Fotbalisté Slavie budou hájit vedení v lize proti Hradci, Plzeň hostí Pardubice

Praha - Osmi zápasy 23. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Úřadující mistr a lídr tabulky Slavia bude vedení hájit proti nováčkovi Hradci Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi. Plzeň, která je druhá jen vinou horšího skóre, přivítá Pardubice. Sparta se po vyřazení v Evropské konferenční lize od Partizanu Bělehrad pokusí zvednout proti Zlínu, Liberec v podještědském derby přivítá Jablonec. Mladá Boleslav pod vedením nového trenéra Pavla Hoftycha bude hrát na Slovácku.

Slavia ve čtvrtek v domácí odvetě porazila Fenerbahce Istanbul 3:2 a postoupila do osmifinále Evropské konferenční ligy. Po dvou soutěžních zápasech bez výhry z úvodu jarní části se červenobílí herně i výsledkově zvedají a o víkendu se pokusí o třetí vítězství v nejvyšší soutěži po sobě. Slávisté prohráli jen dva z 29 ligových duelů s Hradcem, trenér Jindřich Trpišovský ale proti sedmému celku tabulky očekává náročný boj.

"Hradec je tým, který je velice dobře organizovaný. Respektujeme jeho domácí výsledky se silnými soupeři. I když hrají v Mladé Boleslavi, odehráli tam velice dobré zápasy. Plzeň doma porazili, se Spartou hráli vyrovnaně a prohráli 0:1. Těžce se jim dávají góly. Musím se na to po tom čtvrtku dobře připravit," uvedl Trpišovský, který v den utkání oslaví 46. narozeniny.

Plzeň v lize devětkrát po sobě bodovala a proti předposledním Pardubicím nebere nic než vítězství. Tím spíš, že doma v nejvyšší soutěži neprohrála už 19 zápasů za sebou a je tak nejlepším týmem sezony. Východočeši ovšem venku v lize v posledních třech duelech vyhráli a v týdnu v dohrávce remizovali se Slováckem bez branek.

"Pardubice proti Slovácku až na prvních 10 minut byly lepším mužstvem a měly několik šancí, aby vyhrály. V Plzni nemají co ztratit a pojedou sem bez nějakých velkých nervů, což je pro soupeře vždy lepší. Ale my se chceme držet v popředí tabulky a vyhrát," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta ve čtvrtek prohrála 1:2 v Bělehradě a ve třech soutěžních zápasech po sobě nezvítězila. Letenští v minulém kole kvůli nezpůsobilému terénu nenastoupili v Jablonci a z třetího místa ztrácejí na vedoucí dvojici sedm bodů. Zpět na vítěznou vlnu se chtějí dostat proti Zlínu. "Nevím, jestli to je krize. Určitě výsledky nejsou podle představ asi nás všech. Musíme se zlepšit v ofenzivě," poznamenal sparťanský trenér Pavel Vrba.

Podještědské derby bude tentokrát soubojem celků z druhé poloviny tabulky. Domácí Liberec je desátý, Jablonec až čtrnáctý, přičemž oba týmy mají utkání k dobru. "Myslím, že i pro nadcházející zápas platí, že derby nemá favorita. Bude to boj o každý metr hřiště," mínil liberecký trenér Luboš Kozel, který v minulosti působil v Jablonci.

"Každé derby bývá napínavé a má náboj. Je to takové malé derby. První je samozřejmě Sparta se Slavií a pak mimo Prahu tohle derby. My jsme na tom v tabulce špatně, Liberec o trochu lépe. Ale myslím, že tohle jde v derby stranou," podotkl jablonecký kouč Petr Rada, jenž pro změnu vedl Liberec.

