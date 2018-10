Petrohrad - Fotbalisty pražské Slavie po nedělní ligové porážce 1:2 v Ostravě čeká ve čtvrtek druhý zápas v základní skupině Evropské ligy. Český vicemistr se po úvodní domácí výhře 1:0 nad Bordeaux představí na hřišti největšího favorita skupiny Petrohradu a proti vítězi Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008 se pokusí bodovat, čímž by udělal další krok k postupu.

Zatímco Slavia na úvod zvítězila, Petrohrad remizoval 1:1 v Kodani. Do vyřazovací části postoupí první dva celky ze skupiny. Zenit byl před začátkem největším favoritem skupiny i proto, že v jarní fázi pohárů naposledy chyběl v roce 2010.

"Petrohrad má velkou kvalitu, stavím ho i nad Kyjev, s kterým jsme hráli v předkole Ligy mistrů. Hrají jiným stylem než Bordeaux, hlavně v útočné fázi. Je to nesmírně kvalitní mužstvo a jakýkoliv bodový zisk pro nás bude úspěchem," řekl novinářům kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

"Skupinu máme dobře rozehranou, udělali jsme první krok, ale čeká nás dalších pět. Hraje se o dalších 15 bodů a z mé zkušenosti potřebujete k postupu devět a více," dodal Trpišovský, který s Libercem dvakrát postoupil do skupiny Evropské ligy.

V Petrohradu se utkají aktuální lídři svých domácích lig, kteří ale v posledním zápase prohráli 1:2. Zenit podlehl na půdě Machačkaly a Slavia v Ostravě, přestože skoro celý zápas hrála přesilovku.

"Když už se to stalo, je třeba se z toho co nejvíc poučit. Ale spíš do ligy, protože evropské zápasy jsou jiné. V Ostravě to byly spíš takové gladiátorské hry, tuším asi 49 faulů, neustálé osobní kontakty, souboje. To v Evropě nevidíte, ten fotbal je tam trošku jiný," uvedl Trpišovský.

Oba celky se utkaly v lednu v přípravě na soustředění v Dubaji krátce po trenérově příchodu do Slavie a Zenit zvítězil vysoko 5:1. "S Petrohradem to bude spíš o jiných věcech než v Ostravě. Ten tým je nesmírně fotbalový, kvalitní, jsou to výborní hráči. Zápas bude v jiném tempu, v úplně jiné herní kvalitě, než byla Ostrava. Předpokládám, že Zenit bude hodně hrát na míči, hodně kombinovat," mínil Trpišovský.

S týmem vyrazil do Petrohradu, kde dříve trénoval český kouč Vlastimil Petržela, už dva dny před utkáním. "V minulosti se tahle praxe osvědčila. Chceme mít víc času na přípravu, aby to nebylo jako v Kyjevě, kde to bylo vše narychlo," uvedl Trpišovský.

Stejně jako v posledních zápasech má problémy se skládáním útoku, do Petrohradu dokonce nemohl odcestovat i jeden hrotový hráč. Vepředu tak nejspíš nastoupí Alexandru Baluta, nebo Jan Matoušek.

Zenit neprohrál v hlavní fázi Evropské ligy ani jeden z 19 domácích duelů a jedno utkání mu chybí k vyrovnání rekordu Sportingu Lisabon. Po remíze v Kodani bere jen tři body. "Remíza nikoho nepotěší, ale když vezmeme, že šlo o bitvu se silným soupeřem na jeho půdě, je to docela dobrý výsledek. Nyní musíme vyhrát," řekl kouč Zenitu Sergej Semak.

Zápas na stadionu v Petrohradu pro 64 tisíc diváků, kde se mimo jiné hrálo semifinále a zápas o třetí místo na letošním světovém šampionátu, začne ve čtvrtek v 18:55 SELČ.

