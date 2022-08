Fotbalisté Slavie budou v odvetě proti Rakówu odvracet hrozbu podzimu bez pohárů

Praha - Fotbalisty Slavie ve čtvrtek čeká doma proti Rakówu Čenstochová odveta závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy, která rozhodne o tom, zda si na podzim zahrají ve skupině. Pražané se v souboji českého s polským vicemistrem pokusí podat lepší výkon než před týdnem a smazat ztrátu 1:2 z prvního duelu. Hostům bude kvůli zranění znovu chybět český kapitán Tomáš Petrášek.

Slavii hrozí, že poprvé od sezony 2016/17 nebude hrát v pohárech na podzim skupinu. V minulém ročníku červenobílí došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy, kam se vloni v létě přesunuli poté, co ve 4. předkole Evropské ligy nestačili na jiný polský klub Legii Varšava. V letošní kvalifikaci dosud vyřadili gibraltarský tým St Joseph's a Panathinaikos Atény.

"Jsme jeden krok od skupiny, cíle, který všichni chceme dotáhnout. Absolvovali jsme kvůli tomu hodně. Po Panathinaikosu máme dalšího těžkého soupeře a jsme doma krok od toho, abychom to zvládli. Očekávání je velké, příprava na zápas taky. Už bychom chtěli hrát," řekl klubové televizi trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Jeho týmu se před týdnem v Polsku nedařilo. Červenobílí sice v 60. minutě šťastným gólem kapitána Tomáše Holeše srovnali na 1:1, ale vzápětí po rozehrávce rozhodl Fran Tudor. Soupeř vyhrál i pátý zápas v letošní kvalifikaci a přiblížil se premiérovému postupu do hlavní fáze pohárů.

"Raków v prvním zápase potvrdil vše, o čem jsme mluvili před utkáním. My jsme bohužel ukázali svou horší stránku. Výhoda kvalifikací je, že máte ještě jeden zápas. Všichni věříme, že se z toho poučíme a že výkon bude úplně jiný," uvedl Trpišovský.

"Raków bude podobně nepříjemný, bude hrát jako v prvním zápase. Musíme na to najít recept, nesmíme dělat takové chyby, jaké jsme tam udělali. Musíme být odvážnější a víc si říct o dobrý výsledek," doplnil Trpišovský.

Slavia chce těžit z kulisy zaplněného Edenu, kde prohrála jediný z posledních 10 domácích pohárových zápasů. "Je to věc, na kterou se hodně spoléháme. Všichni cítíme, že v těch velkých zápasech v bouřlivější atmosféře jsme v poslední době mnohem silnější doma. To, jaká je tu atmosféra a akustika, pomáhá k tomu, aby hráči ze sebe dostali to nejlepší a někdy šli i za hranu toho, na co v tu chvíli mají," uvedl Trpišovský.

"Zápas a situace si to žádá. Jsem pevně přesvědčen, že ve čtvrtek tu bude v dobrém slova smyslu peklo, jak na tribunách, tak hlavně od nás na hřišti. Že to všichni společně zvládneme a budeme se radovat," řekl Trpišovský.

Zatímco Slavia v generálce v neděli i díky hattricku Stanislava Tecla rozdrtila Pardubice 7:0 a poskočila do čela ligové tabulky, Raków měl zápas domácí soutěže odložený. Vítěz Polského poháru prohrál jediný z 10 duelů v sezoně.

"Pauza se nám hodila, mohli jsme se už o víkendu připravovat na odvetu, která rozhodne o postupu. Škoda, že nemáme větší náskok, bude to ještě velmi těžké, ale věříme si," řekl trenér Čenstochové Marek Papszun.

Ani v odvetě nebude moci počítat s českým reprezentantem Petráškem. Třicetiletý stoper a kapitán mužstva, který s Čenstochovou absolvoval cestu z třetí do první ligy, je od konce května a posledního srazu národního mužstva zraněný. V sezoně zatím nenastoupil a nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu.

