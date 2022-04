Fotbalisté Slavie chtějí v posledním kole základní části uhájit první místo

Praha - Vloženým 30. kolem skončí ve středu základní část první fotbalové ligy. Obhájce titulu Slavia bude v utkání se Zlínem usilovat o udržení prvního místa, aby do nadstavbové skupiny o titul vstoupila v co nejvýhodnějším postavení. Druhá Plzeň, která na Pražany ztrácí bod, se představí v Mladé Boleslavi. Třetí Sparta hraje v Olomouci.

Zatímco složení skupiny o záchranu je už dané, v té elitní zbývá poslední volné místo. Šestou příčku překvapivě drží nováček Hradec Králové. "Votroky" čeká duel na hřišti trápících se Bohemians 1905. Všech osm zápasů má výkop v 18:00.

Pokud Slavia po utkání se Zlínem, který čeká pouze boj o záchranu, zůstane první, přivítá Plzeň v nadstavbě doma. Vršovičtí v lize porazili "Ševce" pětkrát za sebou. "Máme vše ve svých rukách, ale musíme to potvrdit doma. Zaprvé ty poslední kroky bývají nejtěžší, zadruhé zápasy se Zlínem jsou pro nás vždy problematické. Prostě to na nás tady umí, není to nikdy jednoduché," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň poslední čtyři vzájemné ligové zápasy s Mladou Boleslaví neprohrála a třikrát zvítězila (pokaždé doma). "Je to další krok k tomu, abychom si na konci sezony mohli říct, že jsme byli úspěšní. Boleslav poslední dva zápasy vyhrála, má dobrou sportovní formu. V Boleslavi se nám v poslední době moc nedařilo, ale musíme to zlomit. Chceme vyhrát a uděláme pro to všechno," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta bude usilovat o šesté ligové vítězství po sobě. Na Slavii ztrácí čtyři body, o jeden méně pak na Plzeň. Olomouc v neděli prohrála na hřišti Hradce Králové 0:3. "Sparta se nachází v dobrém rozpoložení, dotáhla se k čelu a oživila naději na zisk titulu. Přijedou asi v pohodě. Na druhou stranu nám se v zápasech proti silným soupeřům dařilo, tak věřím, že to potvrdíme," řekl trenér Sigmy Václav Jílek, jenž v minulosti Spartu vedl.

Hradec v lize šestkrát po sobě neprohrál a Bohemians v nejvyšší soutěži nepodlehl dokonce sedmkrát v řadě. "Votrokům" proti Olomouci chyběl kouč Miroslav Koubek kvůli viróze. Zatím není jisté, zda nevynechá i duel na půdě Bohemians, které dříve trénoval. "Klokani" už osm kol nezvítězili a pod trenérem Jaroslavem Veselým po úvodních dvou remízách minule prohráli. Na první barážovou pozici mají jen jednobodový náskok.

Čtvrté Slovácko hostí Liberec, pátá Ostrava zase Jablonec. Zatímco Baník nevyhrál šest kol po sobě, dvanáctí Severočeši dokonce devět. Teplice přivítají České Budějovice. Poslední Karviná se utká s předposledními Pardubicemi. Slezané ztrácejí na Východočechy už 10 bodů.

Nadstavbová část nejvyšší soutěže začne v sobotu. Vedle bojů o titul a záchranu se bude hrát i skupina o umístění, v níž se představí týmy na sedmém až desátém místě. Vítěz této části získá finanční prémii a lepší nasazení v příští sezoně domácího poháru.

