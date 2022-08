Fotbalisté Slavie chtějí v odvetě v Aténách proti Panathinaikosu stvrdit postup

Atény - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek odehrají venkovní odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Pražané před týdnem v úvodním domácím duelu zvítězili 2:0 a k postupu do play off o účast ve skupině by jim stačila i porážka o jednu branku. Čeští vicemistři ale nechtějí v Řecku jen bránit náskok a pokusí se i napodruhé vyhrát.

"Jak jsme se před dvojzápasem bavili, že je to 50 na 50, tak teď se to posunulo směrem do plusu pro nás. Ale ještě nás čeká peklo, těžký průběh odvety," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci na cestě do skupiny už ve 2. předkole vyřadili celkovým skóre 11:0 gibraltarského outsidera St Joseph's. Po případném postupu přes Panathinaikos by Pražané museli přejít ještě přes jednoho soupeře, jímž by byl lepší z dvojice Trnava a Čenstochová. Výrazně blíže k postupu je po venkovním vítězství 2:0 polský vicemistr.

Červenobílí si v kvalifikaci nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli Trpišovského svěřenci letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v roce 2023 hostit Eden.

Slavia před týdnem vyhrála góly Ivana Schranze a střídajícího Mosese Usora a Panathinaikosu připravila v součtu s přípravou teprve druhou porážku z posledních 21 utkání. Červenou kartu dostali domácí Eduardo Santos a nejlepší střelec Panathinaikosu z minulé ligové sezony Sebastián Palacios, kteří budou kvůli trestu v odvetě chybět.

Českým klubům se na řecké půdě nedaří, v dosavadních 13 pohárových utkáních tam ještě nezvítězily. Panathinaikos postoupil ze všech čtyř předchozích dvojzápasů s českými soupeři od rozdělení federace, v roce 2009 prohrál v úvodním duelu na Spartě rovněž o dva góly (1:3), ale v domácí odvetě zdolal Letenské 3:0. V sezoně 2001/02 vyřadil aténský celek Slavii v kvalifikaci Ligy mistrů, nyní však mají Pražané blízko k odplatě.

"Kdyby nám někdo řekl před dvojzápasem, že (po domácím utkání) povedeme 2:0, tak bychom to brali všemi deseti. Ale je to ošemetné, protože víme, jaká nás čeká atmosféra. Věřím, že čím déle udržíme čisté konto, tím se domácí budou tlačit víc dopředu a pak na brejky bychom měli mít šanci dát gól," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Červenobílí očekávají v odvetě velmi bouřlivé prostředí. Nejstarší řecký fotbalový stadion pojme 16 tisíc diváků. "Nenechme se zmást, že to je jen 16 tisíc. Řekové jsou temperamentní, a když to rozpoutají, je to peklo. Nesmíme jim dát šanci na hřišti a tím pádem eliminovat i hlediště," řekl Houštecký.

Ve čtvrtek má být v Aténách okolo 33 stupňů. Utkání má výkop v 19:30 SELČ, v Řecku je o hodinu více. "V celé Evropě jsou tepla. Jsme na to teď zvyklí, doma jsme se s tím dobře popasovali. Uvidíme, jaká tam bude vlhkost. Tohle vedro pro fotbal moc není, ale musíme se s tím poprat. Je to pro oba dva týmy stejné," poznamenal Houštecký.

Panathinaikos, který v minulé sezoně ovládl domácí pohár a do soutěží UEFA se vrátil po pěti letech, vstoupil před týdnem v Edenu do kvalifikace Evropské konferenční ligy. Čtvrtý celek minulého ročníku řecké ligy odehrál na Slavii svůj první soutěžní zápas v sezoně a srbský trenér Ivan Jovanovič je přesvědčen, že v odvetě už budou ještě svěřenci výrazně lépe připraveni.

"Skóre 2:0 odpovídá tomu, jaký jsme předvedli výkon. Musíme se dát dohromady a připravit na druhý zápas. Musíme se poučit a podat lepší výkon. Jsem přesvědčený, že to dokážeme," prohlásil Jovanovič.

Pražanům budou v odvetě vedle dlouhodobých marodů kvůli zranění chybět i středopolař Lukáš Provod a křídelník Ewerton, kterého zranil protihráč při nedělním ligovém vítězství 4:1 nad Zlínem. Start dalších záložníků Usora a Petra Ševčíka je nejistý.

