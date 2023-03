Fotbalisté Slavie budou proti Plzni hájit vedení v lize, Ostrava přivítá Spartu

Praha - Přímý souboj o první místo v tabulce mezi fotbalisty Slavie a Plzně bude šlágrem víkendového 23. ligového kola. Pražané drží před západočeským obhájcem titulu jednobodový náskok a ve vyprodaném Edenu budou hájit stoprocentní domácí bilanci v této sezoně nejvyšší soutěže. Oba týmy chtějí odčinit minulé zaváhání. Třetí Sparta, která ztrácí na Slavii už jen dva body, se rovněž v sobotu představí v Ostravě. Teplice po odvolání trenéra Jiřího Jarošíka povede v domácím utkání proti nováčkovi z Brna poprvé Zdenko Frťala.

Slavia i Plzeň vyhrály jediné z posledních tří kol a před očekávaným vzájemným soubojem se na ně téměř dotáhla Sparta. Vršovičtí půjdou podle bookmakerů do zápasu v roli jasných favoritů. Na podzim sice po brzkém vyloučení Eduarda Santose v Plzni utrpěli porážku 0:3, ale předtím s Viktorií v součtu s pohárem desetkrát za sebou neprohráli. Doma se Západočechy v posledních 11 zápasech bodovali, byť vloni v květnu v nadstavbě Plzeňští nakročili remízou 1:1 v Edenu k titulu.

Slávisté chtějí odčinit minulou porážku 0:1 v Českých Budějovicích a potvrdit bilanci doma, kde vyhráli všech 11 duelů v ligové sezoně. "Chceme navázat na dobré domácí výkony. Domácí bilance je skvělá, tým si doma věří. Všichni se vždy těšíme na ty nejdůležitější zápasy, když je vyprodáno a plný stadion. Věříme, že předvedeme dobrý výkon, nadchneme fanoušky a půjdeme si za tím, co chceme. Chceme utkání zvládnout vítězně. Plzeň je komplexní tým, bude to o tom najít skulinky, kde bychom mohli mít převahu," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeň minule jen remizovala s Olomoucí 1:1 a vyhrála pouze tři z posledních sedmi kol. Viktoria je ale stále nejlepším týmem soutěže venku, kde získala 24 bodů a jen naposledy na Slovácku utrpěla porážku. Západočeši věří, že konečně prolomí čekání na vítězství z Edenu trvající téměř devět let.

"Podle minulosti je to tak, že favoritem je Slavia. Ale že bychom to úplně měli v hlavách a jeli do Edenu s tím, že jsme tam dlouho nevyhráli a třepali se, to určitě ne. Už je na čase, abychom to prolomili a odvezli si všechny body. Musíme být odvážní směrem dopředu," uvedl plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny.

V druhém šlágru víkendu bude Sparta proti tradičnímu rivalovi z Ostravy hájit aktuální vítěznou sérii. Letenští z posledních devíti kol ztratili jen dva body za remízu a v lize pětkrát za sebou vyhráli. Ostrava naopak v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě nezvítězila a v tabulce je až dvanáctá. Sparta v lize s Baníkem v posledních 12 soubojích neprohrála a v listopadu ho zdolala i v poháru.

"Máme teď dobrou formu, ale potřebujeme zůstat hladoví a pokračovat s dosavadním způsobem myšlení. To je to nejdůležitější. V Ostravě nás čeká intenzivní atmosféra před plným hledištěm. Musíme se držet našeho plánu bez ohledu na to, s kým hrajeme," řekl asistent sparťanského trenéra Lars Friis.

Kouče Baníku Pavla Hapala čeká souboj proti bývalému klubu. "Sparta má formu, vyhrává, ale žádná série není nekonečná. Pokusíme se ji ukončit my. Věřím, že jako vždy nám pomůžou i fanoušci a uhrajeme dobrý výsledek," přál si Hapal.

Tepličtí coby nejhorší tým jarní části sezony uhráli v letošním roce jen jednu remízu a na 14. místě mají už pouze dva body k dobru na poslední místo. Po porážce 1:4 na Spartě odvolalo vedení klubu trenéra Jarošíka a v zápase proti Brnu se do ligy vrátí kouč Frťala. "Bude to hlavně o nás, o realizačním týmu, jak vlijeme klukům do žil nějaký impulz. Pozitivní myšlení, že není nic ztraceno," řekl Frťala.

Čtvrtý tým tabulky Slovácko se představí na hřišti Jablonce, který se po třech výhrách z posledních čtyř kol posunul na desáté místo. Pátí Bohemians 1905 přivítají předposlední Pardubice v Ďolíčku, kde měli Východočeši do zimy svůj domácí azyl. Třinácté České Budějovice minule šokovaly vítězstvím nad Slavií a rostoucí formu se pokusí potvrdit na hřišti šesté Olomouce, která ve všech šesti jarních kolech remizovala.

Poslední Zlín přivítá sedmý Hradec Králové a bude usilovat o vítězství po zisku jediného bodu z posledních tří ligových zápasů. Ve zbylém duelu v souboji sousedů v tabulce přivítá osmá Mladá Boleslav devátý Liberec. Trenér domácích Pavel Hoftych v minulosti vedl soupeře, Slovanu bude kvůli trestu za čtyři žluté karty scházet hlavní kouč Luboš Kozel.