Fotbalisté si chtějí ve Walesu aspoň trochu zlepšit náladu po prohře ve Švédsku

Cardiff - Čeští fotbalisté v úterý zakončí březnový program přípravným zápasem ve Walesu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si chtějí aspoň trochu zlepšit náladu po čtvrteční porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa, po níž přišli o šanci na účast na šampionátu. Ostrovnímu soupeři zároveň zkusí částečně oplatit výsledky z uplynulé kvalifikační skupiny, především prohru z venkovního utkání, které se v Cardiffu uskutečnilo téměř na den přesně před rokem.

Zatímco český tým ve čtvrtek úvodní zápas letošního roku po boji prohrál, Wales doma v semifinále po dvou gólech největší hvězdy Garetha Balea porazil Rakousko 2:1. Ve finále play off o šampionát v Kataru se utká s vítězem duelu mezi Skotskem a Ukrajinou, která se brání ruskému vojenskému útoku a v březnu nehraje. Proto Velšané nastoupí v přípravě proti českému celku, který pro změnu ve své "větvi" play off neměl soupeře po vyloučení Ruska.

"Samozřejmě určité zklamání z předešlého zápasu pořád je. Ale už v pátek k nám mluvil trenér s realizačním týmem. Říkal, že zase budeme muset přepnout do zápasového módu, předvést proti Walesu co nejlepší výkon a vyhrát. Všichni jsme s ním souhlasili. Doufáme, že se nám to podaří a navážeme i na výkon ze zápasu se Švédskem," řekl středopolař Michal Sadílek.

S Walesem se český celek vloni dvakrát utkal v kvalifikační skupině. Téměř přesně před rokem prohrál v Cardiffu 0:1 a v říjnu v domácí odvetě remizoval 2:2. Soupeř díky tomu skončil před Šilhavého výběrem na druhém místě tabulky.

Velšané mají aktuálně výbornou formu. Od osmifinále letního Eura, kde je stejně jako o kolo později český tým vyřadilo Dánsko, osmkrát za sebou neprohráli. V domácím prostředí nenašli přemožitele dokonce už 17 utkání od listopadu 2018.

Český celek naopak prohrál čtyři z posledních pěti venkovních duelů a v samostatné historii ve třech zápasech ve Walesu neskóroval. Od rozdělení federace uspěl jen v jednom z pěti vzájemných soubojů.

"Víme, že v týmu Walesu je Bale, který minulý zápas proti nám nehrál. Je to jejich klíčový hráč, hra na něm stojí. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Ukázali jsme si jejich hru a vymyslíme na ně plán," uvedl Sadílek.

Otázkou je, jak moc trenér Šilhavý zamíchá se sestavou. V neděli kvůli zranění z tréninku opustil tým obránce Milan Havel a přidal se na již tak rozsáhlou marodku českého týmu. Při březnovém termínu chybí řada opor včetně klíčového útočníka Patrika Schicka.

"Uvidíme, jak zareagují trenéři. Jestli budou chtít pozměnit sestavu a dát šanci dalším klukům, kteří teď třeba tolik nehráli a nebo jsou tu poprvé. Jednoznačně budeme chtít vyhrát," prohlásil pravý bek či záložník Lukáš Masopust.

Řadu změn v sestavě plánuje udělat trenér Velšanů Robert Page. Mezi tyčemi by ale měl zůstat gólman Wayne Hennessey, který si může připsat jubilejní 100. start za národní tým. V českém celku mohou k premiéře v reprezentačním "áčku" nastoupit útočník Václav Jurečka a brankář Milan Heča. Gólmanská jednička Tomáš Vaclík slaví v den zápasu 33. narozeniny.

Zápas v Cardiffu začne v úterý ve 20:45.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním: Wales - ČR Výkop: úterý 29. března, 20:45 (Cardiff). Umístění v žebříčku FIFA: 20. - 31. Bilance: Wales - ČR (Československo): 17 4-6-7 14:19. Wales - ČR: 5 1-3-1 4:4. ČR bilance celkem: 315 170-59-86 562:313. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 36 19-4-13 52:43. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace MS, 8. října 2021, Praha): ČR - Wales 2:2 (1:1) Branky: 38. Pešek, 49. vlastní Ward - 36. Ramsey, 69. James. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal - Zwayer (video, všichni Něm.). ŽK: Barák, Sadílek - Ramsey, Ampadu, Moore. Diváci: 16.856. Sestavy: ČR: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák (84. Wiesner) - Král (83. Kuchta), Souček - Pešek (76. Vydra), Barák (76. Sadílek), Hložek (90. Zmrhal) - Schick. Trenér: Šilhavý. Wales: Ward - Gunter (60. C. Roberts), Mepham (86. T. Roberts), Rodon, Ampadu, N. Williams (76. Thomas) - Ramsey, Allen, Morrell (60. Wilson) - Moore, James. Trenér: Page. Předpokládané sestavy: Wales: Hennessey - Gunter, Mepham, Rodon, N. Williams - Wilson, Levitt, J. Williams, Norrington-Davies - Bale, Johnson. ČR: Staněk - Matějů, Zima, Brabec, Zelený - Souček, Krejčí - Lingr, Sýkora, Pešek - Pekhart. Absence: Davies, Moore, Ward (všichni zranění) - Bořil, Coufal, Čelůstka, Havel, Kalas, Mandous, Pavlenka, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Kolář (rodinné důvody), Novák, Schick (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (38) - Barák, Souček (oba 8). Zajímavosti: - oba týmy se utkaly v uplynulé kvalifikační skupině o mistrovství světa, Wales doma zvítězil 1:0, v říjnové odvetě v Praze se soupeři rozešli smírně 2:2 - Česko v samostatné historii vyhrálo jediný z 5 zápasů s Walesem (v roce 2006 doma 2:1) a v posledních 3 vzájemných duelech nezvítězilo - Česko (včetně Československa) prohrálo jediný z posledních 10 vzájemných utkání - Česko ve 3 zápasech ve Walesu neskórovalo a v součtu s Československem tam vyhrálo jediné z 9 utkání - Česko ve čtvrtek prohrálo v semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku 0:1 po prodloužení, Wales zvítězil 2:1 nad Rakouskem a o účast na šampionátu se utká s vítězem duelu Skotsko - Ukrajina - Wales 8x za sebou neprohrál a ve 3 z posledních 4 zápasů zvítězil - Wales doma od listopadu 2018 neprohrál 17x za sebou - Česko ve čtvrtek prohrálo a inkasovalo poprvé po 5 zápasech - Česko prohrálo 4 z posledních 5 venkovních zápasů (bez vstřeleného gólu) - Wales na loňském Euru došel do osmifinále, Česko do čtvrtfinále, oba týmy vypadly s Dánskem - Wales si 3x zahrál na závěrečném turnaji (MS nebo ME), jeho maximem je semifinále Eura z roku 2016 - gólman Hennessey (Wales) může odchytat 100. reprezentační zápas - Jurečka a brankář Heča (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační "áčko" - gólman Vaclík (ČR) slaví v den utkání 33. narozeniny