Statistické údaje před 30. kolem první fotbalové ligy Slavia Praha (v tabulce: 1.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný - Ondráš (video). Bilance: 33 26-4-3 69:19. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Hovorka, Kačaraba, Oscar - Traoré, Provod - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Reiter - Fantiš. Absence: Bořil, Krmenčík, Masopust (všichni zranění), Holeš (nejistý start) - Hlinka, Hloušek (oba zranění), Tkáč, Vukadinovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kačaraba, Krmenčík (oba 3 ŽK) - Cedidla, Conde, Vraštil (všichni 7 ŽK), Hlinka, Tkáč (3 ŽK). Nejlepší střelci: Lingr (13) - Tkáč (6). Zajímavosti: - Slavia vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Slavia prohrála jediný z 16 domácích ligových duelů se Zlínem - Slavia prohrála jediné z posledních 9 kol - Slavia prohrála jediné z posledních 64 domácích ligových utkání - Slavia má s 68 brankami nejlepší útok ligy a s 19 inkasovanými góly spolu s Plzní i nejlepší obranu - Zlín vyhrál jediné z posledních 7 kol a 3x po sobě nezvítězil - Zlín venku v lize 11x za sebou nevyhrál a získal tam jen 10 z celkových 30 bodů - Mandous (Slavia) slaví den po utkání 30. narozeniny FK Mladá Boleslav (7.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Černý - Caletka, Vodrážka - Kocourek (video). Bilance: 33 8-8-17 38:59. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Pech - Dancák, Matějovský - Douděra, Skalák, Ewerton - Ladra. Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel. Absence: Karafiát, Smrž (oba 4 ŽK), Hlavatý (dohoda klubů), Horský (rekonvalescence), Preisler, Rolinek (oba nejistý start) - Řezník (4 ŽK), Kaša (zranění), Pachlopník (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Škoda - Havel, Hejda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ewerton (10) - Beauguel (13). Zajímavosti: - Plzeň v lize s M. Boleslaví 4x za sebou neprohrála (z toho 3 vítězství doma) - M. Boleslav vyhrála poslední 2 vzájemné zápasy (v lednu v přípravě 1:0 a v říjnu v domácím poháru 2:0) - M. Boleslav doma s Plzní 4x za sebou neprohrála (3x v lize, jednou v poháru) - M. Boleslav 3 kola za sebou neprohrála a nebodovala v jediném z posledních 6 ligových utkání - M. Boleslav doma v lize prohrála jediné z posledních 4 utkání a v sezoně tam získala 23 z celkových 38 bodů - Plzeň 16 kol za sebou neprohrála, minule zvítězila po 3 ligových remízách - Plzeň venku v lize 8x za sebou neprohrála - Plzeň má se 19 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu ligy - Douděra (M. Boleslav) skóroval v posledních 5 ligových zápasech, do nichž nastoupil Sigma Olomouc (10.) - Sparta Praha (3.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Vlček - Franěk (video). Bilance: 53 10-13-30 36:82. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Chvátal, Hubník, Jemelka, Vepřek - Breite, González - Navrátil, Růsek, Zmrzlý - Chytil. Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Ladislav Krejčí II, Ladislav Krejčí I - Pešek, Souček, Dočkal, Karabec, Hložek - Čvančara. Absence: Hála, Poulolo, Spáčil (všichni zranění), Daněk, Yunis (oba nejistý start) - Pavelka (8 ŽK), Hancko (4 ŽK), Čelůstka, Panák (oba zranění), Höjer, Wiesner (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daněk, Greššák, Chytil, Macík, Navrátil - Dočkal, Karabec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála, Chytil, Růsek (všichni 6) - Čvančara (10). Zajímavosti: - Sparta v lize Olomouc 3x po sobě porazila (z toho 2x doma) a pokaždé při tom dala po 3 gólech - Sparta minule v lize v Olomouci zvítězila, ale předtím tam 3x po sobě prohrála (pokaždé 0:1) - Olomouc 3 kola po sobě nevyhrála a dala v nich jediný gól - Olomouc doma v lize 6x za sebou neprohrála a v této sezoně tam získala 22 z celkových 34 bodů - Sparta 5 kol po sobě zvítězila a prohrála jediný z posledních 14 ligových duelů - Sparta venku v lize 2x po sobě zvítězila, v ligovém ročníku tam však získala jen 25 z celkových 66 bodů - trenér Olomouce Jílek v minulosti vedl Spartu - Ladislav Krejčí ml. (Sparta) slaví v den utkání 23. narozeniny - Juliš (Sparta) čeká na 100. start v lize 1. FC Slovácko (4.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Křepský - Bureš, Mikeska. Bilance: 39 6-12-21 42:62. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Borek - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Liberec: Vliegen - Koscelník, Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Havelka - Matoušek, Frýdek, Ghali - Rondič. Absence: Sadílek (4 ŽK), Ngyuen (dohoda klubů), Fryšták, Šašinka (oba zranění) - Fukala, Plechatý (oba zranění), Knobloch, Mészáros, Štetina (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Divíšek, Reinberk - Gebre Selassie, Havelka, Mikula, Rondič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (12) - Rabušic (6). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a Liberec 2x za sebou porazilo 1:0 - Slovácko doma v lize Liberec v posledních 2 zápasech porazilo, ale předtím tam s ním 5x po sobě prohrálo - Slovácko minule podlehlo na Spartě a prohrálo po 7 kolech - Slovácko doma v lize 4x za sebou neprohrálo (z toho 3 vítězství) - Liberec minule zvítězil po 3 kolech - Liberec venku v lize 7x za sebou nevyhrál - Petržela si může připsat 450. start v české lize, Havlík (oba Slovácko) může nastoupit k 250. ligovému utkání - Knobloch (Liberec) může odchytat 50. ligový zápas Baník Ostrava (5.) - FK Jablonec (12.