Karviná/Uherské Hradiště - Fotbalisté Slavie a Slovácka postoupili do čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu. Pražané v osmifinále vyhráli na stadionu druholigové Karviné 2:0. Gól a asistenci si připsal odchovanec Slezanů Ondřej Lingr. Obhájci trofeje v Uherském Hradišti porazili Mladou Boleslav 1:0 brankou Jana Kalabišky.

Slávisté od začátku dominovali. David Jurásek vypálil nepřesně, karvinskou branku minul i Matěj Jurásek hlavou. V 18. minutě se hosté dočkali. Míč z rohového kopu Lingr prodloužil na Olayinku a nigerijský útočník otevřel skóre. Ve 31. minutě po Hromadově přihrávce zvýšil Lingr. Karvinský odchovanec, který Slavii vedl poprvé jako kapitán, se místo gólové oslavy omluvil gestem domácím fanouškům.

Po změně stran měli Slezané několik náznaků, ale žádnou vyloženou šanci. Favorizovaní hosté další branky nepřidali, protože Olayinka, Lingr ani Masopust nepřekonali gólmana Ciupu. Slávisté neprohráli v devátém soutěžním utkání po sobě, z toho poosmé zvítězili.

"Gól a asistence se cení, po gólu jsem se omluvil, jak se to dělá doma. Pak jsem měl ještě jednu šanci, tu mi Cupiš (Ciupa) vychytal, tak jsem ho aspoň nechal vyniknout," řekl Lingr v rozhovoru pro ČT sport. "Pro nás to dopadlo dobře, je strašně důležité, že jsme postoupili do čtvrtfinále. Návrat do Karviné byl skvělý, moc jsem si to užil a budu na to vzpomínat hodně dlouho," doplnil čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník.

Slovácko bylo od začátku aktivnější. V závěru prvního poločasu ještě Havlík trefil tyč, ale v 55. minutě už skóroval Kalabiška po rohovém kopu. Pětatřicetiletý krajní bek či záložník se trefil proti bývalému týmu.

Domácí brankář Nguyen poté vyrazil střelu Karafiáta, jenž v 88. minutě dostal červenou kartu za tvrdý faul na Tomiče. Slovácko neprohrálo s Mladou Boleslaví ve čtvrtém soutěžním duelu po sobě.

"Jsme rádi, že jsme se s podzimem rozloučili výhrou a postupem. Z naší strany byla mnohem kvalitnější druhá půle, dali jsme gól ze standardky a výhru si pak pohlídali," uvedl trenér Slovácka Martin Svědík, který v minulosti vedl Boleslav. "Slovácko postoupilo zaslouženě, o ten gól bylo lepší, kromě vyřazení mě mrzí i zbytečné vyloučení Karafiáta," dodal hostující kouč Pavel Hoftych.

Už ve čtvrtek v MOL Cupu postoupily druholigový Vyškov a Zbrojovka Brno. V sobotním šlágru osmifinále se utkají Ostrava s pražskou Spartou, ve stejný den České Budějovice změří síly s Hradcem Králové a Bohemians 1905 přivítají třetiligový Hlučín.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0) Branka: 55. Kalabiška. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Mokrusch. ČK: 88. Karafiát (M. Boleslav). Sestavy: Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček (69. Šašinka), Havlík - Petržela (69. Holzer, 87. Reinberk), Kohút (82. Břečka), Duskí - Mihálik (82. Vecheta). Trenér: Svědík. M. Boleslav: Mikulec - Donát, Suchý, Karafiát - Látal (56. Skalák), Kubista, Mareček (70. Matějovský), Dancák (84. Žitný), Fulnek - Ladra (70. Ekpai), Pech (70. Škoda). Trenér: Hoftych. MFK Karviná - Slavia Praha 0:2 (0:2) Branky: 18. Olayinka, 31. Lingr. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kubr. Sestava Slavie: Kolář - Masopust, Kačaraba, Santos, D. Jurásek - Hromada, Oscar (89. Kričfaluši) - M. Jurásek (58. Provod), Lingr (80. Ewerton), Olayinka (80. Douděra) - Jurečka (58. Tecl). Trenér: Trpišovský.