Šestou Mladou Boleslav čeká na hřišti pátého Slovácka premiéra pod koučem Hoftychem, který nahradil odvolaného Karla Jarolíma. Ve zbylých víkendových zápasech se čtvrtý Baník Ostrava představí na půdě Bohemians 1905, Olomouc hostí třinácté Teplice a poslední Karviná nastoupí proti Českým Budějovicím. Stejně jako před týdnem mohou být stadiony po rozvolnění opatření proti koronaviru zaplněny z více než poloviny.

Hlasy před zápasy 23. kola první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 (v tabulce 12.) - Baník Ostrava (4.)

Jaroslav Veselý (asistent trenéra Bohemians): "Baník hraje nátlakově, agresivně a prezentuje se takovým jednodušším fotbalem. Jsou ale nesmírně silní v poslední třetině hřiště, neboť mají nahoře hodně vysoké hráče, kteří jsou zásobováni centry. V tomhle jim hřiště asi výraznou překážkou nebude. Věřím, že bude v lepším stavu než pro zápas se Zlínem."

Jan Baránek (asistent trenéra Ostravy): "Myslím, že hru Bohemky máme načtenou a věřím, že jsme na ni dobře připraveni. I když samozřejmě vždy vás soupeř může nějak překvapit. Ale víme, co od nich čekat. Hrají doma, budou hrát důrazně a budou nepříjemní. Jedeme tam přesto s úmyslem urvat tři body. Pozitivní je, že se nám vyprazdňuje marodka, navíc se rozšířil kádr. Takže máme se sestavou spíše příjemné starosti."

1. FC Slovácko (5.) - FK Mladá Boleslav (6.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Pohled na nulu v kolonce vstřelených gólů na jaře jednoznačně ukazuje, kde nás nejvíc tlačí bota. Ale první poločas proti Pardubicím v Praze byl z naší strany velmi dobrý, gólu jsme byli blízko. Věřím, že už to protrhneme. Boleslav má stále zkušený a kvalitní kádr, teď ho bude nově koučovat Pavel Hoftych. Jednak je to velký hecíř a jednak pro nás bude hodně nečitelné, jaké změny udělá. I tak je naším cílem výhra."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi) "Po mém příchodu do Boleslavi se ambice klubu nemění. Cílem je skončit v první šestce. K tomu potřebujeme být v obraně pevnější a zodpovědnější. Slovácko sice do jara nevstoupilo optimálně, ale nic to nemění na jeho kvalitě."

Slovan Liberec (10.) - FK Jablonec (14.)

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Na podzim to bylo v Jablonci vybojované vítězství, podržel nás Milan Knobloch v brance. Bylo to v úvodu, kdy jsme do Liberce přišli a každé vítězství pro nás bylo strašně cenné. Myslím, že i pro nadcházející zápas platí, že derby nemá favorita. My jsme na jaře ještě nevyhráli, ale hráli jsme dvakrát venku. Chceme být doma úspěšní. Samozřejmě vnímám, že Jablonec neměl konec podzimu dobrý. Ale také vidím, že na jaře ještě neprohráli. V poháru porazili Boleslav 4:0. Mají velmi zkušené mužstvo, které nepatří v tabulce tam, kde se nachází. Bude to boj o každý metr hřiště."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Každé derby bývá napínavé a má náboj. Je to takové malé derby. První je samozřejmě Sparta se Slavií a pak mimo Prahu tohle derby. Liberec hodně posílil, je vidět, že teď má široký kádr. V průběhu podzimu tam přišel nový trenér, po nějaké době se jim to ustálilo. Minule v Boleslavi vedli 3:1 a až inkasovaným gólem v závěru remizovali 3:3. My jsme na tom v tabulce špatně, Liberec o trochu lépe. Ale myslím, že tohle jde v derby stranou. Doufám, že nebudou žádné ošklivé zákroky a že se nikomu nic nestane."

