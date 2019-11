Fotbalisté si v případě výhry nad Kosovem zajistí postup na ME

Plzeň - České fotbalisty čeká ve čtvrtek klíčový zápas roku. Reprezentanti v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy přivítají v Plzni Kosovo, před nímž drží jednobodový náskok na postupovém druhém místě skupiny, a v případě vítězství si s předstihem zajistí účast na šampionátu v příštím roce.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v září v úvodním vzájemném duelu podlehli Kosovu v Prištině 1:2, ale nečekaná říjnová domácí výhra 2:1 nad Anglií je před listopadovým závěrem kvalifikace dostala do výhodnější pozice. Tři dny po zápase v Plzni zakončí český celek skupinu v Bulharsku, zatímco Kosovo v posledním kole přivítá vedoucí tým tabulky Anglii.

"Chceme to zlomit už ve čtvrtek, zvlášť s hlavním konkurentem v boji o postup. Měli bychom potvrdit, že na Euro patříme my a ne oni. Pojistka v podobě utkání v Bulharsku tam je, ale já to vnímám tak, že to musíme zvládnout doma a nespekulovat," řekl novinářům stoper Jakub Brabec.

"Věříme, že tím výsledkem proti Anglii jsme získali takovou minivýhodu. Že Kosovo je pod větším tlakem hrát na vítězství a že to může v tom zápase sehrát roli," dodal asistent trenéra Jiří Chytrý.

Euro v příštím roce se poprvé v historii uskuteční ve 12 zemích, závěrečný turnaj se bude losovat 30. listopadu v Bukurešti. Na Euro projdou první dva týmy z každé kvalifikační skupiny, o zbylá čtyři místa se bude hrát v březnovém play off podle umístění z loňské Ligy národů. Samostatná reprezentace postoupila na všech šest předchozích evropských šampionátů.

Kouč Šilhavý očekává v Plzni náročnější zápas než v září v Prištině, kde jeho celek neudržel vedení a prohrál. "Myslím, že nadcházející zápas bude jednoznačně ještě těžší, protože případná prohra by je definitivně vyřadila ze hry. Známe jejich sílu, víme, co od nich čekat. Věřím, že jsme připraveni to zvládnout," prohlásil Šilhavý.

Kosovo hraje mezinárodní zápasy teprve od roku 2014 a proto bylo před losem kvalifikace až v pátém výkonnostním koši. Z trojice balkánských soupeřů ve skupině je ale jednoznačně nejlepší a z posledních 18 zápasů prohrálo jen jediný - v září 3:5 v Anglii.

Kosované sní o první účasti na závěrečném turnaji, o který by si v případě, že nepostoupí z kvalifikace, mohli zahrát v play off. "První zápas jsme nad Čechy vyhráli 2:1, ale tohle bude naprosto jiné utkání, daleko těžší, s velkým tlakem, který ale bude hlavně na Čechy. Pro nás je to možná dobře," řekl obránce Amir Rrahmani. "A Liga národů jako druhá šance? Na to nemyslíme, koncentrujeme se jen na kvalifikaci," dodal.

Oběma celkům schází kvůli zranění nejlepší týmový střelec. Češi se musejí obejít bez Patrika Schicka a Kosované zase bez Vedata Muriqiho. Nejistý je start bývalého hráče Liberce a Sparty Herolinda Shaly.

Zápas v Plzni, kde národní tým vyhrál všechny čtyři dosavadní duely, začne ve čtvrtek ve 20:45. Utkání provázejí zvýšená bezpečnostní opatření i kvůli tomu, že podle médií bylo před prvním vzájemným soubojem v Kosovu zadrženo několik Čechů, kteří u sebe měli předměty na podporu Srbska, jež samostatnost Prištiny neuznává. Výhrady k ní má i část české veřejnosti v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Fotbalová asociace ČR apelovala na fanoušky, aby se politických projevů zdrželi.

Statistické údaje před utkáním kvalifikace ME 2020: ČR (v žebříčku FIFA: 43.) - Kosovo (114.) Výkop: čtvrtek 14. listopadu, 20:45 (Plzeň). Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). Bilance: ČR - Kosovo: 1 0-0-1 1:2. ČR bilance celkem: 287 156-55-76 518:284. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 12 7-0-5 18:17. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 7. září 2019, Priština): Kosovo - ČR 2:1 (1:1) Branky: 20. Muriqi, 66. Vojvoda - 16. Schick. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ŽK: Muriqi - Čelůstka, Masopust. Diváci: 13.500. Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj - Voca, Halimi (87. Rashkaj) - Zhegrova (56. Muslija), Celina, Rashani (51. V. Berisha) - Muriqi. Trenér: Challandes. ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil - Darida, Souček - Masopust (80. Doležal), Král (72. Hušbauer), Jankto - Schick (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (Kadeřábek), Souček, Král, Darida, Jankto - Krmenčík. Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - V. Berisha, Halimi (Rashkaj) - Hadergjonaj, Celina, Rashica - Nuhiu. Absence: Dočkal, Pavelka, Suchý, Schick - Zeneli, Muriqi (všichni zranění), Shala (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (8) - Rrahmani (5). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Schick - Muriqi (oba 4). Disciplinární ohrožení: Kadeřábek, Jankto, Schick - Vojvoda, Paqarada, Muriqi (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Kosovo v září v jediném vzájemném duelu porazilo doma ČR 2:1 - na ME projdou první 2 týmy z každé skupiny, o další 4 místa se utká v play off 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů - samostatná ČR postoupila ze všech 6 předchozích kvalifikací ME - ČR má v kvalifikaci na kontě 4 výhry a 2 porážky a je ve skupině druhá, v případě vítězství postoupí - Kosovo má na kontě 3 výhry, 2 remízy a porážku a je o bod třetí - ČR v říjnu v kvalifikaci porazila Anglii 2:1, poté v přípravě podlehla Severnímu Irsku 2:3 - Kosovo v říjnu porazilo v přípravě Gibraltar 1:0 a poté v kvalifikaci Černou Horu 2:0 - ČR vyhrála 4 z posledních 5 zápasů kvalifikace ME - ČR od předloňského června 24x za sebou neremizovala - ČR vyhrála 3 z posledních 4 domácích zápasů - ČR vyhrála všechny 4 dosavadní zápasy v Plzni - Kosovo prohrálo jediný z posledních 18 zápasů (v září 3:5 v Anglii) a vyhrálo 4 z posledních 5 utkání - Kosovo hraje mezistátní zápasy od roku 2014, soutěžní duely pak od roku 2016 a minulé kvalifikace MS - Kolář a Ševčík si mohou připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - Shala (Kosovo) hrával za Liberec a Spartu Tabulka skupiny: 1. Anglie 6 5 0 1 26:6 15 2. ČR 6 4 0 2 11:9 12 3. Kosovo 6 3 2 1 12:10 11 4. Bulharsko 7 0 3 4 5:17 3 5. Černá Hora 7 0 3 4 3:15 3