Fotbalisté Slavie budou hájit proti Jablonci stoprocentní bilanci

Statistické údaje před zápasy 6. kola první fotbalové ligy:

FK Jablonec (14.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: neděle 27. srpna, 15:00.

Rozhodčí: Černý - Kubr, Volf - Petřík (video).

Bilance: 60 12-25-23 62:89.

Poslední zápas: 1:5.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Látal (Jablonec): "Slavia budí respekt, je to kvalitní mužstvo, ale strach ze soupeře nemáme. Co jiného si hráči mohou přát, než hrát doma proti Slavii? Nejspíš bude zase vyprodáno, tak se na to hráči musejí připravit a těšit se na takový zápas. Není důvod jít na hřiště se strachem. Hráči musejí chtít ukázat, že fotbal hrát umějí."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Chvilku jsme se bavili o možnosti odložení zápasu, i kvůli tomu, že v neděli hrajeme už ve tři hodiny a panují horka. Na druhou stranu tým je rozjetý, jsou dobré terény a termíny se pak těžko hledají. Máme navíc hráče v záloze. Rotace nám zatím výsledkově vychází, nechceme z toho vypadnout. Upřímně nejsem moc pro odkládání zápasů, pokud se nejedná o nějakou zdravotní situaci. Celkově jsme na to téma měli krátkou diskuzi, ve které jsme si řekli, že chceme zkusit hrát a dát šanci dalším klukům."

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado, Polidar - F. Souček, Houska - Černák, Kratochvíl, Čanturišvili - Drchal.

Slavia: Kolář - Vlček, Ogbu, Bořil - Tomič, Hromada, Ševčík, Jurásek - Schranz, Jurečka - Tijani.

Absence: nikdo - Pech, Sinyan (oba zranění), Oscar (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Alégué, Drchal, Kratochvíl (všichni 1) - Chytil, Van Buren (oba 2).

Zajímavosti:

- Slavia v lize s Jabloncem 11x po sobě neprohrála (z toho 10 vítězství)

- Jablonec doma v lize Slavii od dubna 2015 8x za sebou neporazil

- Jablonec v úvodních 5 kolech pod novým trenérem Látalem nevyhrál a spolu se Zlínem čeká na první vítězství v sezoně

- Jablonec doma v lize vyhrál jediný z posledních 7 zápasů, kvůli výměně trávníku se tam v této sezoně představí teprve podruhé

- Jablonec má spolu s Bohemians a Zlínem s 3 brankami nejhorší útok v lize

- Slavia jako jediná vyhrála úvodních 5 kol a v lize 8x po sobě zvítězila

- Slavia prohrála jediný z posledních 8 venkovních ligových zápasů

- Slavia má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže

- Slavia ve čtvrtek v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy porazila doma Luhansk 2:0 a v 8 soutěžních zápasech sezony neprohrála

- Douděra (Slavia) si může připsat 150. ligový start

Sigma Olomouc (4.) - Slovan Liberec (6.-7.)

Výkop: neděle 27. srpna, 15:00.

Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Kotalík - Kocourek (video).

Bilance: 58 21-16-21 69:65.

Poslední zápas: 2:2.

Hlasy před utkáním:

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Liberec je silný soupeř. Mají delší dobu stejného trenéra a tím pádem také zažitý způsob hry. Na to, kde jsme v těchto chvílích v tabulce, se moc nedíváme. Hrajeme doma a chceme uspět. Po utkání v Plzni jsme měli k výkonu našeho mužstva výhrady, protože jsme v určitých fázích odbočili z principů naší hry. V tréninku jsme se na to zaměřili a věřím, že s Libercem bude vidět posun."

Luboš Kozel (Liberec): "V naší situaci bylo strašně důležité, že jsme zvládli domácí utkání s Pardubicemi vítězně. Poprvé v sezoně jsme navíc udrželi nulu, což je pro mužstvo také pozitivní. Výkon měl přesto ještě plno chyb. Věřím, že nám výhra pomůže a na bodový zisk navážeme v Olomouci."

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Pokorný, Zmrzlý - Ventúra, Breite - Vodháněl, Pospíšil, Navrátil - Juliš.

Liberec: Vliegen - Prebsl, Chaluš, Mikula - Ghali, Doumbia, Varfolomejev, Preisler - Frýdek - Kulenovič, Tupta.

Absence: Vraštil (trest za ČK), Růsek (zranění), Křišťál, Pokorný, Zifčák (všichni nejistý start) - Plechatý, Polyák, Višinský (všichni zranění), Červ (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Juliš, Vodháněl - Frýdek (všichni 2).

Zajímavosti:

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 21 výher i porážek a 16 remíz

- Olomouc prohrála jediný z posledních 11 ligových zápasů s Libercem, oba vzájemné duely v minulé sezoně skončily remízou

- Olomouc doma v lize s Libercem 8x za sebou neprohrála

- Olomouc v minulém kole prohrála po 3 ligových vítězstvích za sebou

- Olomouc vyhrála oba domácí zápasy v ligové sezoně

- Liberec prohrál jediné z úvodních 5 kol, minule ale zvítězil poprvé po 3 ligových zápasech

- Liberec venku v lize prohrál jediné z posledních 7 utkání, v této sezoně tam v obou zápasech remizoval

Bohemians Praha 1905 (10.) - FC Hradec Králové (9.)

Výkop: neděle 27. srpna, 15:00.

Rozhodčí: Batík - Paták, Dohnálek - Adámková (video).

