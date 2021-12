Fotbalisté Slavie hostí v lize Olomouc, Sparta hraje v Karviné

Praha - Lídr první fotbalové ligy a obhájce titulu Slavia dnes od 18:00 hostí v 17. kole Olomouc. Třetí Spart, se představí o tři hodiny dříve v Karviné.

Slavia sérii pěti ligových duelů bez inkasované branky započala v domácí říjnové dohrávce právě s Olomoucí (1:0). Osmá Sigma v minulém kole v Ďolíčku deklasovala Pardubice 5:1 a naplno bodovala po pěti zápasech. Slavii ale Hanáci v nejvyšší soutěži neporazili desetkrát za sebou od října 2015.

Sparta v neděli na Letné udolala Liberec 2:1 a uspěla po venkovních porážkách 0:4 na Slovácku a 0:2 s Rangers v Evropské lize. Předposlední Karviná jako jediný tým v této ligové sezoně ještě nezvítězila a ve středeční dohrávce podlehla 0:3 Bohemians.

Poslední Teplice, které prohrály všech sedm ligových duelů pod koučem Jiřím Jarošíkem, dnes přivítají dvanáctý Zlín. Liberec doma vyzve nováčka Hradec Králové.

Po zpřísnění diváckých opatření proti koronaviru stejně jako v minulém kole může do hledišť stadionů maximálně tisícovka fanoušků.

Hlasy před zápasy 17. kola fotbalové ligy:

MFK Karviná (v tabulce 15.) - Sparta Praha (3.)

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Proti silnějším soupeřům vždy hrajeme lépe a na Spartu se můžeme stejně jako proti Slavii nebo Slovácku vytáhnout. Věřím, že se kluci opět vydají na maximum a budeme Spartě důstojným soupeřem. Velkým plusem je, že se nám po karetních trestech vrátí Papadopulos a Bartošák. Musíme se Spartou držet tempo, které nasadí. Soupeř je však jasný favorit. Jeho silnou stránkou je kombinační hra, přečíslení v křídelních prostorech a následně dohrávání před bránou. Sparta má také výborné hlavičkáře, ze standardních situací jsou ohromně nebezpeční a těžko bránitelní. Musíme být hodně odolní a zvládnout to."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Měli jsme teď větší čas na regeneraci, což nám pomohlo. Jedeme do Karviné potvrdit roli favorita a vyhrát. Soupeř nastoupí v trochu jiné sestavě než ve středu na Bohemce, kde mu chyběli někteří vykartovaní hráči. Zase neměli tak náročný program, takže si s tím dokážou poradit a budou nám to chtít znepříjemnit. Hrají o záchranu, takže do toho půjdou na víc než 100 procent, zvlášť když to ještě bude proti Spartě. Bude to strašně těžké utkání."

Slovan Liberec (10.) - FC Hradec Králové (6.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Hradec trošku připomíná Pardubice z minulé sezony a v roli nováčka patří k nejpříjemnějším překvapením ligy. Asi nikdo nečekal, že bude v tabulce takhle vysoko na šestém místě, ale je tam zcela zaslouženě. Je to takový poctivý, vyrovnaný tým. Je silný v defenzivě i ve standardních situacích, což je samozřejmě i zásluha zkušeného trenéra Koubka. Pro nás to bude hodně těžký zápas, protože hrajeme doma a budeme chtít hrát ofenzivně. Hradec ale velice dobře brání a má nebezpečné protiútoky. Budeme chtít navázat na vítěznou sérii před minulým zápasem na Spartě, který se nám výsledkově nepovedl. Chceme si tříbodovým ziskem zase spravit chuť."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Liberec v podzimní části prošel změnou trenéra a je znát herní rozdíl. Hrají jinak než při našem prvním vzájemném zápase a my se na to musíme připravit. Trenér Kozel vyznává svůj kombinační fotbal, hráči se to snaží rozehrávat. Je to úplně jiný styl, než měl trenér Hoftych. Chceme další bodové zisky, nicméně do utkání půjdeme s nejvyšší pokorou. Liberec není mužstvo, které by patřilo do spodní části tabulky. Body z Liberce se jen tak nevozí."

