Praha - Čeští fotbalisté se v Praze druhým dnem chystají na přípravný zápas v Polsku a následné závěrečné utkání Ligy národů proti Slovensku. Reprezentanti si s trenérem Jaroslavem Šilhavým rozebrali na videu říjnový poslední duel na Ukrajině a nyní už zaměří přípravu k čtvrtečnímu zápasu v Gdaňsku.

"Řekli jsme si o posledních zápasech, co se povedlo, co je potřeba zlepšit. A teď začneme vše směřovat na Polsko," řekl dnes novinářům obránce Tomáš Kalas.

"Měli jsme video, rozebírali jsme zápas na Ukrajině a se Slovenskem. Podívali jsme se na to. A myslím, že video na Polsko bude zítra po příletu do Polska," doplnil další obránce Daniel Pudil.

Reprezentanti se sešli v pondělí a vpodvečer měli první trénink na stadionu Viktorie Žižkov. V Praze budou do středy, kdy před polednem odletí do Gdaňsku. Ve čtvrtečním přípravném zápase se chtějí dobře naladit na pondělní závěrečné utkání Ligy národů se Slovenskem, v němž budou v Edenu hájit druhé místo ve skupině B1 a odvracet hrozbu sestupu do Ligy C.

V premiéře pod Šilhavým, který v září nahradil kouče Karla Jarolíma, reprezentace zvítězila v říjnu na Slovensku 2:1 a pak prohrála na Ukrajině 0:1.

"Budeme chtít pokračovat v tom, co kluci hráli minule, v tom, co trenér chce. A dostat se do nějaké pohody před Slovenskem. Víme, že Poláci jsou dlouhodobě kvalitní, ale po těch minulých dvou zápasech si můžeme věřit mnohem víc a nemáme se čeho bát," řekl Pudil, který se do národního týmu vrátil po dvou letech.