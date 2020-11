Fotbalisté Skotska ztratili postup v LN prohrou 0:1 v Izraeli

Almaty (Kazachstán) - Fotbalisté Skotska prohráli v závěrečném zápase skupiny B2 Ligy národů 0:1 v Izraeli a na jejich úkor postoupili do elitní ligy A Češi, kteří porazili 2:0 Slovensko. To naopak míří do třetí výkonnostní divize C. Účast ve Final Four o vítězství v soutěži si po Francouzích a Španělech dnes zajistili Italové a Belgičané.

"Squadra azurra" opanovala skupinu A1 po výhře 2:0 v Bosně a Hercegovině, Belgičané vyhráli skupinu B díky tomu, že v přímém duelu o postup porazili i díky dvěma gólům Romelua Lukakua Dánsko 4:2. Na turnaji, který se odehraje příští rok v říjnu, je zcela nové složení týmů oproti loňskému premiérovému ročníku, jehož se vedle vítězných Portugalců zúčastnili Nizozemci, Angličané a Švýcaři.

Skotové sice přijeli do Izraele s tím, že mohou v případě zaváhání Čechů i prohrát, jenže výhody jednoho bodu k dobru využít nedokázali. I když se do jejich sestavy vrátil po lehčím zranění kapitán Robertson, Izraelci byli od úvodu aktivnější. V 19. minutě sice gólman Marschall střelu Menachema ještě vyrazil, v závěru první půle ale nestačil na ránu Salomona, který se před tím předvedl povedeným slalomem.

Hosté se propracovali ke gólovým šancím až v závěru zápasu, dvě střely Griffithse však vyrazil gólman Marciano a pokus McKenny skončil těsně mimo. Skotům, kteří porazili dvakrát vítěze skupiny z Česka, se listopadový dvojzápas na hřištích soupeřů nevydařil, 0:1 prohráli i na Slovensku.

Vedle Čechů si postup do ligy A zajistili také Rakušané, Maďaři a Velšané, elitu naopak opouští fotbalisté Bosny a Hercegoviny, Islandu, Švédska a buď Švýcarska, nebo Ukrajiny. O osudu neodehraného zápasu kvůli karanténě v týmu Ukrajiny rozhodne disciplinární komise UEFA.

Rakušané přitom ve skupině B2 prohrávali od 61. minuty po gólu Zahida s Norskem, které kvůli koronaviru v kádru muselo hrát s B-týmem. Norové potřebovali k postupu vstřelit ještě gól, to se jim ale nepodařilo a naopak v 94. minutě vyrovnal Grbic. Maďaři, kteří ve skupině B3 vyhráli 2:0 nad Tureckem, postoupili i díky tomu, že Rusko prohrálo v Srbsku potupně 0:5.

Vedle Slováků sestupují do ligy C i fotbalisté Turecka, Bulharska a Severního Irska. Ti se o svém sestupu dozvěděli dvě hodiny před zápasem, když disciplinární komise UEFA rozhodla o tom, že neodehraný nedělní duel skupiny B1 mezi Rumunskem a Norskem byl kontumován výsledkem 3:0 ve prospěch Rumunů.

Fotbalisté Kazachstánu, které vede český trenér Michal Bílek, v závěrečném kole Ligy národů prohráli s Litvou 1:2 a v březnu 2022 budou hrát o udržení v lize C s Moldavskem. Kazaši potřebovali doma v Almaty vyhrát, aby se v tabulce dostali před Litvu a vyhnuli se na posledním místě zápasům play out.

Ve 38. minutě dostal domácí do vedení Abat Ajmbetov, radost ale Bílkovým svěřencům vydržela jen dvě minuty do vyrovnání Modestase Vorobjovase. Naděje Kazachů na výhru v 50. minutě snížilo vyloučení kapitána Islambeka Kuata a v nastavení skóre otočil Arvydas Novikovas.

Někdejší trenér české reprezentace Bílek převzal kazašskou reprezentaci loni a jeho tým teď v LN čeká boj o udržení v třetí nejvyšší divizi. Ve dvojzápase se Kazaši utkají s Moldavany, kteří skončili čtvrtí ve skupině C3 po prohře 0:1 v Kosovu. Druhou dvojici tvoří Kypřané a Estonci. Úspěšnější týmy z tohoto měření se zachrání, zbylé dva sestoupí do nejnižší ligy D.

Vítězství ve skupině C4 a postup do ligy B si zajistili Albánci, kteří doma porazili Bělorusko 3:2. Z postupu ze skupiny C3 se radují Slovinci po remíze 0:0 v Řecku. Do druhé nejvyšší divize prošli i Arméni, kteří porazili Severní Makedonii 1:0 a na úkor čerstvého účastníka mistrovství Evropy vyhráli skupinu C2. Zvítězili i přesto, že přišli o domácí prostředí a kvůli sporům s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach museli hrát v kyperské Nikósii.