Bilance: 24 5-11-8 22:27.

Poslední zápas: 2:0.

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Nemyslím si, že bychom v Budějovicích předvedli odevzdaný výkon. Podle mě hráči nejsou špatně nastaveni. Pokud ale vstřelíte za pět kol jedinou branku ze hry, je to málo. Přitom to není tak, že bychom neměli šance. Navíc pořád inkasujeme v závěrech poločasů, skoro v každém utkání. Na to si proti Hradci musíme dát největší pozor."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Poslední dvě utkání doma Bohemce výsledkově nevyšla, tak uvidíme, s čím přijdou. Ďolíček je specifické prostředí. Tribuna blízko hráčů, za bránou kotel, pod kterým se nechytá moc dobře. Musíme si s tím poradit. Řekl bych, že ani pro jednu stranu nebude výhoda, že za Bohemku chytá náš bývalý brankář Michal Reichl. Situace před bránou jsou pokaždé jiné, nemůžete je nacvičit."

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Jindřišek, Hrubý, Dostál - Prekop, Beran - Puškáč.

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Čech - Pilař, Kodeš, Rada, Horák - Kučera, Krejčí - Vašulín.

Absence: Hála, Jánoš, Novák, Petrák, Shejbal, Vondra (všichni zranění), Matoušek (nejistý start) - Čihák (zranění), Smrž (rozhodnutí hráče), Dancák, Harazim, Leibl (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Hůlka, Kozák, Puškáč (všichni 1) - Horák (2).

Zajímavosti:

- Bohemians minule nad Hradcem zvítězili, ale předtím ho v lize 9x po sobě neporazili

- Bohemians doma v lize od listopadu 2010 Hradec 5x za sebou neporazili

- Bohemians prohráli 3 z posledních 4 kol a 2x po sobě nebodovali

- Bohemians doma v lize 4x po sobě nezvítězili a v posledních 3 zápasech tam prohráli (pokaždé o gól)

- Bohemians mají spolu s Jabloncem a Zlínem s 3 brankami nejhorší útok v lize

- Hradec vyhrál 2 z posledních 3 ligových zápasů (oba doma)

- Hradec venku v lize 3x za sebou nezvítězil a dal při tom jediný gól

- trenér Bohemians Veselý, který odkoučuje 50. zápas v lize, se v Hradci narodil a vedl tam mládež

- kouč Hradce Weber v minulosti trénoval Bohemians

- Klíma (Hradec) oslaví den po utkání 25. narozeniny

Sparta Praha (2) - MFK Karviná (11.)

Výkop: neděle 27. srpna, 18:00.

Rozhodčí: Machálek - Váňa, Antoníček - Starý (video).

Bilance: 12 9-2-1 32:13.

Poslední zápas: 2:1.

Hlasy před utkáním:

Brian Priske (Sparta): "Nějaké změny proti Karviné nastanou. Například Krejčí byl minule vyloučen, takže je automaticky mimo hru. Je to pro nás důležitý zápas, z Evropské ligy musíme přepnout na ligu. Je jedno, jestli jsou mezi utkáními tři dny nebo sedm. O účasti v pohárech jsme snili celý rok a teď se nám to plní. Zároveň ale musíme být připraveni i na ligové zápasy. Hrajeme doma, automaticky je na nás tlak. Na Letnou dorazí spousta fanoušků, i kvůli nim do toho musíme dát všechno a zvítězit."

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "Na zápas se těšíme, pro takováhle utkání jsme chtěli zpátky do ligy. Sparta musí každý zápas vyhrát, týden co týden. My máme výhodu v tom, že tam nemáme co ztratit. Proč bychom nemohli zopakovat výhru na Spartě z roku 2019? Klíč k úspěchu povede přes soudržnost a bojovnost. Také musíme mít štěstí, tomu ale musíme jít naproti. Myslím, že soupeř bude některé hráče před odvetou Evropské ligy šetřit, my se ale připravujeme na to nejlepší. Hráčský materiál je ve Spartě nesmírně kvalitní a je téměř jedno, kdo hraje."

Předpokládané sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Gomez - Wiesner, Laci, Sadílek, Ryneš - Pešek, Haraslín - Kuchta.

Karviná: Ciupa - Mikuš, Krčík, Svozil, Ražnatovič - Boháč, Čavoš - Memič, Bartl, Papalelé - Doležal.

Absence: Krejčí (trest za ČK), Höjer (zranění), Mejdr (nejistý start) - Zedníček (zranění), Budínský, Čurma, Lapeš, Soukeník (všichni nejistý start)

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Haraslín, Kuchta (oba 3) - Mikuš (2).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z dosavadních 12 vzájemných ligových zápasů a Karvinou v nejvyšší soutěži 6x po sobě porazila

- Sparta doma v lize porazila Karvinou 3x za sebou a v 5 z dosavadních 6 utkání

- Sparta minule v ligové sezoně poprvé nezvítězila, prohrála ale jediný z posledních 27 duelů nejvyšší soutěže

- Sparta prohrála jediný z posledních 19 domácích ligových zápasů

- Sparta má s 14 góly nejlepší ligový útok

- Sparta ve čtvrtek v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy prohrála v Záhřebu s Dinamem 1:3 a 3 soutěžní zápasy po sobě nezvítězila

- Karviná v lize 4x po sobě nevyhrála (z toho 3 porážky)

- Karviná venku v lize 7x po sobě prohrála

Utkání FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň bylo odloženo.