Viktoria Plzeň (2.) - FK Pardubice (15.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Byť Pardubice nemají tak široký kádr, je v něm spoustu dobrých hráčů. Nemůžou hrát kluci od nás z Plzně, kteří jsou tam na hostování. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že Pardubice nastoupí ve složení, které jim funguje. Pardubice proti Slovácku až na prvních 10 minut byly lepším mužstvem a měly několik šancí, aby vyhrály. V Plzni nemají co ztratit a pojedou sem bez nějakých velkých nervů, což je pro soupeře vždy lepší. Ale my se chceme držet v popředí tabulky a vyhrát."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Plzeň má výborně organizovaný tým a propracovanou defenzivu, ne nadarmo šestkrát vyhrála výsledkem 1:0. Je tam znát rukopis trenéra Bílka. Nám bude chybět dvojice Hranáč a Matějka, která je u nás na hostování, musíme se s tím vyrovnat. Scházet nám bude i zraněný Pojezný, který musel střídat v utkání se Slováckem, a také Jeřábek, jehož trest za vyloučení v derby bude trvat ještě jeden zápas."

FC Hradec Králové (7.) - Slavia Praha (1.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Oproti poslednímu utkání se Slavií jsme zkušenější o nějakých 15 zápasů, na ligu si víc zvykáme. Máme teď pomyslné domácí prostředí, v Boleslavi se nám hraje dobře. Samozřejmě chceme uhrát jiný výsledek. Na Slavii jsme udělali hrubou chybu hned v sedmé minutě a když tam takhle brzy prohráváte, je to složité. Teď chceme začít trošku jinak. Slavia má každý post ne zdvojený, což bychom jí záviděli, ale ztrojený a trenér Trpišovský má kde brát. V mých očích je Slavia úplně jasný kandidát na zisk titulu."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Hradec je pořád v první polovině tabulky. Je to tým, který je velice dobře organizovaný, má hodně soubojových hráčů a jsou hodně silní při standardkách. V jejich zápasech moc gólů nepadá. Respektujeme jejich domácí výsledky se silnými soupeři. I když hrají v Mladé Boleslavi, odehráli tam velice dobré zápasy. Plzeň doma porazili, se Spartou hráli vyrovnaně a prohráli 0:1. Těžce se jim dávají góly. Musím se na to po tom čtvrtku dobře připravit. Ve všech atributech, nejen ve výsledcích, máme vzestupnou křivku a musíme to potvrdit."

Sigma Olomouc (9.) - FK Teplice (13.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsem rád, že se nám vyprazdňuje marodka, nikdo není v tuto chvíli mezi dlouhodobými marody. Teplicím se povedl začátek jarní části, začíná se projevovat práce Jirky Jarošíka. Týmu vzrostlo sebevědomí. Výborně hráli na Baníku, mužstvo pracuje jako tým. Jsou silní po zisku míče v křídelních prostorech. Nesmíme ztrácet balony a nabízet soupeři brejky. Věřím, že si fanoušci po dlouhém půstu najdou cestu na stadion a podpoří nás. Uděláme vše pro to, abychom se jim odvděčili výhrou."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Naše předchozí série výher je krásná, ale zatím si není co užívat. Pořád jsme namočení v sestupovém pásmu, musíme se koukat stále dopředu a bojovat o každý zápas. Je krásné, že jsme nyní na příčkách mimo baráž, ale tabulka je vyrovnaná a každý může porazit každého. Musíme být pořád napjatí a dál bojovat. Stát se může cokoliv."

MFK Karviná (16.) - Dynamo České Budějovice (8.)

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Navzdory naší pozici v tabulce budeme dál bojovat. Když se teď podařilo třikrát za sebou vyhrát Teplicím, proč by se to nemělo povést i nám? Když se dostane mužstvo do laufu, může to jít. Je to jen o tom, zda se vám taková série také podaří. Pokud ano, můžeme se stále dotlačit na naše soupeře a znervóznit je."

David Hořejš (trenér Č. Budějovic): "Po smolné domácí porážce s Plzní máme před sebou dva náročné venkovní zápasy s celky z konce tabulky. Věřím, že se nám povede v koncovce daleko lépe a nejlépe už v Karviné získáme první venkovní vítězství."