FK Teplice (16.) - Fastav Zlín (12.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "V posledním utkání se Slavií jsme mohli jen překvapit. Musíme se dívat dopředu, teprve teď proti Zlínu přijde daleko důležitější zápas. Myslím, že jsme ve většině posledních zápasů nijak nepropadli. Měli jsme řadu dobrých duelů bohužel bez bodového zisku. Tým by proto neměl být pod nějakou dekou. Do konce podzimu zbývají ještě tři zápasy, musíme se na ně co nejlépe připravit a konečně v nich bodovat."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Pro nás je zápas v Teplicích jedním z nejdůležitějších v této fázi sezony, hraje se o šest bodů. Máme trochu starosti se sestavou, kromě marodů chybějí tři vykartované opory. Ale musíme se s tím vypořádat tak, že podáme kolektivní výkon, který by měl snést parametry našeho předchozího duelu s Baníkem. Teplice jsou sice poslední, ale tím se nesmíme nechat zmást. Z herního pohledu nepodávají tak špatné výkony, trápí je koncovka a individuální chyby. My tam každopádně jedeme bodovat."

Sigma Olomouc (8.) - Slavia Praha (1.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsem přesvědčený, že se sebevědomí hráčů díky výhrám v poháru a v lize nad Pardubicemi zvýší a že si ho přenesou do těžkého utkání se Slavií. S Pardubicemi se nám dařilo střelecky, což bylo dáno naší aktivitou a vyšší kvalitou v šestnáctce soupeře. To by mělo být vodítkem i pro sobotní zápas. Čeká nás těžký protivník, Slavia je v tomto utkání super favorit. Na druhou stranu pro nás jsou tyto zápasy výzvou a prověrkou pro výkon mužstva."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Bude to tak těžké, jak si to uděláme. Doufám, že navážeme na poslední výkony, které mají vzestupnou tendenci. Potvrdili jsme to v domácí soutěži i v Evropě. V Olomouci se relativně dobře hraje, protože je tam vždy skvěle připravené hřiště. To by mohlo vyhovovat oběma stranám, protože i Olomouc se snaží hrát fotbalově. Věříme, že to bude dobrý zápas s vítězným koncem pro nás."

Baník Ostrava (5.) - Dynamo České Budějovice (9.)

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Budějovice jsou silný soupeř, přesvědčili jsme se už v létě na jejich hřišti, že to nebude jednoduché. Střelecky se daří Basseyovi, ale není to jen o něm. Mužstvo hraje kombinačně, po zemi, je silné do útočné fáze. Bassey se doplňuje s Mihálikem a Van Burenem, síla v ofenzivě je velká a na to si musíme dát pozor. Minule ve Zlíně to byl asi náš nejslabší zápas, který jsme odehráli za tu dobu, co jsem v Baníku. Jestli to bylo tím anglickým týdnem, nevíme, ale samozřejmě jsme si zápas rozebrali. Máme rozhodně velkou motivaci ten výkon odčinit a ukázat, že umíme hrát dobrý fotbal."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Po minulém zápase, v němž jsme dokázali otočit utkání proti Slovácku, pojedeme do Ostravy v dobrém rozpoložení. Sice máme stále několik hráčů na marodce a chybět nám bude také vyloučený Jakub Hora, přesto v minulém kole hráči z lavičky podali výborné výkony. Věříme, že nám pomohou i v Ostravě. Baník je v domácím prostředí velmi silný, my ale víme, že můžeme hrát s kýmkoliv. Když nebudeme v defenzivě dělat zbytečné chyby, můžeme uspět."

FK Mladá Boleslav (7.) - FK Pardubice (14.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "I když jsme v posledních dvou zápasech vyhráli bez inkasovaného gólu, jsem přesvědčený, že můžeme hrát ještě lépe. Byl bych rád, kdyby to hráči v posledním letošním utkání na domácím hřišti potvrdili. Pardubicím se v poslední době nedaří a hodně inkasují, o to urputnější boj z jejich strany očekávám."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Boleslav v posledních týdnech ukazuje, že dokáže vyhrávat s čistým kontem. Domácí budou favoritem, my ale body nutně potřebujeme, proto musíme zahrát na maximum našich schopností. Oproti minulému utkání s Olomoucí, které se nám nevydařilo, plánujeme nějaké změny v sestavě. Už můžeme počítat s Chytilem, který měl v posledních zápasech výbornou formu."

Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Jablonec (13.)

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Jednoznačně vnímáme, že jsme doma silnější. Hráči si více věří. I když chodí třeba míň lidí, dokážou nám vytvořit relativně bouřlivou kulisu a hráče to podporuje. Takže uděláme vše pro to, abychom zvládli vítězně i utkání s Jabloncem."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsme někde, kdy by Jablonec neměl být. Krize přijde na každého, ale my se do ní dostáváme sami svou bohorovností. Tohle je kolektivní problém, není to o jedincích. Není v kádru nikdo, kdo by zvedl hlavu a to mi vadí. Chci vidět kabinu bojovníků. Já necuknu a budu bojovat dál. Musíme to zlomit."