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Batík - Pečenka, Arnošt. Bilance: 55 13-22-20 73:87. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Takács, Lischka, Fleišman - Jaroň, Kuzmanovič, Kaloč, Budínský, Buchta - Smékal. Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař - Silný. Absence: Klíma (4 ŽK), Ekpai, Juroška, Svozil (všichni zranění), Almási, Koncevoj, Tetour (všichni nejistý start) - Mašek (rekonvalescence), Nešpor (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chlumecký (7 ŽK), Almási, Janošek, Laštůvka - Houska, Silný, Štěpánek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (13) - Malínský, Pilař (oba 3). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů - Ostrava doma v lize s Jabloncem 4x za sebou neprohrála - Ostrava 6 kol po sobě nezvítězila a prohrála 3 z posledních 4 ligových zápasů - Ostrava doma v lize vyhrála jediný z posledních 6 zápasů a získala tam jen 23 z celkových 48 bodů v sezoně - Jablonec 9 kol po sobě nezvítězil - Jablonec venku v lize 5x za sebou nevyhrál - Jablonec má s 22 góly nejhorší útok ligové sezony - Jablonec je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony Bohemians Praha 1905 (13.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Machač Bilance: 21 4-10-7 18:24. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Köstl, Vondra - Jindřišek, Mareček - Fulnek, Hronek, Květ - Chramosta. Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Rada, Kodeš, Soukeník, Harazim - Vašulín, Kubala. Absence: Bederka, Hůlka, Krch, Puškáč (všichni zranění), Necid (rekonvalescence), Keita (nejistý start) - Novotný, Vlkanova (oba 4 ŽK), Urma (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Květ (7 ŽK), Bederka, Dostál - Prekop (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (7) - Rada (9). Zajímavosti: - Hradec v lize s Bohemians 7x za sebou neprohrál - Bohemians doma v lize Hradec 3x po sobě neporazili - Bohemians 8 kol za sebou nezvítězili a pod trenérem Veselým minule prohráli po úvodních 2 remízách - Bohemians doma v lize 4x za sebou nezvítězili, ale v této sezoně tam získali 18 z celkových 25 bodů - Hradec v lize 6x za sebou neprohrál - Hradec venku v lize 4x za sebou neprohrál (z toho 3 remízy) - Krch si může připsat 150. start v lize a Beran (oba Bohemians) může nastoupit do 50. ligového zápasu - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl Bohemians FK Teplice (14.) - Dynamo České Budějovice (9.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. Bilance: 35 13-8-14 59:49. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Fortelný, Trubač, Boljevič - Žitný - Žák, Sejk. Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Čavoš - Van Buren, Škoda, Brandner - Mihálik. Absence: Mazuch, Moulis (oba zranění), Jukl, Knapík, Mareček, Shejbal (všichni nejistý start) - Hora (8 ŽK), Mršič (zranění). Disciplinární ohrožení: Knapík, Kučera, Moulis, Shejbal, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Valenta (7 ŽK), Brandner, Králik, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fortelný, Mareš - Mihálik, Škoda, Van Buren (všichni 4). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály 5 z posledních 6 vzájemných ligových duelů - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Teplice prohrály 5 z posledních 6 ligových zápasů a 2x po sobě neskórovaly - Teplice prohrály poslední 3 domácí ligové zápasy - Č. Budějovice minule zvítězily po 3 kolech - Č. Budějovice jako jediné v ligové sezoně venku ještě nevyhrály a s 6 body jsou tam nejhorší v soutěži - Shejbal (Teplice) oslaví v den zápasu 28. narozeniny MFK Karviná (16.) - FK Pardubice (15.) Výkop: středa 20. dubna, 18:00. Rozhodčí: Radina - Hrabovský, Líkař - Štěrba (video). Bilance: 3 0-2-1 4:6. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bajza - Mikuš, Buchta, Dramé, Šehič - Túlio, Ndiaye - Zorvan, Qose, Bartošák - Papadopulos. Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Jeřábek - Patrák, Červ, Solil, Rezek - Černý. Absence: Bartl, Čmelík, Mangabeira, Tavares (všichni zranění), Durosinmi, Kobouri, Zych (všichni nejistý start) - Vacek (4 ŽK), Akosah-Bempah, Pojezný (oba zranění), Huf, Tischler (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bartošák (7 ŽK), Buchta, Jánoš, Ndiaye, Túlio - Čelůstka, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (5) - Cadu, Tischler (oba 4). Zajímavosti: - Karviná v dosavadních 3 vzájemných ligových zápasech nezvítězila, poslední 2 utkání skončila remízou 2:2 (obě na hřišti Pardubic) - Karviná zvítězila v jediném z posledních 9 kol a v lize 2x za sebou prohrála - Karviná jako jediná v ligové sezoně doma ještě nezvítězila a se 7 body je tam nejhorším týmem soutěže - Pardubice minule vyhrály po 9 kolech a poprvé v jarní části sezony - Pardubice venku v lize 5x po sobě prohrály a z toho 4x inkasovaly 4 branky - Pardubice mají s 64 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Čelůstka a Solil (oba Pardubice) si mohou připsat 50. start v lize