Fotbalisté Slavie deklasovali Hradec Králové 5:1 a vrátili se do čela ligy

Mladá Boleslav - Fotbalisté pražské Slavie deklasovali v utkání 23. kola první ligy Hradec Králové 5:1 a vrátili se o skóre před Plzeň do čela tabulky. Obhájce titulu rozhodl v Mladé Boleslavi, kde "Votroci" hrají své domácí zápasy, už v první půli. Ve druhé minutě otevřel skóre Jakub Hromada, o 10 minut později se prosadil Ondřej Lingr a ve 22. a 30. minutě přidal další dvě branky Stanislav Tecl. Poté, co se 20 minut před koncem prosadil opět Lingr, zkorigoval v nastaveném čase stav domácí Petr Rybička.

"Dnes nám pomohla produktivita. Šli jsme brzy do vedení a proměňovali šance, které jsme si vytvořili. To nám zápas usnadnilo. Hradec je v defenzivě velmi dobře organizovaný a všechny týmy z vršku tabulky to tu mají složité," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Úřadující mistři vyrovnali své druhé nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže, lépe si vedli jen při výhrách 5:0 nad Jabloncem a Pardubicemi. Připsali si třetí ligový triumf za sebou. Hradec Králové prohrál po předchozích dvou remízách, v lize nezvítězil posedmé za sebou a v neúplné tabulce je osmý.

"Dostali jsme od Slavie lekci. Soupeř navázal na své poslední výkony, ale my jsme byli ti, kteří jim to strašně ulehčili. Každý viděl, že jsme dostali laciné branky po individuálních chybách. To se pak s takovým mančaftem evropského formátu, který hraje v nesmírné intenzitě a neustálém tlaku, hraje těžce," uvedl královéhradecký kouč Miroslav Koubek.

Trenér Slavie Trpišovský, který dnes slaví 46. narozeniny, udělal oproti čtvrteční výhře 3:2 nad Fenerbahce Istanbul, po níž Pražané postoupili do osmifinále Evropské konferenční ligy, šest změn v základní sestavě. Zraněného obránce Baha nahradil na pravé straně obrany navrátivší Masopust, na hrotu útoku dostal místo "dvougólového" střelce Sora přednost Tecl.

Oba týmy vyjádřily před výkopem minutou potlesku podporu Ukrajině, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. Slavia měla povedený vstup do utkání a již ve druhé minutě se ujala vedení. Hostující Hromada se dostal s míčem až na hranici pokutového území, odkud přízemní střelou překonal brankáře Fendricha. Slovenský záložník vstřelil svůj první ligový gól v dresu Slavie.

Ve 12. minutě se obhájci titulu prosadili podruhé. Po Juráskově centru z levé strany si zaběhl na zadní tyč Lingr a z bezprostřední blízkosti zvýšil. Devátou branku záložníka Slavie v této ligové sezoně potvrdila i konzultace sudího Klímy s videorozhodčím.

Hradec Králové se nedokázal výrazně prosadit a naopak dál doplácel na individuální chyby. Ve 22. minutě vystihl v rohu hřiště Fendrichovu rozehrávku Olayinka, našel před brankou volného Tecla, a ten přidal třetí gól.

Trenér Koubek, jenž v minulosti trénoval Slavii, reagoval na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním, stáhl i brankáře Fendricha, jehož nahradil Vízek. "Ty branky mi přišly velmi laciné, třetí až nepochopitelná. Mohli jsme to klidně odehrát do autu. Fendrich byl střídaný pro slabý výkon," řekl Koubek.

Vízek udržel čisté konto jen tři minuty. Po půl hodině hry si naskočil na Masopustův přímý kop Tecl a svým druhým gólem v zápase podtrhl ofenzivní dominanci Slavie. Čtyři branky v první půli vstřelili Pražané v lize poprvé od loňského ledna, kdy ve Zlíně vedli 5:0. "Ani Vízek neměl u toho čtvrtého gólu nejlepší scénu. Gólmani dnes byli problém, ale je to kolektivní porážka. Musíme jít dál, kluky podržet a věřím, že to příště bude lepší," podotkl Koubek.

