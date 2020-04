Fotbalisté se vrátili do tréninku, liga by mohla začít dřív

Praha - Většina profesionálních fotbalistů v Česku se dnes v omezené míře ve skupinách maximálně po osmi vrátila do tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. K úvodní společné přípravě po více než měsíci individuálního programu v domácích podmínkách se sešli i hráči Plzně, Sparty či mistrovské Slavie. Sigma Olomouc a Baník Ostrava se zapojí v úterý a Slovácko dokonce až za týden. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by liga mohla začít dříve než 8. června, jak vláda původně avizovala.

Týmy první a druhé ligy přerušily společný trénink v polovině března, kdy vláda kvůli nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav. Hráči se od té doby připravovali individuálně doma. S dnešním uvolněním některých opatření proti pandemii se profesionální sportovci mohli vrátit do společného tréninku, a to v improvizovaném režimu po skupinách.

Týmy musejí dodržovat hygienická opatření. Hráči se musejí vyvarovat soubojových a kontaktních cvičení, musejí mít nejméně dvoumetrové rozestupy, nesmějí se ve společných prostorách sprchovat a na trénink smějí cestovat jen individuálně. Klub navíc musí zajistit dezinfekci tréninkových pomůcek.

Trenéři hráčům naordinovali přihrávková či střelecká cvičení. Některé týmy využily jen jedno tréninkové hřiště a skupiny se na něm postupně střídají, jiné mají větší areály a současně se připravují na více oddělených plochách.

Sparta v rozlehlém tréninkovém centru na Strahově rozmístila osmičlenné skupiny na tři hřiště. Také Bohemians 1905 se v Uhříněvsi připravují najednou - jednu skupinu tvoří brankáři a další tři pak sedm až osm hráčů do pole. Podobně rozdělili mužstvo v Plzni, kde na třech přírodních hřištích areálu v Luční trénovaly skupiny po sedmi hráčích do pole a na umělém povrchu zvlášť brankáři.

"Ne všechno se v prvním tréninku dá stihnout. Chlapci se určitě hodně těšili, takže to potřebujeme trochu přibrzdit, abychom zůstali fit, nestalo se něco svalového a mohli jsme už plnohodnotněji pokračovat dál v tréninkovém procesu," řekl novinářům plzeňský kouč Adrián Guľa.

Vedoucí tým tabulky Slavia má v Edenu k dispozici dvě přírodní plochy, nejprve tak trénovaly souběžně dvě skupiny a poté přišla na řadu třetí. Brankáři se připravovali zvlášť. Na tři části rozdělil kádr také ligový nováček z Českých Budějovic. "Snažíme se to mixovat tak, aby v každé skupině byli mladí hráči spolu se zkušenými. Každá tréninková jednotka by měla trvat 50 minut plus rozcvičení," řekl kouč Jihočechů David Horejš.

Naopak v Teplicích se tři skupiny střídají na jednom hřišti v Dubí tak, že se navzájem vůbec nepotkají. Před tréninkem navíc týmový lékař hráčům jednotlivě změřil teplotu, stejně jako v Mladé Boleslavi. Středočeši po skupinách po sedmi využili tři hřiště - na jednom probíhala rozcvička, na druhém přihrávková cvičení a na třetím střelba.

Z vládního plánu dalšího uvolňování restrikcí vyplývá, že se přerušená sezona bude moci znovu rozběhnout nejdříve 8. června. Podle trenérů je sedmitýdenní příprava bez zápasového zatížení příliš dlouhá, i proto začne Slovácko se společným tréninkem až za týden a zatím pokračuje v individuálním režimu. Možnost improvizované přípravy v první den nevyužily ani Olomouc a Ostrava.

"K přípravě na obnovený start ligy nám stačí šest týdnů, což je doba obvyklá pro zimní přípravu, v létě bývá ještě o týden kratší. Nám tak začne nezvyklá jarní příprava a je potřeba už zohlednit i to, že letní příprava před další sezonou bude taky kratší," řekl ČTK kouč Slovácka Martin Svědík.

V úterý se oficiálně vrátí do přípravy i v Opavě. Hráči už se ale dnes sjíždějí zpět do klubu a někteří si šli zatrénovat. "V první fázi nás čekají spíš seznamovací tréninky. Kluci jsou spolu po šesti týdnech, takže získají pocit míče u nohy. Nebudou to tolik intenzivní tréninky," uvedl opavský kouč Jiří Balcárek.

Karviné chyběli slovenský hlavní trenér Juraj Jarábek a jeho krajané z hráčského kádru, kteří jsou po návratu do Česka v povinné karanténě. Zlín, který od 10. března vede staronový kouč Bohumil Páník, se připravoval ve třech skupinách na třech různých místech. Do tréninku se zapojila i Příbram pod koučem Pavlem Horváthem, jenž rovněž ještě mužstvo po svém příchodu nevedl v žádném zápase.

Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu, ve spolupráci s Národní sportovní agenturou jedná o tom, zda by nejvyšší soutěž nemohla začít dříve. První liga má za sebou 24 kol základní části, tabulku vede obhájce Slavia o osm bodů před Plzní. Amatérské soutěže včetně mládežnických, které organizuje Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.

Podle Vojtěcha by fotbalová liga mohla začít dříve než 8. června

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se první a druhá fotbalová liga mohly po pauze kvůli pandemii nového koronaviru znovu rozběhnout bez diváků dříve než 8. června, jak vláda původně avizovala. Se zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA) bude jednat o počtu lidí, kteří by při zápasech byli přítomni na stadionu.

Vláda minulý týden oznámila, že od 8. června v rámci jedné z vln postupného uvolňování restrikcí povolí sportovní akce do 50 osob. To by znamenalo, že LFA, která v Česku řídí první a druhou ligu, nebude moci znovu rozehrát soutěže v průběhu května, jak plánovala. Zápasy se navíc nedají pořádat v počtu maximálně 50 osob, minimem je podle LFA 100 lidí na stadionu.

Vojtěch dnes připustil, že by fotbal mohl dostat výjimku a utkání bez diváků by se mohla začít hrát dříve. "Pokud jde o zápasy, které by byly bez diváků, to si představit dokážu. Ale budeme o tom ještě vést debatu v závislosti na vývoji epidemiologické situace," řekl Vojtěch na tiskové konferenci.

"Nejsem úplně znalec, kolik lidí je potřeba. Samozřejmě vím počet hráčů, ale nevím, kolik musí být trenérů, asistentů, týmu okolo, který je ještě jako podpora fotbalistů na místě přítomen. To budeme muset diskutovat se zástupci Ligové fotbalové asociace a dalšími organizacemi," doplnil ministr zdravotnictví.