gólových příležitostí. Povedlo se nám dostat do zajímavých situací hlavně ve druhém poločase, kdy jsme měli dvě možnosti dotáhnout zápas do tříbodového zisku. Ale pro nás je i bod hrozně vzácný. Jiní velcí hráči v důležitých zápasech penaltu neproměnili a možná je to položilo, ale Tadeáš (Vachoušek) ve druhém poločase už udělal vše pro to, aby nezdar odčinil."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Zajímavý zápas s plným stadionem a skvělou kulisou. V první půli jsme se dostali do tlaku, ale práce v boxu nám nevynesla to, abychom převahu zužitkovali v gól. Pokud jsme v některých pozicích byli, bohužel jsme netrefili branku a nedokázali se dostat do vedení. Na konci prvního poločasu po našem autu byla penalta, kterou Mandy (Mandous) chytil a udržel nás v zápase v dobré pozici. V druhém poločase jsme prvních 10 minut dobře začali, ale pak šel náš herní výkon ve středu hřiště dolů. Nedokázali jsme kombinací přehrát soupeře a vymyslet finální přihrávku. Z některých pozic jsme bohužel netrefili branku. V závěru jsme bušili do pevné obrany, soupeř hrál pomalu s 10 defenzivními hráči. Dnes tomu chybělo, abychom trefovali bránu. Vyvrcholilo to v poslední minutě, kdy jsme z dobrého centru netrefili prázdnou branku. Chybí nám větší klid a lepší řešení klíčových situací. Momentálně se ve finální fázi nedokážeme sladit."

FK Teplice - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Caletka - Adámková (video). ŽK: Beránek, Hora, Dramé - Holeš, Oscar, Mandous, Köstl (asistent trenéra). ČK: Dramé. Diváci: 15.193.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič (59. Trubač) - Radosta, Knapík, Jukl, Havelka, Beránek - Jásir (90.+2 Dramé), Vachoušek (85. Hora). Trenér: Frťala.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Holeš - Douděra (46. Schranz), Zafeiris, Oscar, Provod (86. Van Buren) - Jurečka (90.+3 Tomič), Wallem (58. Jurásek) - Tijani (58. Chytil). Trenér: Trpišovský.