1. FC Slovácko (4.) - Viktoria Plzeň (2.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Začátkem týdne u nás samozřejmě dozníval tragický závěr duelu v Budějovicích. Málokdo z nás něco podobného zažil, ale už jsme si vše vyříkali a rozebrali. Na reparát nemáme ale zrovna snadného soupeře. Plzeň se rozjela, má obrovskou sílu zejména směrem dopředu. My prostě nesmíme opakovat chyby ze závěru duelu v Budějovicích, ten musí z hlav hráčů pryč. Věřím, že tým je schopen se vrátit k tomu, co ho zdobilo před tím zápasem."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Slovácko v Budějovicích 60 nebo 70 minut hrálo velmi dobře, domácí k ničemu nepustilo. V posledních 20 minutách tam došlo k nějakému problému a prohráli. Určitě to s nimi nezacloumá, protože mají velmi zkušené mužstvo, které má vysokou výkonnost. Myslím, že jedna porážka je nerozhodí. Mám naopak velký respekt před Slováckem, protože hraje už delší dobu velmi dobře, nejen v tomhle ročníku."

Statistické údaje před zápasy 17. kola fotbalové ligy: MFK Karviná (v tabulce 15.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Antoníček - Franěk (video). Bilance: 11 1-2-8 12:30. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič - Mangabeira - Sinjavskij, Čmelík, Qose, Bartošák - Papadopulos. Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Ladislav Krejčí II, Hancko - Karlsson, Pavelka, Sáček, Karabec, Haraslín - Hložek. Absence: Túlio (trest za ČK), Bartl, Tavares (oba zranění), Dramé, Neuman, Zych (všichni nejistý start) - Čelůstka, Höjer, Juliš, Pešek, Polidar (všichni zranění), Souček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šehič - Karlsson, Štetina (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Pešek (6). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z 11 vzájemných ligových zápasů, v posledních 5 duelech zvítězila a dala v nich 19 gólů - Sparta v lize v Karviné v 5 utkáních neprohrála a 3x za sebou tam zvítězila (dala při tom 12 branek) - Karviná v lize 17x po sobě nezvítězila a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže nevyhrála - Karviná ve středu v dohrávce podlehla na půdě Bohemians 0:3 a prohrála 7 z posledních 8 kol - Karviná doma v lize 8x za sebou nezvítězila, ale získala tam 4 z celkových 5 bodů v sezoně - Sparta prohrála jediné z posledních 9 kol - Sparta venku v lize 2x po sobě nevyhrála a v sezoně tam získala jen 11 z celkových 36 bodů - trenér Sparty Vrba v pondělí oslaví 58. narozeniny - Zych (Karviná) oslaví den po zápase 19. narozeniny Slovan Liberec (10.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Vlček, Novák - Ondráš (video). Bilance: 29 15-8-6 46:26. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Havelka, Tiéhi - Koscelník, Frýdek, Matoušek - Rabušic. Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Urma - Dvořák, Prekop, Vlkanova. Absence: nikdo - Reichl (zranění). Disciplinární ohrožení: Chaluš, Tiéhi (oba 3 ŽK) - Kodeš (7 ŽK), Leibl, Prekop, Rada, Vlkanova (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál, Tupta (oba 3) - Dvořák, Rada (oba 5). Zajímavosti: - Liberec v lize s Hradcem 9x po sobě neprohrál - Liberec ve 14 domácích ligových zápasech s Hradcem neprohrál a 8x za sebou zvítězil - Liberec minule prohrál na Spartě a nebodoval po 4 ligových vítězstvích po sobě - Liberec doma v lize vyhrál 3 z posledních 4 utkání, v sezoně tam ale získal jen 9 z celkových 20 bodů - Hradec v lize 3x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 7 kol - Hradec venku v lize vyhrál jediný z posledních 4 zápasů a získal tam jen 8 z celkových 24 bodů - Rabušic (Liberec) čeká na 50. gól v české lize - Rada (Hradec) skóroval v posledních 4 ligových zápasech, do kterých zasáhl FK Teplice (16.) - Fastav Zlín (12.) Výkop: sobota 4. prosince, 15:00. Rozhodčí: Černý - Caletka, Dobrovolný - Petřík (video). Bilance: 28 15-4-9 39:28. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Chlumecký, Hyčka - Jukl, Krunert - Kodad, Trubač, Rezek - Mareš. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov - Conde - Reiter, Hrubý, Tkáč, Dramé - Fantiš. Absence: Mareček (trest za ČK), Kučera, Mazuch, Žitný (všichni zranění), Diallo, Ledecký (oba nejistý start) - Čanturišvili, Poznar, Procházka (všichni 4 ŽK), Dostál, Kolář (oba rekonvalescence), Jawo (zranění). Disciplinární ohrožení: Černý, Jukl, Knapík, Krunert, Laňka, Mareš, Moulis - Cedidla, Hlinka, Hrubý, Janetzký, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (3) - Tkáč (5). Zajímavosti: - Teplice v lize se Zlínem v posledních 2 zápasech nevyhrály a neskórovaly, předtím ale 3x po sobě zvítězily - Teplice prohrály jen první ze 14 domácích ligových zápasů se Zlínem - Teplice 12 kol po sobě nezvítězily a pod trenérem Jarošíkem prohrály všech 7 ligových zápasů - Teplice doma v lize prohrály 4 z posledních 5 zápasů a jsou se 4 body nejhorším týmem soutěže - Teplice mají spolu s Pardubicemi a Bohemians s 35 inkasovanými brankami nejhorší obranu v lize - Zlín zvítězil v jediném z posledních 10 kol, na druhou stranu prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů - Zlín v posledních 4 venkovních ligových duelech nezvítězil (z toho 3 porážky) a 3x neskóroval - Mareš (Teplice) může nastoupit k 300. ligovému utkání - Rezek (Teplice) čeká na 50. gól v české lize - Švanda (Teplice) dnes slaví 20. narozeniny Sigma Olomouc (8.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 4. prosince, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Kubr - Štěrba (video). Bilance: 53 14-14-25 53:80. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Poulolo, Hubník, Vepřek - Zahradníček, Breite, Sedlák, González, Zmrzlý - Růsek, Daněk. Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Hromada - Schranz, Stanciu, Lingr - Kuchta. Absence: Stejskal (dohoda klubů), Vaněček, Yunis (oba rekonvalescence), Beneš, Hála, Chvátal, Jemelka, Zifčák (všichni nejistý start) - Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Bořil, Kúdela, Takács, Tecl (všichni zranění), Bah, Olayinka, Ševčík (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Ekpai, Hromada, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelec: Hála (6) - Kuchta (8). Zajímavosti: - Slavia v lize s Olomoucí 10x za sebou neprohrála a zvítězila v 7 z posledních 8 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Slavia v posledních 5 vzájemných ligových zápasech inkasovala jediný gól - Olomouc v posledních 5 domácích ligových zápasech se Slavií nezvítězila a 3x po sobě neskórovala - Olomouc minule zvítězila na půdě Pardubic 5:1 a vyhrála po 5 kolech - Olomouc prohrála jediné z posledních 7 domácích ligových utkání - Slavia prohrála jediné z posledních 62 ligových utkání a v nejvyšší soutěži 5x za sebou zvítězila (bez inkasované branky) - Slavia venku v lize prohrála jediný z posledních 30 zápasů a se 17 body je tam nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 45 góly nejlepší útok ligy a s 11 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Plavšič (Slavia) dnes slaví 26. narozeniny Baník Ostrava (5.) - Dynamo České Budějovice (9.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Batík - Horák, Pochylý - Zelinka (video). Bilance: 41 18-12-11 58:43. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Tetour, Kaloč - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Almási. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Sladký, Skovajsa - Valenta, Čavoš - Van Buren, Mihálik, Mršič - Bassey. Absence: Laštůvka (zranění), Kukučka (rekonvalescence) - Hora (trest za ČK), Novák (zranění), Talověrov (nemoc), Brandner, Havel, Hellebrand (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Almási, Kaloč, Kuzmanovič, Ndefe - Vorel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (6) - Bassey (8). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Ostrava doma v lize s Č. Budějovicemi 6x za sebou neprohrála - Ostrava prohrála jediné z posledních 11 kol a v lize 5x za sebou bodovala (z toho 4 remízy) - Ostrava doma v lize 3x za sebou nezvítězila a získala tam jen 14 z celkových 29 bodů v sezoně - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 kol (obě kola) - Č. Budějovice venku v lize 9x za sebou nezvítězily a získaly tam jen 2 z celkových 21 bodů v sezoně FK Mladá Boleslav (7.) - FK Pardubice (14.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Orel - Hurych, Šimáček - Adámková (video). Bilance: 3 1-2-0 7:4. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Skalák, Smrž, Hlavatý, Matějovský, Ewerton - Fila. Pardubice: Boháč - Kostka, Jeřábek, Toml, Čelůstka - Červ, Tischler - Chytil, Beran, Cadu - Černý. Absence: D. Mašek, Šimek (oba rekonvalescence), Pech, Škoda (oba nejistý start) - Solil (zranění), Čihák, Sláma (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlavatý, Karafiát, Škoda - Čelůstka, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Tischler (4). Zajímavosti: - M. Boleslav ve 3 vzájemných ligových zápasech neprohrála, poslední 2 duely skončily remízou - M. Boleslav v minulé sezoně doma porazila Pardubice 4:1 - M. Boleslav vyhrála 2 kola po sobě (obě 1:0) a 3 z posledních 4 ligových zápasů - M. Boleslav doma v lize 3x po sobě zvítězila a v sezoně tam získala 16 z celkových 23 bodů - Pardubice zvítězily v jediném z posledních 11 kol - Pardubice venku v lize minule vyhrály po 6 duelech, v sezoně tam získaly jen 4 z celkových 11 bodů - Pardubice ve 2 z posledních 3 kol inkasovaly 5 branek a s 35 obdrženými góly mají spolu s Bohemians a Teplicemi nejhorší obranu v lize Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Jablonec (13.) Výkop: neděle 5. prosince, 15:00. Rozhodčí: Sziskszay - Mokrusch, Arnošt - Franěk (video). Bilance: 37 7-9-21 30:56. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Jindřišek, Köstl - Fulnek, Ljovin, Květ, Kovařík - Hronek - Puškáč, Keita. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Malínský, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Hůlka, Krch, Osmančík (všichni zranění), Bederka, Vondra (oba nejistý start) - Kubista (4 ŽK), Pleštil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bačkovský, Hronek - Malínský, Pilař, Považanec (všchni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (6) - Čvančara (4). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů s Bohemians, poslední 2 vzájemné duely skončily remízou - Bohemians doma v lize s Jabloncem 3x po sobě neprohráli (z toho 2 vítězství) a neinkasovali při tom - Bohemians ve středeční dohrávce porazili Karvinou 3:0 a vyhráli 2 z posledních 3 kol (obě doma) - Bohemians doma v lize zvítězili 3x po sobě a ve 4 z posledních 5 utkání a v sezoně tam získali 13 z celkových 18 bodů - Bohemians mají s 35 inkasovanými góly spolu s Pardubicemi a Teplicemi nejhorší obranu v lize, Jablonec zase s 11 brankami nejhorší útok soutěže - Jablonec 9 kol po sobě nezvítězil a poslední 2 ligové zápasy prohrál - Jablonec venku v lize 8x za sebou nevyhrál, ve 2 z posledních 3 utkání tam utrpěl debakl 0:5 a získal tam jen 3 z celkových 13 bodů v sezoně - Jablonec je se 7 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hronek může odehrát 150. ligové utkání, Květ 100. zápas v nejvyšší soutěži a Vondra (všichni Bohemians) čeká na 50. start - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. ligový start - trenér Jablonce Rada končil hráčskou kariéru v Bohemians 1. FC Slovácko (4.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 5. prosince, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vodrážka - Machálek (video). Bilance: 33 7-8-18 37:52. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Sýkora - Bucha, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera - Beauguel. Absence: Mareček, Vecheta - Míka, Pachlopnik (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Havlík, Hofmann, Petržela, Reinberk - Beauguel, Chorý, Havel, Janošek, Mosquera, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (7) - Beauguel (9). Zajímavosti: - Slovácko poslední 2 vzájemné ligové zápasy prohrálo 1:2, ale předtím Plzeň 3x za sebou porazilo - Slovácko doma v lize Plzeň 2x za sebou porazilo (naposledy vloni v prosinci 4:0), ale předtím tam s ní 11x po sobě nezvítězilo - Slovácko minule podlehlo v Č. Budějovicích a prohrálo po 8 kolech - Slovácko doma v lize v posledních 9 zápasech neprohrálo a 8x za sebou tam zvítězilo - Plzeň v minulém kole doma deklasovala Bohemians 6:0 zvítězila poprvé po 3 ligových a 4 soutěžních zápasech - Plzeň venku v lize 2x za sebou nezvítězila a získala tam jen 13 z celkových 38 bodů