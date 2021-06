Fotbalisté se vrátili z Anglie nad ránem, nikdo z týmu nemá vážnější problémy

Utkání ME ve fotbale ČR - Anglie v Londýně, hlavičkující Lukáš Masopust z ČR.

Utkání ME ve fotbale ČR - Anglie v Londýně, hlavičkující Lukáš Masopust z ČR. ČTK/AP/Frank Augstein

Praha - Čeští fotbalisté se po úterním závěrečném zápase skupiny na mistrovství Evropy s Anglií už opět připravují v Praze, kde mají během šampionátu základnu. Tým se vrátil z Londýna nad ránem a hráči dnes vstřebávali únavu, nikdo z nich ale nemá po utkání žádné větší zdravotní problémy. Dnes večer se svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého dozvědí, s kým a kdy budou hrát osmifinále.

"Zdravotní stav týmu je dobrý, nemáme tam žádný vážnější zdravotní problém. Samozřejmě je tam únava. Dostali jsme se na hotel v půl páté ráno, nechali jsme kluky vyspat," řekl při on-line tiskové konferenci asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

"V jednu hodinu byl oběd, v pět je tréninková jednotka. Předtím na půl pátou jsme naplánovali video k zápasu, který jsme včera odehráli," doplnil Chytrý, jehož tým v úterý prohrál s Anglií 0:1 a postoupil ze skupiny z třetího místa.

O dalším soupeři českého celku se rozhodne podle dnešních výsledků. Reprezentanti v osmifinále nastoupí buď v neděli v Budapešti proti Nizozemsku nebo v úterý v Glasgow proti vítězi skupiny E. Ve Skotsku už národní tým odehrál první dva zápasy ve skupině - nejprve tam porazil domácí výběr 2:0 a poté tam remizoval 1:1 s Chorvatskem.

"Nechceme spekulovat, uvidíme, jak se dohrají skupiny. Víme, že nás čeká extrémně těžké utkání. A jestli to bude s tím nebo s tím, je to jedno. Nemyslíme si, že je tam prostor si vybírat, že jeden soupeř by byl lehčí nebo lepší. Takhle nepřemýšlíme," řekl asistent hlavního trenéra Šilhavého.

Český celek kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus na poslední chvíli zrušil kemp v Edinburghu a k utkáním létá z Prahy. Během turnaje trénuje na Strahově.