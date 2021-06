Fotbalisté si naposledy zatrénovali a odpoledne odletí do Glasgow

Praha - Čeští fotbalisté si dnes před polednem naposledy před pondělním vstupem do mistrovství Evropy v Glasgow proti Skotsku zatrénovali na pražském Strahově a odpoledne už odletí do dějiště zápasu. Všech 26 hráčů v nominaci je zdravotně v pořádku.

Mužstvo se už vstupu do turnaje, který začal páteční výhrou Itálie 3:0 nad Tureckem v Římě, nemůže dočkat. "Koukali jsme na ten první zápas na pokojích. Sledovali jsme zahajovací ceremoniál i zápas. Pro mě osobně je to můj první velký turnaj. Takže jsem na to samozřejmě natěšený, stejně jako ostatní kluci," řekl v on-line rozhovoru s novináři útočník Michael Krmenčík.

"Já tím žiju od začátku od té doby, co vím, že jsem byl nominovaný. Trochu jsem se bál testů (na koronavirus). Nikdy nevíte, jestli budete pozitivní, nebo ne. Teď je prostě doba taková. Musím to zaklepat, že vše vyšlo, jak má. Jsem tady a připravený," dodal osmadvacetiletý hráč, který na jaře hostoval v PAOK Soluň.

Český celek už ladí poslední taktické věci na Skotsko, i proto byl dnešní trénink na Strahově celý uzavřený i pro novináře. "Trenéři nás dost dobře připravili, měli jsme dostatek videí na to vidět protivníky. Doufám, že každý bude plnit, co má, necháme na hřišti možná ještě více než 100 procent, co v nás je, a zvládneme to," řekl Krmenčík.

Tým v 17:00 odcestuje z Ruzyně charterovým letem do Glasgow. V neděli absolvují reprezentanti na stadionu Hampden Park tradiční předzápasový trénink a v pondělí v 15:00 vstoupí do šampionátu.

Český celek se měl během Eura původně připravovat v Edinburghu, kvůli tvrdým opatřením skotských úřadů a hlavně hrozbě karantény celého mužstva i v případě jen jednoho pozitivní testu na covid-19 má ale nakonec základnu v Praze a na utkání bude létat.

Po zápase se Skotskem se tým vrátí zpět do Čech, ve čtvrtek znovu odletí do Glasgow na páteční souboj s Chorvatskem. Závěrečný duel základní skupiny proti Anglii odehrají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého 22. června pro změnu v Londýně.

"Když to mám brát za sebe, tak myslím, že je to mnohem lepší - být tady v domácích podmínkách a vědět o všem. Myslím, že to ani do Skotska není daleko, letí se tam asi hodinu a 50 minut. Je to možná lepší než někde cestovat autobusem. Letadlem je to stokrát pohodlnější. Myslím, že budu mluvit za celý tým, když řeknu, že to nikomu nevadí a spíš jsme rádi," řekl Krmenčík.