Kaňkou Slavie na povedené první půli bylo z jejich strany jen zranění Kačaraby, kterého nahradil ve 34. minutě jeho ukrajinský krajan Talovjerov. "Jde o zranění v tříselní oblasti, které přesahuje do svalu. Je to vážnější a bude mít časový přesah," řekl Trpišovský.

Hradec mohl ještě do přestávky skóre zkorigovat, ale Kubala po rychlém brejku přestřelil. Slavia ve druhé půli nedovolila výrazné drama a vývoj utkání kontrolovala. Zápas nedohrál autor první branky Hromada, kterého musel v 54. minutě střídat kvůli zranění Samek. "Jakub má podvrtnutý kotník, z toho došlapu. Myslím, že to tak vážné nebude, ale může to být v rámci dní až dvou týdnů. Uvidíme po rezonanci," uvedl Trpišovský.

Dvacet minut před koncem se prosadil tvrdou ranou pod břevno opět Lingr a vstřelil svůj jubilejní desátý gól v tomto ligovém ročníku. Nejvyšší porážku Hradce Králové v této sezoně zkorigoval až v závěru střídající Rybička.

"Bylo to z jejich strany zasloužené snížení. Koledovali jsme si o něj a zkazili jsme Mandousovi čisté konto. Jsem spokojený, že jsme vyhráli a dali pět gólů, nicméně ve druhém poločase už nebyl náš výkon tak dobrý," dodal Trpišovský.

Slavia navázala s Východočechy na podzimní výhru 4:1 a porazila v lize "Votroky" popáté za sebou Pražané venku v nejvyšší soutěži neprohráli pošesté za sebou a zůstávají tam s 27 získanými body nejlepším týmem v sezoně.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Dostali jsme od Slavie lekci, o tom není pochyb. Soupeř navázal na své poslední výkony, ale my jsme byli ti, kteří jim to strašně ulehčili. Každý viděl, že jsme dostali laciné branky po individuálních chybách. To se pak s takovým mančaftem evropského formátu, který hraje v nesmírné intenzitě a neustálém tlaku, hraje těžce. Z této moderny jsme dostali lekci. Viděli jsme, že naše a jejich individuální výkony jsou někde jinde. Ten rozdíl tu prostě je a dnes to bylo markantní. A když se k tomu přidají chyby tohoto nejhrubšího zrna a nejistota vzadu, tak nemáte žádnou šanci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dnes nám pomohla produktivita. Šli jsme brzy do vedení a proměňovali jsme šance, které jsme si vytvořili. První gól padl z první střely, druhý po krásné akci, třetí po chybě domácích a našem tlaku na míč a čtvrtý ze standardní situace. To nám hodně pomohlo a zápas usnadnilo. Jsem rád, že se nám podařilo do utkání takhle vstoupit, protože Hradec je v defenzivě velmi dobře organizovaný a všechny týmy z vršku tabulky to tu mají složité. První půle byla skvělá, druhá už ale byla z naší strany bída. Hradec se zlepšil, dostal se do pár zajímavých akcí. Podařilo se nám sice dát pátý gól, ale v závěru jsme po jedné z mnoha chyb, které jsme vzadu udělali, povolili Hradci se prosadit. Bylo to z jejich strany zasloužené snížení, nicméně jsme zkazili Mandousovi čisté konto. Jsem spokojený, že jsme vyhráli a dali pět gólů. Navíc někteří hráči podali dobrý výkon i v tom náročném programu, nicméně ve druhém poločase nebyl výkon tak dobrý."

FC Hradec Králové - Slavia Praha 1:5 (0:4)

Branky: 90.+1 Rybička - 12. a 70. Lingr, 22. a 30. Tecl, 2. Hromada. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Leška - Adámková (video). ŽK: Kučera - Lingr, Samek. DIváci: 2514 (omezený počet).

Hradec: Fendrich (27. Vízek) - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kučera (83. Rybička), Rada (61. Doležal), Harazim (27. Novotný) - Kubala, Vašulín (83. Kodeš), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba (34. Talovjerov), Jurásek - Hromada (54. Samek), Holeš - Lingr, Madsen (72. Oscar), Olayinka (72. Schranz) - Tecl (72. Fila). Trenér: Trpišovský.