Sparta Praha (3.) - Fastav Zlín (11.)

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Nevím, jestli to je krize. Určitě výsledky nejsou podle představ asi nás všech. Musíme se zlepšit v ofenzivě. V podzimní části jsme byli, co se týče ofenzivy, výrazně lepší a měli více pokusů. Teď se do šancí nedostáváme a nevím, proč to tak je. Nedaří se nám ani prosazovat individuálně."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Poslední dva zápasy s šesti body a dvěma čistými konty vzadu nám vlily energii do žil a my ji chceme na Letné využít. Sparta není v dobré situaci, vypadla v evropském poháru, ani v lize nepodává přesvědčivé výkony. Z toho mi ale vyplývá, že proti nám prostě musí zabrat a bodovat. My jim to chceme co nejvíce znepříjemnit. Budeme vycházet z důsledné obrany a pokoušet se o rychlé brejky. Kádrově jsme na tom zhruba stejně jako v minulém kole. Chybí samozřejmě i Poznar, který je na zdravotních testech v Polsku a pokud z tohoto pohledu uspěje, tak do Nieciecze na 99 procent přestoupí."

Statistické údaje před 23. kolem první ligy: Bohemians Praha 1905 (v tabulce 12.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: sobota 26. února, 15:00. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Melichar - Hrubeš (video). Bilance: 37 7-11-19 26:52. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Křapka - Dostál, Jindřišek, Mareček, Kovařík - Květ, Hronek - Puškáč. Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Lischka, Fleišman - Ndefe, Kaloč, Boula, Kuzmanovič, Falta - Almási. Absence: Hůlka, Chramosta, Necid (všichni zranění) - Ekpai (4 ŽK), Budínský, Takács (oba zranění), Šín (nemoc), Tetour (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Köstl, Květ (oba 7 ŽK), Bačkovský, Bederka, Hronek (všichni 3 ŽK) - Chlumecký (7 ŽK), Almási, Janošek, Kaloč, Klíma, Laštůvka, Lischka, Ndefe (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (6) - Almási (10). Zajímavosti: - Ostrava od října 2017 nepodlehla Bohemians v lize 8x po sobě (z toho 7 výher) - Ostrava neprohrála na stadionu Bohemians poslední 3 ligové duely (z toho 2 výhry) - Bohemians prohráli 5 z posledních 6 kol - Bohemians doma v lize minule vyhráli po 2 prohrách a v této sezoně tam získali 16 z celkových 21 bodů - Bohemians mají s 46 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Ostrava nebodovala v jediném z posledních 11 kol - Ostrava od srpna neprohrála venku v lize 8x za sebou - Křapka (Bohemians) si může připsat 100. ligový start - Kaloč (Ostrava) oslaví den po utkání 22. narozeniny 1. FC Slovácko (5.) - FK Mladá Boleslav (6.) Výkop: sobota 26. února, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska - Štěrba (video). Bilance: 31 7-9-15 31:50. Poslední zápas: 5:3. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hoffman, Šimko, Kalabiška - Daníček, Ljovin - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Šimek, Preisler - Horský, Hlavatý, Dancák, Ewerton, Skalák - Ladra. Absence: Tomič (trest za ČK), Havlík (4 ŽK), Kohút (zranění), Kadlec, Nguyen (oba nejistý start) - Matějovský (8 ŽK), Karafiát, Mašek (oba zranění), Škoda (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Hofmann, Kadlec, Kalabiška, Reinberk - Hlavatý, Karafiát, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (10) - Ewerton (9). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a zvítězilo ve 2 z posledních 3 - Ml. Boleslav neprohrála v lize na Slovácku 4x po sobě a v posledních 5 zápasech tam pokaždé vstřelila 1 gól - Slovácko v úterní dohrávce na hřišti Pardubic remizovalo 0:0 a na jaře neskórovalo ani v jednom ze 3 ligových utkání - Slovácko doma v lize prohrálo 2 z posledních 3 duelů, v ligové sezoně tam ale získalo 24 z celkových 40 bodů - Ml. Boleslav v úvodních 3 jarních kolech také nevyhrála a zvítězila v jediném z posledních 6 ligových zápasů - Ml. Boleslav prohrála venku 2 z posledních 3 ligových utkání a v této sezoně tam získala 10 z celkových 27 bodů - Ml. Boleslav po středečním odvolání trenéra Jarolíma poprvé povede kouč Hoftych - trenér Slovácka Svědík v minulosti vedl Ml. Boleslav - Sadílek (Slovácko) může odehrát 150. ligový zápas Slovan Liberec (10.) - FK Jablonec (14.) Výkop: sobota 26. února, 15:00. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). Bilance: 57 26-16-15 76:53. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Havelka - Koscelník, Frýdek, Matoušek - Rondič. Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský, Považanec, Houska, Pilař - Silný. Absence: Štetina (4 ŽK), Hilál (zranění), Fukala (nejistý start) - Kratochvíl (4 ŽK), Krob, Nešpor (oba zranění), Pleštil (nemoc). Disciplinární ohrožení: Rondič, Tiéhi (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Tupta (4) - Pilař (3). Zajímavosti: - Liberec na podzim vyhrál v Jablonci 1:0, ale předtím ho v lize 3x za sebou neporazil - Jablonec prohrál jediné z posledních 5 ligových utkání v Liberci - Liberec ve 2 jarních ligových zápasech nevyhrál a na vítězství čeká 4 kola - Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál a inkasoval jediný gól - Liberec má k dobru odložené utkání s Pardubicemi, Jablonec v minulém kole nehrál se Spartou kvůli nezpůsobilému terénu - Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 ligových zápasů, ve 2 duelech jarní části ale neprohrál - Jablonec vyhrál jediný z posledních 11 venkovních ligových duelů - Jablonec má s 16 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - trenér Liberce Kozel působil v Jablonci, kouč Jablonec Rada zase vedl Liberec - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. ligový start Viktoria Plzeň (2.) - FK Pardubice (15.) Výkop: sobota 26. února, 18:00. Rozhodčí: Krejsa - Nádvorník, Arnošt - Julínek (video). Bilance: 3 2-0-1 3:3. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý. Pardubice: Letáček - Kostka, Čihák, Toml, Cadu - Jeřábek - Tischler, Vacek, Solil, Patrák - Černý. Absence: Koželuh, Pernica, Řezník (všichni zranění), Pachlopnik (rekonvalescence) - Hranáč, Matějka (oba dohoda klubů), Červ, Šimek (oba zranění), Pojezný (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý, Havel, Hejda, Řezník, Sýkora (všichni 3 ŽK) - Jeřábek (7 ŽK), Čelůstka, Tischler (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (10) - Tischler (4). Zajímavosti: - Plzeň ze 3 vzájemných ligových zápasů 2x zvítězila bez inkasované branky - Plzeň v jediném domácím ligovém utkání s Pardubicemi loni vyhrála 2:0 - Plzeň v lize 9x za sebou neprohrála (z toho 6 vítězství) a nebodovala v jediném z posledních 16 kol - Plzeň doma v lize neprohrála 19x za sebou od únorové porážky s Libercem a je tam nejlepším týmem v sezoně - Plzeň v této sezoně doma v 15 soutěžních zápasech neprohrála (z toho 14 vítězství) - Plzeň má s 15 inkasovanými góly spolu se Slavií nejlepší obranu ligy - Pardubice nebodovaly v jediném z posledních 5 kol a ve 2 jarních kolech remizovaly 0:0 - Pardubice venku v lize 4 zápasy po sobě neprohrály, poslední 3 vyhrály a v této sezoně tam získaly 10 z celkových 19 bodů - Pardubice mají k dobru odložený zápas v Liberci - Cadu a Huf (oba Pardubice) můžou nastoupit do 50. ligového duelu FC Hradec Králové (7.