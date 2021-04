Fotbalisté Slavie jen remizovali s Bohemians a titul ještě nezískali

Praha - Fotbalisté Slavie remizovali ve 29. ligovém kole ve vršovickém derby na půdě Bohemians 1905 bez branek. "Červenobílí" nevyužili první šanci na zisk třetího titulu po sobě a k definitivě mistrovského primátu jim schází ještě bod.

Slávisté nadále jako jediní drží neporazitelnost v ligové sezoně. Svou rekordní šňůru bez prohry v nejvyšší soutěži protáhli už na 41 utkání a překonali i nejlepší československou sérii v podání Sparty z let 1943 až 1946. Obhájce trofeje vede tabulku o 16 bodů před druhým Jabloncem, teoreticky předstihnout ho ale může už pouze třetí Sparta, která je o bod zpět, ale má jedno utkání k dobru. Bohemians neprohráli už devět kol po sobě.

"Taková poloviční spokojenost. Každý zápas chceme vyhrát, chcete to udělat co nejdřív. Hráči se o tom dost bavili, že už by to chtěli mít splněné. Příští týden to teoreticky může dopadnout i bez nás, chtěli bychom titul udělat přímo na hřišti," řekl v nahrávce pro média Trpišovský, jehož svěřenci mohou za týden slavit i v případě zaváhání Sparty v Liberci.

"Na druhou stranu jsem rád, že jsme neprohráli. Málokdy to říkám, možná poprvé v lize ve Slavii, ale dnes bylo cílem neprohrát, abychom si udrželi neporazitelnost a rekord. Zadruhé jsme nechtěli prohrát před středečním pohárovým zápasem (v Olomouci)," dodal.

Oběma týmům scházelo několik hráčů základní sestavy. V brance Bohemians dostal před Le Giangem překvapivě přednost Bačkovský, který si připsal teprve třetí start v české lize. Do slávistické jedenáctky se po koronaviru vrátil stoper Deli.

"Výměna brankáře byla z taktických důvodů. Čekali jsme, že brankář bude hodně ve hře nohama. Hugo navíc měl pár dobrých zákroků čistě brankářských, utkání se mu povedlo," uvedl trenér Bohemians Luděk Klusáček.

"Klokani" nastoupili s třemi stopery, v úvodu vysoko napadali a vůbec nepouštěli favorita do šancí. Slavia se zvedla až v druhé části úvodního dějství, ale stejně jako Bohemians za celou první půli nevystřelila mezi tyče.

Ve 40. minutě Ševčík po přímém kopu přiťukl Stanciuovi, který z hranice vápna zamířil těsně nad domácí branku. "Klokani" už po půlhodině hry museli kvůli zranění vystřídat stopera Daniela Köstla, bratra asistenta trenéra Slavie Jaroslava Köstla.

Šest minut po pauze měli hosté dosud největší šanci. Masopust postupoval sám na Bačkovského, ale domácí gólman výborně vyběhl a velkou šanci zneškodnil. "Dostal jsem krásný balon od Standy. Nejdřív jsem chtěl střílet, ale pak si Standa křiknul. Tak jsem mu to chtěl do mrtva ještě pod sebe, ale bohužel jsem balon vůbec netrefil," řekl Masopust.

V polovině druhého dějství pak střídající Van Buren ve výhodné pozici pouze trefil obránce Bohemians Krcha. Domácí kapitán následně zastavil i Masopustův pokus po závaru ve vápně.

V 79. minutě po zákroku v pokutovém území upadl střídající Traoré, ale sudí Julínek penaltu pro favorita neodpískal. Následně Bačkovský vychytal střídajícího Kuchtu. Slávisté potvrdili, že se jim v Ďolíčku poslední dobou nedaří. Vloni tam s Bohemians prohráli 0:1 a v této sezoně tam remizovali v domácím azylu Pardubic 1:1.

"Jsme rádi, že se nám povedlo oddálit oslavy Slavie. Pro kluky to byla obrovská motivace. I když Slavii titul přeju, tým má nejlepší a zaslouží si to. Ale ať to oslaví až příští kolo," dodal Klusáček, který v minulosti působil ve Slavii.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Dařilo se nám narušovat rozehrávku Slavie, vybojovat i plno balonů na útočné polovině. Bohužel potom přišlo zranění Dana Köstla a to nás trochu přibrzdilo. Slavia převzala aktivitu, nicméně do pauzy tam bylo z její strany pouze pár centrů. Ve druhém poločase Slavia vystupňovala tlak, ale kluci makali, padali do střel a podařilo se nám udržet čisté konto. V závěru jsme to chtěli zkusit zahrát na vítězství, ale už jsme na to neměli sílu v ofenzivě. Přesto jsme za bod rádi, je pro nás cenný. Jsme rádi, že se nám povedlo oddálit oslavy Slavie. Pro kluky to byla obrovská motivace. I když Slavii titul přeju, tým má nejlepší a zaslouží si to. Ale ať to oslaví až příští kolo."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Náročný zápas. Zaprvé byl složitý terén, zadruhé domácí měli výškovou a soubojovou převahu, hodně nás napadali. V první půli to byl z naší strany podprůměrný výkon. Ve druhém poločase jsme se zlepšili v mezihře, vytvořili jsme si nějaké šance, bohužel jsme je neproměnili. Šli jsme sami na bránu, gólman nám chytil jednu šanci, jednou nám zablokovali gólovou střelu. Do defenzivy slušné zvládnutý zápas, Bohemka snad neměla žádnou přímou střelu na branku. Ale do ofenzivy to bylo málo. Taková poloviční spokojenost. Každý zápas chceme vyhrát, mohli jsme mít splněno. Příští týden to teoreticky může dopadnout i bez nás, chtěli bychom titul udělat na hřišti. Na druhou stranu jsem rád, že jsme neprohráli. Málokdy to říkám, možná poprvé v lize ve Slavii, ale dnes bylo cílem neprohrát, abychom si udrželi neporazitelnost a rekord. Zadruhé jsme nechtěli prohrát před středečním pohárovým zápasem."

Bohemians Praha 1905 - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Krch, Bederka, Hronek - Hilál. Bez diváků.

Sestavy:

Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl (31. Novák), Vondra - Dostál, Krch, Ljovin, Hronek, Schumacher (70. Osmančík) - Puškáč (70. Necid), Keita (86. Pulkrab). Trenér: Klusáček.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Deli, Bořil - Holeš - Ševčík, Hromada (61. Van Buren), Stanciu (61. Traoré), Oscar (86. Hilál) - Tecl (74. Kuchta). Trenér: Trpišovský.