Fotbalisté Slavie chtějí v odvetě osmifinále EKL s Lincem stvrdit postup

Praha - Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek představí v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince. Pražané mají po úvodní domácí výhře 4:1 nakročeno k postupu do čtvrtfinále a mohou si dovolit i porážku o dvě branky. Červenobílí však chtějí rakouského soupeře, jehož barvy hájí český obránce Filip Twardzik, zdolat i podruhé a získat mimo jiné důležité body do koeficientu. LASK vzhledem k výstavbě stadionu nastoupí v azylu v St. Pöltenu.

Český šampion před týdnem v úvodním duelu dominoval a připravil Linci první porážku v pohárech v této sezoně a po 12 zápasech. Slávisté zůstali jediný gól od vyrovnání svého nejvyššího vítězství v soutěžích UEFA. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského jsou blízko k tomu, aby potřetí za poslední čtyři roky prošli na evropské scéně do čtvrtfinále, vloni a v roce 2019 se dostali mezi nejlepších osm týmů v Evropské lize. Maximem červenobílých je semifinále Poháru UEFA z ročníku 1995/96.

"Výchozí pozice je fantastická. Byli bychom alibisti, kdybychom říkali, že jsme si nepřijeli pro postup. Chceme vyhrát stejně jako každý zápas. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to dobré i pro český koeficient," řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký. České kluby bojují v žebříčku národních koeficientů UEFA o 15. místo, které jako poslední znamená pět klubů v pohárech.

"Vedeme o tři góly, ale zápas začíná za stavu 0:0. Nesmíme jen bránit výsledek, to by se nám vymstilo. Musíme hrát aktivně dopředu, nejlépe dát první gól a zápas zvládnout," doplnil ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

LASK se na odvetu naladil drtivou výhrou 6:0 nad Tirolem na úvod nadstavbové skupiny o udržení, kam po základní části nečekaně přešel. Slavia naopak v neděli v generálce podlehla v Liberci 0:1, prohrála po sedmi soutěžních vítězstvích a klesla na druhé místo české ligy tři body za vedoucí Plzeň. "Nedá se nic dělat, je to fotbal. Musíme se s tím srovnat, koukáme dopředu a jedeme dál," podotkl Houštecký.

Slavia postoupila ve 12 z 19 pohárových dvojzápasů, v nichž zvítězila v prvním utkání doma. S úvodní výhrou 4:1 půjdou Pražané do venkovní odvety podruhé, v sezoně 1999/00 v druhém duelu na půdě Steauy Bukurešť remizovali 1:1 a s přehledem se kvalifikovali dál.

Trpišovský, jehož svěřenci v pohárech šestkrát za sebou neprohráli, ještě nepovažuje dvojzápas za rozhodnutý. Linec utrpěl porážku v jediném z posledních devíti domácích pohárových duelů.

"Odveta bude ještě hodně těžká. LASK je v domácím prostředí daleko silnější, i když hrají v St. Pöltenu. Jsou to hodně nepříjemné zápasy kvůli standardním situacím, dlouhým autům. LASK bude muset dotahovat, bude muset hrát s trochu otevřenou obranou, což by nám mohlo vyhovovat," prohlásil Trpišovský.

Zápas se bude hrát v St. Pöltenu na stadionu s kapacitou osm tisíc míst. Dorazit by mělo i několik stovek slávistických fanoušků. "Stadion v St. Pöltenu je malý a útulný, připomíná nám třeba Karvinou. Takže i relativně málo fanoušků bude stačit na výbornou atmosféru. Těšíme se na to," uvedl Houštecký.

Zápas začne ve čtvrtek v 21:00. Slávisté stále mají na marodce několik hráčů, jiní zase nejsou na pohárové soupisce. V Linci od ledna působí český zadák Twardzik, který v úvodním utkání naskočil až v 81. minutě. Postupující do čtvrtfinále si k dosud vydělaným financím v této pohárové sezoně připíše další prémii milion eur (necelých 25 milionů korun).