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 27. února, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Leška - Adámková (video). Bilance: 29 2-7-20 15:66. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Kubala, Vašulín, Vlkanova. Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, Oscar - Hromada, Holeš - Schranz, Plavšič, Olayinka - Tecl. Absence: Dvořák, Urma (oba rekonvalescence) - Bah, Bořil (oba zranění), Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Kolář, Masopust, Ševčík (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čech, Novotný, Prekop, Rada, Vlkanova (všichni 3 ŽK) - Talovjerov (7 ŽK), Kačaraba, Krmenčík, Ousou, Schranz, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rada - Lingr (oba 8). Zajímavosti: - Slavia v lize s Hradcem Králové 6x za sebou neprohrála a v poslední 4 vzájemných duelech zvítězila - Hradec Králové v samostatné lize porazil Slavii jen 2x z 29 utkání - Slavia prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů na hřišti Hradce Králové - Hradec Králové v lize nevyhrál 6x za sebou a naplno bodoval v jediném z posledních 10 kol - Hradec Králové doma v lize prohrál jediné z posledních 13 utkání a v mladoboleslavském azylu získal 18 z 27 bodů v sezoně - Hradec Králové je s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony - Slavia prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů a v nejvyšší soutěži 2x po sobě zvítězila 1:0 - Slavia venku v lize 5x za sebou neprohrála a se 24 body je tam nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 53 góly nejlepší útok ligy a s 15 inkasovanými brankami spolu s Plzní i nejlepší obranu - Slavia ve čtvrtek v odvetě 2. kola Evropské konferenční ligy doma porazila Fenerbahce 3:2 a postoupila do osmifinále - královéhradecký trenér Koubek v minulosti vedl Slavii - trenér Slavie Trpišovský oslaví v den utkání 46. narozeniny Sigma Olomouc (9.) - FK Teplice (13.) Výkop: neděle 27. února, 15:00. Rozhodčí: Černý - Antoníček, Bureš - Proske (video). Bilance: 48 17-19-12 62:49. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák - Daněk, Růsek, Navrátil - Chytil. Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Fortelný, Trubač, Boljevič - Sejk, Žák. Absence: Hála (zranění), Vaněček (rekonvalescence), Yunis, Šíp (oba nejistý start) - Kodad, Mazuch, Moulis (všichni zranění), Succar (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chvátal, Chytil, Greššák (všichni 3 ŽK) - Fortelný (7 ŽK), Knapík, Mareš, Moulis, Shejbal (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála, Chytil (oba 6) - Fortelný, Mareš (oba 4). Zajímavosti: - Olomouc v posledních 4 ligových zápasech s Teplicemi remizovala a 12x za sebou Severočechům nepodlehla (od března 2014) - Olomouc doma v posledních 2 ligových duelech s Teplicemi remizovala, ale předtím je tam 4x po sobě porazila - Teplice na hřišti Olomouce v posledních 6 ligových utkáních vstřelily jediný gól - Olomouc zvítězila v jediném z posledních 6 kol - Olomouc naposledy doma porazila Mladou Boleslav, ale předtím tam v lize nevyhrála 4x za sebou - Teplice vyhrály 5 z posledních 6 kol a jako jediný tým naplno bodovaly ve všech 3 zápasech jarní části soutěže - Teplice poslední 2 ligové duely venku vyhrály, předtím tam ale 18x za sebou nezvítězily - Hubník (Olomouc) může odehrát 300. ligový zápas MFK Karviná (16.) - Dynamo České Budějovice (8.) Výkop: neděle 27. února, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Caletka, Volf - Petřík (video). Bilance: 5 1-2-2 5:7. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Bajza - Dramé, Buchta, Šehič - Látal, Jánoš, Qose, Bartošák - Zorvan, Papadopulos, Durosinmi. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Valenta, Hora - Van Buren, Škoda, Mršič - Mihálik. Absence: Bartl, Mangabeira, Tavares (všichni zranění), Čmelík, Zych (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Šehič, Túlio - Králik, Valenta (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Mihálik, Van Buren (oba 3). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z 5 vzájemných ligových duelů - Karviná v obou domácích ligových zápasech s Č. Budějovicemi bodovala a neinkasovala - Karviná jako jediný celek v ligové sezoně ještě na svém hřišti nezvítězila a s 5 body je nejhorším domácím týmem soutěže - Karviná bodovala ve 2 z posledních 3 zápasů, ale předtím v lize 7x za sebou prohrála - Karviná vyhrála jediný z posledních 23 ligových duelů - Č. Budějovice minule prohrály po 4 kolech a v lize 4x za sebou nezvítězily - Č. Budějovice venku v lize 12x za sebou nezvítězily a v této sezoně tam nevyhrály jako jediný tým - Dramé (Karviná) oslaví v den zápasu 26. narozeniny Sparta Praha (3.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: neděle 27. února, 18:00. Rozhodčí: Machálek - Horák, Hurych - Kocourek (video). Bilance: 33 19-7-7 58:29. Poslední zápas: 5:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Vitík, Hancko - Pešek, Sáček, Ladislav Krejčí II, Hložek, Haraslín - Čvančara. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Tkáč, Vukadinovič - Fantiš. Absence: Čelůstka, Juliš, Pulkrab (všichni zranění) - Janetzký (trest za 4 ŽK), Fillo, Reiter (oba zranění), Čanturišvili, Hlinka, Poznar (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pavelka (7 ŽK) - Hlinka, Hrubý (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab (7) - Poznar, Tkáč (oba 6). Zajímavosti: - Sparta v lize nepohrála se Zlínem 6x po sobě, poslední 3 zápasy vyhrála a nastřílela v nich 11 branek - Zlín vyhrál jediný z posledních 13 vzájemných ligových duelů - Sparta od listopadu 2002 nepodlehla doma v lize Zlínu 12x za sebou (z toho 10 výher) - Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize v 19 zápasech neprohrála (z toho 17 vítězství) a v této sezoně tam získala 29 z celkových 47 bodů - Sparta neprohrála 6 ligových utkání po sobě, v obou jarních kolech ale remizovala, Letenští nebodovali v jediném z posledních 14 zápasů - Sparta ve čtvrteční odvetě 2. kola Evropské konferenční ligy v Bělehradu s Partizanem prohrála 1:2 a vypadla, na jaře vyhrála jediný z 5 soutěžních duelů - Zlín v lize zvítězil 2x za sebou bez inkasované branky a prohrál jediné z posledních 5 kol - Zlín od srpna venku v lize nezvítězil 7x po sobě a v této sezoně tam získal 8 z celkových 25 bodů - Karabec (Sparta) může odehrát 50. ligový zápas - Sparta má k dobru odložené utkání v Jablonci Tabulka: 1. Slavia 22 17 3 2 53:15 54 2. Plzeň 22 17 3 2 40:15 54 3. Sparta 21 14 5 2 48:24 47 4. Ostrava 22 12 6 4 47:31 42 5. Slovácko 22 12 4 6 38:24 40 6. Mladá Boleslav 22 8 3 11 35:36 27 7. Hradec Králové 22 6 9 7 26:29 27 8. České Budějovice 22 7 6 9 28:33 27 9. Olomouc 22 6 7 9 33:31 25 10. Liberec 21 7 4 10 20:30 25 11. Zlín 22 7 4 11 26:38 25 12. Bohemians 1905 22 6 3 13 28:46 21 13. Teplice 22 6 2 14 25:39 20 14. Jablonec nad Nisou 21 4 8 9 16:35 20 15. Pardubice 21 4 7 10 24:41 19 16. Karviná 22 1 6 15 18:38 9