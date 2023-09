Fotbalisté se začnou připravovat na zápasy s Albánií a Maďarskem

Praha - V Praze se dnes sejde fotbalová reprezentace a zahájí společnou přípravu na domácí utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Albánií a následný přípravný zápas v Maďarsku. Trenér Jaroslav Šilhavý nezařadil v minulém týdnu do nominace žádného nováčka, po nedávném přestupu do amerického klubu New England Revolution není ve výběru brankář Tomáš Vaclík. Naopak český kouč povolal kapitána Tomáše Součka, který ale ještě v pátek kvůli zranění nenastoupil za West Ham v anglické lize.

Českému týmu bude i v zářijovém programu scházet nejlepší střelec aktuálního reprezentačního kádru Patrik Schick, jenž je v rekonvalescenci po operaci a na trávníky by se měl vrátit v říjnu. Kvůli zranění je mimo hru i obránce David Jurásek. V nominaci tentokrát figuruje více hráčů ze zahraničí, kterých trenér povolal třináct oproti deseti z české ligy. V mužstvu se znovu sejdou bratři Michal a Lukáš Sadílkové. V létě měli zdravotní problémy obránce Jakub Brabec s Davidem Zimou, oba se ale stihli uzdravit a Šilhavý je povolal.

Český tým nejprve ve čtvrtek doma přivítá v pražském Edenu Albánii v jednom z klíčových zápasů o postup na evropský šampionát v příštím roce. O tři dny později nastoupí Šilhavého svěřenci v Budapešti k přípravnému utkání proti Maďarsku. Netradičně krátký sraz potrvá jen týden. Na rozdíl od předchozího srazu v červnu všichni nominovaní hráči odcestují i k druhému utkání v rámci přípravy.