Statistické údaje před utkáním Zenit Petrohrad - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 4. října, 18:55 (Nova Sport 1). Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz - Kalkavan, Simsek (všichni Tur.). Bilance: Rusko - ČR (Československo) 28 11-10-7 39:31. 1990/91 PMEZ: Sparta Praha - Spartak Moskva 0:2, 0:2, 1991/92 UEFA: Olomouc - Torpedo Moskva 2:0, 0:0, 1995/96 PVP: Dynamo Moskva - Hradec Králové 1:0, 0:1 (pen. 3:1), 1999/00 LM: Spartak Moskva - Sparta Praha 1:1, 2:5, 2001/02 LM: Sparta Praha - Spartak Moskva 2:0, 2:2, 2006/07 LM: Liberec - Spartak Moskva 0:0, 1:2, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Spartak Moskva 0:0, 2008/09 UEFA: Ostrava - Spartak Moskva 0:1, 1:1, 2010/11 EL: CSKA Moskva - Sparta Praha 3:0, 1:1, 2013/14 LM: CSKA Moskva - Plzeň 3:2, 1:2, 2015/16 LM: Sparta Praha - CSKA Moskva 2:2, 2:3, 2015/16 EL: Sparta Praha - Krasnodar 1:0, 3:0, 2016/17 EL: Sparta Praha - Rostov 0:4, 1:1, 2017/18 EL: Lokomotiv Moskva - Zlín 3:0, 2:0, 2018/19 LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2. Petrohrad v Evropě: LM/PMEZ 58 27-11-20 77:64 EL/UEFA 107 56-19-32 196:129 Superpohár UEFA 1 1-0-0 2:1 Celkem 166 84-30-52 275:194 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 111 42-29-40 140:128 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 153 55-41-57 177:184 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Petrohrad: Luňov - Smolnikov, Ivanovič, Neto, Aňukov - Jerochin, Paredes, Marchisio - Driussi, Dzjuba, Šatov. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Baluta. Absence: Terentěv (zranění) - Škoda, Tecl, Sýkora, Hromada (všichni zranění), Olayinka (nemá vízum), Deli (nejistý start). Zajímavosti: - Petrohrad na úvod skupiny remizoval 1:1 v Kodani, Slavia porazila Bordeaux 1:0 - Slavia v lednu v přípravě prohrála s Petrohradem 1:5, jediný gól Pražanů dal Škoda - Petrohrad musel do hlavní fáze Evropské ligy projít přes 2 předkola, ve 3. předkole se postaral o největší obrat v historii pohárových soutěží UEFA, když po venkovní prohře 0:4 v Minsku doma zvítězil 8:1 v prodloužení - Slavia přešla do Evropské ligy po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev po remíze 1:1 doma a porážce 0:2 venku - Petrohrad hraje skupinu Evropské ligy potřetí za sebou, v předchozích 2 případech postoupil - Slavia hraje skupinu Evropské ligy podruhé za sebou, vloni po prohře 0:1 s Astanou v závěrečném utkání nepostoupila - Petrohrad v roce 2008 vyhrál Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy, a Superpohár - Petrohrad naposledy nehrál jarní fázi pohárů v roce 2010 - Petrohrad v generálce prohrál 1:2 na půdě Machačkaly, Slavia stejným poměrem podlehla v Ostravě - Petrohrad skončil v minulé sezoně ruské ligy pátý, Slavia v české nejvyšší soutěži druhá, nyní oba týmy svou ligu vedou - Petrohrad neprohrál v hlavní fázi Evropské ligy ani jeden z 19 domácích zápasů a jedno utkání mu chybí k vyrovnání rekordu Sportingu Lisabon - Slavia vyhrála v pohárech jediný z posledních 22 venkovních zápasů - porážka v Ostravě byla pro Slavii první prohrou po 6 vítězstvích po sobě - Petrohrad v letech 2002 až 2006 trénoval český kouč Vlastimil Petržela, v týmu v minulosti působili také čeští hráči Radek Šírl, Pavel Mareš, Lukáš Hartig, Martin Horák, Marek Kincl a Jan Flachbart - kapitánem Petrohradu býval dlouhá léta Portugalec Danny, který v létě předčasně skončil ve Slavii - slávista Stoch a obránce Petrohradu Ivanovič spolu v sezoně 2008/09 působili v Chelsea