Statistické údaje před odvetou LASK Linec - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 17. března, 21:00 (St. Pölten). První zápas: 1:4. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen (všichni Belg.). Bilance (klubová): Rakousko - ČR (Československo): 34 10-8-16 39:53. 1958/59 PMEZ: Wiener SC - Dukla Praha 3:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Brno - Linec 3:1, 2:0, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Admira Wacker Vídeň 5:0, 2:1, 1983/84 PMEZ: Bohemians Praha - Rapid Vídeň 2:1, 0:1, 1985/86 UEFA: LASK Linec - Ostrava 2:0, 1:0, 1995/96 UEFA: Sturm Štýrský Hradec - Slavia Praha 0:1, 1:1, 1996/97 PVP: Sturm Štýrský Hradec - Sparta Praha 2:2, 1:1, 1997/98 LM: Salcburk - Sparta Praha 0:0, 0:3, 1997/98 UEFA: Rapid Vídeň - Brno 6:1, 0:2, 2001/02 UEFA: Žižkov - Innsbruck 0:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Austria Vídeň - Sparta Praha 0:1, 2007/08 UEFA: Austria Vídeň - Jablonec 4:3, 1:1, 2012/13 EL: Admira Mödling - Sparta Praha 0:2, 2:2, 2015/16 EL: Rapid Vídeň - Plzeň 3:2, 2:1, 2016/17 EL: Admira Mödling - Liberec 1:2, 0:2, 2016/17 EL: Austria Vídeň - Plzeň 0:0, 2:3, 2021/22 LM: Rapid Vídeň - Sparta Praha 2:1, 0:2, 2021/22 EKL: Slavia Praha - LASK Linec 4:1. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Linec v Evropě: LM/PMEZ 6 2-0-4 8:10 EL/UEFA 40 19-5-16 61:63 EKL 11 8-2-1 23:7 PVP 3 1-1-1 2:2 Celkem 60 30-8-22 94:82 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 9 5-2-2 18:12 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 199 73-53-73 239:246 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Linec: Schlager - Potzmann, Boller, Wiesinger, Renner - Michorl, Hong Hjon-sok - Flecker, Horvath, Goiginger - Balič. Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Talovjerov, Madsen - Schranz, Lingr, Olayinka - Sor. Absence: Filipovič, Gruber, Raguž, Sako (všichni zranění), Wiesinger (nejistý start) - Ševčík (zranění), Bořil, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Kačaraba, Kúdela, Oscar (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Potzmann, Michorl - Mandous, Masopust, Ousou, Ševčík, Traoré (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v 60. letech prohrála s Lincem ve 2 přípravných zápasech 1:2 a 0:3 - Linec v sezoně 1985/86 vyřadil v Poháru UEFA Ostravu, naopak v roce 2000 vypadl v letním Poháru Intertoto s Příbramí - Slavia v sezoně 1995/96 vyřadila v Poháru UEFA Štýrský Hradec - české týmy prohrály jediný z posledních 7 zápasů s rakouskými soupeři - Slavia na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy přešla přes Fenerbahce Istanbul po 2 výhrách 3:2, Linec coby vítěz skupiny postoupil přímo do osmifinále - Linec v úvodním osmifinále utrpěl první porážku v pohárech po 12 zápasech a v této sezoně Evropské konferenční ligy (předtím v 10 duelech 8x zvítězil a 2x remizoval) - Linec prohrál jediný z posledních 9 domácích zápasů v pohárech - Linec v pohárech vypadl v obou dvojzápasech, ve kterých prohrál úvodní utkání venku - Linec byl na podzim s 16 body a jediným inkasovaným gólem nejlepším týmem ve skupinách - Linec v generálce rozdrtil Tirol 6:0 a zvítězil po 3 soutěžních zápasech - Linec v minulé sezoně rakouské ligy skončil čtvrtý, v probíhajícím ročníku obsadil po základní části až 8. místo a hraje nadstavbovou skupinu o udržení - Slavia v pohárech 6x za sebou neprohrála - Slavia vyhrála jen minulý z posledních 7 venkovních pohárových zápasů - Slavia v generálce podlehla v Liberci 0:1, prohrála po 7 soutěžních vítězstvích a klesla na 2. místo české ligy - Slavia postoupila ve 12 z 19 pohárových dvojzápasů, v nichž zvítězila v prvním utkání doma, v sezoně 1999/00 v Poháru UEFA po výhře 4:1 na úvod nad Steauou Bukurešť ve venkovní odvetě remizovala 1:1 - Slavia vloni a v roce 2019 došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96 - za Linec od ledna hraje český obránce Twardzik - dánský záložník Madsen přišel do Slavie v létě z Lince - Goiginger (Linec) a Krmenčík (Slavia) v úterý oslavili 29. narozeniny - Linec kvůli výstavbě stadionu bude hrát v azylu v St. Pöltenu