Statistické údaje před odvetou 3. předkola EKL Panathinaikos Atény - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 11. srpna, 19:30. Rozhodčí: Bankes - Cook, Smith (všichni Angl.). Bilance: Řecko - ČR (Československo): 29 16-7-6 42:28. 1960/61 PMEZ: Hradec Králové - Panathinaikos Atény 1:0, 0:0, 1993/94 UEFA: Slavia Praha - OFI Kréta 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: OFI Kréta - Slavia Praha 2:2, 1:4, 2001/02 LM: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2001/02 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 0:2, 1:2, 2001/02 UEFA: PAOK Soluň - Příbram 6:1, 2:2, 2002/03 UEFA: Liberec - Panathinaikos Atény 2:2, 0:1, 2002/03 UEFA: PAOK Soluň - Slavia Praha 1:0, 0:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Panathinaikos Atény 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - AEK Atény 0:1, 2008/09 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2009/10 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 3:1, 0:3, 2015/16 EL: Tripolis - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2016/17 EL: Liberec - PAOK Soluň 1:2, 0:2, 2019/20 LM: Plzeň - Olympiakos Pireus 0:0, 0:4, 2022/23 EKL: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 2:0. Panathinaikos v Evropě: LM/PMEZ 157 49-45-63 182:214 EL/UEFA 104 42-20-42 133:134 EKL 1 0-0-1 0:2 PVP 22 9-3-10 29:36 Celkem 284 100-68-116 344:386 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 15 8-3-4 38:22 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 205 76-54-75 259:256 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Punguras, Magnússon, Ganea - Pérez, Kurbelis - Vagiannidis, Čerin, Cantalapiedra - Šporar. Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi - Schranz, Traoré, Olayinka - Lingr. Absence: Palacios (trest za ČK), Verbič (není na soupisce), Alexandropulos, Cantalapiedra, Schenkeveld (všichni nejistý start) - Santos (trest za ČK), Hromada (disc. trest + není na soupisce), Ewerton, Provod (oba zranění), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Fila, Icha, D. Jurásek, Plavšič (všichni nejsou na soupisce), Sor, Ševčík, Usor (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Slavia v úvodním utkání porazila Panathinaikos 2:0 a připravila mu teprve druhou porážku z 12 duelů s českými kluby v soutěžích UEFA od rozdělení federace - Slavia v sezoně 2001/02 vypadla s Panathinaikosem v kvalifikaci Ligy mistrů po porážkách 1:2 a 0:1 - Panathinaikos postoupil ze všech 4 předchozích dvojzápasů s českými kluby od rozdělení federace - české kluby vyhrály jen 6 z 29 pohárových zápasů s řeckými soupeři - české kluby v dosavadních 13 pohárových utkáních na řecké půdě ještě nezvítězily - Panathinaikos vstoupil ve 3. předkole do kvalifikace, do pohárů se i kvůli trestu za finanční nesrovnalosti vrátil po 5 letech a skupinu hrál naposledy v sezoně 2016/17 - Slavia ve 2. předkole přešla přes gibraltarský tým St Joseph's po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Panathinaikos na Slavii v součtu s přípravou utrpěl teprve druhou porážku z posledních 21 zápasů - Panathinaikos měl s 26 obdrženými góly spolu s Olympiakosem Pireus nejlepší obranu minulé sezony řecké ligy - Panathinaikos doma 8 soutěžních zápasů po sobě neprohrál a inkasoval jen 2 góly - Panathinaikos prohrál 4 z posledních 5 domácích zápasů v pohárech - Panathinaikos si v sezoně 1970/71 zahrál finále PMEZ, předchůdce Ligy mistrů - Slavia prohrála jediný z posledních 4 venkovních pohárových duelů - Slavia o víkendu v generálce porazila v české lize Zlín 4:1, Panathinaikosu ještě sezona v domácí soutěži nezačala - Panathinaikos v uplynulé sezoně řecké ligy skončil čtvrtý, titul získal naposledy v roce 2010, Slavia v domácí soutěži obsadila 2. místo - Panathinaikos v minulé sezoně vyhrál domácí pohár - postupující narazí ve 4. předkole na lepšího z dvojice Trnava - Čenstochová - Panathinaikos v minulosti trénoval český kouč Zdeněk Ščasný