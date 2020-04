Fotbalisté se vrátili do tréninku, Slovácko začne až za týden

Praha - Většina profesionálních fotbalistů v Česku se dnes v omezené míře ve skupinách maximálně po osmi vrátila do tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. K úvodní společné přípravě po více než měsíci individuálního programu v domácích podmínkách se sešli i hráči Plzně, Sparty či mistrovské Slavie. Sigma Olomouc a Baník Ostrava se zapojí až v úterý a Slovácko dokonce až za týden.

Týmy první a druhé ligy přerušily společný trénink v polovině března, kdy vláda kvůli nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav. Hráči se od té doby připravovali individuálně doma. S dnešním uvolněním některých opatření proti pandemii se profesionální sportovci mohli vrátit do společného tréninku, a to v improvizovaném režimu po skupinách.

Týmy musejí dodržovat hygienická opatření. Hráči se musejí vyvarovat soubojových a kontaktních cvičení, musejí mít nejméně dvoumetrové rozestupy, nesmějí se ve společných prostorách sprchovat a na trénink smějí cestovat jen individuálně. Klub navíc musí zajistit dezinfekci tréninkových pomůcek.

Trenéři hráčům naordinovali přihrávková či střelecká cvičení a řada z nich kádry rozdělila podle jednotlivých postů. Některé týmy využily jen jedno tréninkové hřiště a skupiny se na něm postupně střídají, jiné mají větší areály a současně se připravují na více oddělených plochách.

Sparta v rozlehlém tréninkovém centru na Strahově rozmístila osmičlenné skupiny na tři hřiště. Také Bohemians 1905 se v Uhříněvsi připravují najednou - jednu skupinu tvoří brankáři a další tři pak sedm až osm hráčů do pole. Naopak v Teplicích se tři skupiny střídají na jednom hřišti v Dubí tak, že se navzájem vůbec nepotkají. Před tréninkem navíc týmový lékař hráčům jednotlivě změřil teplotu.

Také ligový nováček z Českých Budějovic rozdělil tým na tři části - nejprve trénovaly souběžně na dvou plochách dvě skupiny a poté na jednom hřišti třetí. "Snažíme se to mixovat tak, aby v každé skupině byli mladí hráči spolu se zkušenými. Každá tréninková jednotka by měla trvat 50 minut plus rozcvičení," řekl českobudějovický kouč David Horejš.

Z vládního plánu dalšího uvolňování restrikcí vyplývá, že se přerušená sezona bude moci znovu rozběhnout nejdříve 8. června. Podle trenérů je sedmitýdenní příprava bez zápasového zatížení příliš dlouhá, i proto začne Slovácko se společným tréninkem až za týden a zatím pokračuje v individuálním režimu. Možnost improvizované přípravy v první den nevyužily ani Olomouc a Ostrava.

"K přípravě na obnovený start ligy nám stačí šest týdnů, což je doba obvyklá pro zimní přípravu, v létě bývá ještě o týden kratší. Nám tak začne nezvyklá jarní příprava a je potřeba už zohlednit i to, že letní příprava před další sezonou bude taky kratší," řekl ČTK kouč Slovácka Martin Svědík.

V úterý se oficiálně vrátí do přípravy i v Opavě. Hráči už se ale dnes sjíždějí zpět do klubu a někteří si šli zatrénovat. "V první fázi nás čekají spíš seznamovací tréninky. Kluci jsou spolu po šesti týdnech, takže získají pocit míče u nohy. Nebudou to tolik intenzivní tréninky," uvedl opavský kouč Jiří Balcárek.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí první a druhou ligu, ve spolupráci s Národní sportovní agenturou řeší, zda by nejvyšší soutěž nemohla začít dříve. První liga má v této sezoně za sebou 24 kol základní části, tabulku vede obhájce Slavia o osm bodů před Plzní. Amatérské soutěže včetně mládežnických, které neorganizuje LFA, ale Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.