Slavii trápí o poznání větší marodka. Vedle dlouhodobě zraněných je nejistý start pětice Lukáš Provod, Yira Sor, Peter Olayinka, Oscar Dorley a Eduardo Santos. "Věříme, že budeme ve stejném složení jako v neděli a snad bude šance na Lukáše, Oscara, Petera Olayinku a Yiru. U Yiry uvidíme, jestli bude schopný přes prášky hrát alespoň část utkání. Všichni, kdo mají bolístky, to musejí překousnout a dát do toho absolutně vše," dodal Trpišovský.

Odveta v Edenu začne ve čtvrtek v 19:00. Za postup do skupiny je prémie 2,94 milionu eur (zhruba 72 milionů korun). Finále druhého ročníku Konferenční ligy hostí příští rok Eden.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Raków Čenstochová: Výkop: čtvrtek 25. srpna, 19:00. První zápas: 1:2. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). Bilance: ČR (Československo) - Polsko: 22 10-4-8 36:25. 1963/64 PMEZ: Zabrze - Dukla Praha 2:0, 1:4, 1964/65 PMEZ: Dukla Praha - Zabrze 4:1, 0:3, 0:0, 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Zabrze 3:0, 2:1, 1971/72 UEFA: Walbrzych - Teplice 1:0, 3:2, 1978/79 PMEZ: Brno - Wisla Krakov 2:2, 1:1, 1983/84 UEFA: Lodž - Sparta Praha 1:0, 0:3, 1996/97 UEFA: Olomouc - Hutnik Krakov 1:0, 1:3, 2010/11 EL: Sparta Praha - Poznaň 1:0, 1:0, 2012/13 EL: Chorzów - Plzeň 0:2, 0:5, 2021/22 EL: Slavia Praha - Legia Varšava 2:2, 1:2, 2022/23 EKL: Raków Čenstochová - Slavia Praha 2:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 17 8-4-5 40:25 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 207 76-55-76 261:259 Čenstochová v Evropě: EKL 11 7-3-1 13:4 Celkem 11 7-3-1 13:4 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi - Usor, Ševčík, Olayinka - Tecl (Schranz). Čenstochová: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor, Papanikolau, Gvilia, Kun - Wdowiak, Gutkovskis, López. Absence: Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Ewerton, Hovorka, Jurečka (všichni zranění + nejsou na soupisce), Fila, Icha (oba nejsou na soupisce), Olayinka, Oscar, Provod, Santos, Sor (všichni nejistý start) - Cebula (zranění), Kovačevič, Lederman, Niewulis, Petrášek, Sapala (všichni zranění + nejsou na soupisce). Zajímavosti: - Čenstochová se v úvodním vzájemném zápase poprvé v pohárech utkala s českým soupeřem - Slavia v minulé sezoně vypadla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava po remíze 2:2 doma a porážce 1:2 venku - Slavia ve 2. předkole přešla přes gibraltarský tým St Joseph's po výhře 4:0 venku a rekordním vítězství 7:0 doma, ve 3. předkola pak vyřadila Panathinaikos Atény po výsledcích 2:0 doma a 1:1 venku - Čenstochová ve všech 5 zápasech letošní kvalifikace zvítězila a inkasovala jediný gól, ve 2. a 3. předkole přešla přes Astanu a Trnavu - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Čenstochová hraje poháry teprve podruhé, v minulé sezoně při premiéře vypadla ve 4. předkole Konferenční ligy - Slavia prohrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů (v Čenstochové) - Slavia prohrála jediný z posledních 10 domácích zápasů v pohárech - Slavia vyhrála všechny 4 domácí soutěžní zápasy v této sezoně při skóre 20:1 - Čenstochová prohrála jediný z 11 zápasů v pohárech a v 9 z nich neinkasovala - Čenstochová prohrála jediný z 10 soutěžních zápasů v sezoně - Čenstochová prohrála jediný z 5 venkovních zápasů v pohárech a 4x neinkasovala - Čenstochová v posledních 2 sezonách obsadila v polské lize 2. místo a 2x po sobě vyhrála domácí pohár - Slavia o víkendu v generálce vyhrála v české lize nad Pardubicemi 7:0, Čenstochová měla svůj zápas odložený - za Čenstochovou hraje český kapitán obránce Petrášek, který je aktuálně zraněný a není na soupisce pro Konferenční ligu - Rundič (Čenstochová) v minulosti hrával za Karvinou