Výsledky 6. kola fotbalové Ligy národů

Skupina A1:

Bosna a Hercegovina - Itálie 0:2 (0:1)

Branky: 22. Belotti, 68. Berardi.

Polsko - Nizozemsko 1:2 (1:0)

Branky: 6. Jóžwiak - 77. Depay z pen., 84. Wijnaldum.

Konečná tabulka:

1. Itálie 6 3 3 0 7:2 12 2. Nizozemsko 6 3 2 1 7:4 11 3. Polsko 6 2 1 3 6:6 7 4. Bosna a Hercegovina 6 0 2 4 3:11 2

Skupina A2:

Belgie - Dánsko 4:2 (1:1)

Branky: 56. a 69. Lukaku, 3. Tielemans, 84. De Bruyne - 17. Wind, 87. vlastní Courtois.

Anglie - Island 4:0 (2:0)

Branky: 80. a 84. Foden, 20. Rice, 24. Mount. ČK: 54. Sävarsson (Island).

Konečná tabulka:

1. Belgie 6 5 0 1 16:6 15 2. Dánsko 6 3 1 2 8:7 10 3. Anglie 6 3 1 2 7:4 10 4. Island 6 0 0 6 3:17 0

Skupina B1:

Severní Irsko - Rumunsko 1:1 (0:0)

Branky: 56. Boyce - 81. Bicfalvi.

Rakousko - Norsko 1:1 (0:0)

Branky: 90.+4 Grbic - 61. Zahid.

Konečná tabulka:

1. Rakousko 6 4 1 1 9:6 13 2. Norsko 6 3 1 2 12:7 10 3. Rumunsko 6 2 2 2 8:9 8 4. Severní Irsko 6 0 2 4 4:11 2

Skupina B2:

ČR - Slovensko 2:0 (1:0)

Branky: 17. Souček, 55. Ondrášek.

Izrael - Skotsko 1:0 (1:0)

Branka: 44. Solomon.

Konečná tabulka:

1. ČR 6 4 0 2 9:5 12 2. Skotsko 6 3 1 2 5:4 10 3. Izrael 6 2 2 2 7:7 8 4. Slovensko 6 1 1 4 5:10 4

Skupina B3:

Srbsko - Rusko 5:0 (4:0)

Branky: 25. a 45.+1 Jovič, 10. Radonjič, 41. Vlahovič, 64. Mladenovič.

Maďarsko - Turecko 2:0 (0:0)

Branky: 57. Sigér, 90.+5 Varga.

Konečná tabulka:

1. Maďarsko 6 3 2 1 7:4 11 2. Rusko 6 2 2 2 9:12 8 3. Srbsko 6 1 3 2 9:7 6 4. Turecko 6 1 3 2 6:8 6

Skupina B4:

Irsko - Bulharsko 0:0

Wales - Finsko 3:1 (1:0)

Branky: 29. Wilson, 46. James, 84. Moore - 63. Pukki. ČK: 12. Uronen (Finsko).

Konečná tabulka:

1. Wales 6 5 1 0 7:1 16 2. Finsko 6 4 0 2 7:5 12 3. Irsko 6 0 3 3 1:4 3 4. Bulharsko 6 0 2 4 2:7 2

Skupina C2:

Gruzie - Estonsko 0:0

Arménie - Severní Makedonie 1:0 (0:0)

Branka: 55. Ambarcumjan. Hráno v Nikósii (Kypr).

Konečná tabulka:

1. Arménie 6 3 2 1 9:6 11 2. Severní Makedonie 6 2 3 1 9:8 9 3. Gruzie 6 1 4 1 6:6 7 4. Estonsko 6 0 3 3 5:9 3

Skupina C3:

Kosovo - Moldavsko 1:0 (1:0)

Branka: 31. Kastrati. ČK: 85. Dreševič (Kosovo).

Řecko - Slovinsko 0:0

ČK: 90. Chatzidiakos (Řecko).

Konečná tabulka:

1. Slovinsko 6 4 2 0 8:1 14 2. Řecko 6 3 3 0 6:1 12 3. Kosovo 6 1 2 3 4:6 5 4. Moldavsko 6 0 1 5 1:11 1

Skupina C4:

Kazachstán - Litva 1:2 (1:1)

Branky: 38. Ajmbetov - 40. Vorobjovas, 90.+4 Novikovas. ČK: 50. Kuat (Kazachstán).

Albánie - Bělorusko 3:2 (3:1)

Branky: 20. a 27. z pen. Cikalleshi, 44. Manaj - 35. Skavyš, 80. Ebong.

Konečná tabulka:

1. Albánie 6 3 2 1 8:4 11 2. Bělorusko 6 3 1 2 10:8 10 3. Litva 6 2 2 2 5:7 8 4. Kazachstán 6 1 1 4 5:9 4