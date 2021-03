Fotbalisté se v druhém utkání kvalifikace pokusí zaskočit Belgii

Praha - Čeští fotbalisté nastoupí v sobotu proti Belgii k druhému z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve středu na úvod skupiny E zvítězili na neutrální půdě nad Estonskem vysoko 6:2, nyní je ale čeká o poznání těžší úkol. Belgičané od podzimu 2018 vedou světový žebříček reprezentací a z posledních 19 zápasů jen jednou prohráli. Český tým přesto věří, že bronzové medailisty z minulého šampionátu dokáže v pražském Edenu zaskočit podobně jako předloni jiného favorita Anglii, kterou tehdy porazil 2:1.

Zatímco Šilhavého svěřenci ve středu vysoko vyhráli v Polsku nad Estonci, Belgie na úvod kvalifikace porazila doma Wales po obratu 3:1. Zbylým týmem v pětičlenné skupině je Bělorusko. Úvodní březnový blok zakončí reprezentanti úterním zápasem ve Walesu.

Na šampionát do Kataru v příštím roce přímo projdou z evropské části kvalifikace pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi si dosud na světovém šampionátu zahráli jen jednou v samostatné historii, v roce 2006.

Domácí zápas s Belgií může být jedním z klíčových v boji o přímý postup. Oběma týmům budou chybět hráči, kteří působí v bundeslize a po návratu do Německa by kvůli koronavirovým opatřením museli do karantény. Český celek kvůli tomu bude postrádat brankáře Jiřího Pavlenku, obránce Pavla Kadeřábka, záložníka Vladimíra Daridu a útočníka Patrika Schicka. Povinné předzápasové testy na covid-19 vyšly všem hráčům i členům realizačního týmu negativně stejně jako před utkáním s Estonskem.

"Jsme rádi, že jsme do kvalifikace dobře vstoupili, ale s Belgií to bude úplně jiný level. Bude to asi nejdůležitější zápas kvalifikace. Je škoda, že kluci z Německa nemohou hrát. Ale věřím, že máme plno skvělých hráčů, kteří je nahradí. Věřím, že máme tým na to je porazit," řekl v nahrávce pro média záložník Tomáš Souček, který se ve středu blýskl hattrickem. Při absenci Daridy by měl vést mužstvo do sobotního utkání jako kapitán.

Belgičané jsou jedním z nejlepších reprezentačních týmů současnosti. "Rudí ďáblové" vyhráli 16 z posledních 17 soutěžních utkání a v kvalifikacích mistrovství světa bodovali v 21 zápasech po sobě. K hlavním hvězdám patří kanonýr Interu Milán Romelu Lukaku, záložník Manchesteru City Kevin De Bruyne či brankář Realu Madrid Thibaut Courtois.

"První místo v žebříčku hovoří za vše. Mají teď zlatou generaci, skvělé hráče, skoro vůbec neprohrávají. Jsou favoritem skupiny. Ale už v minulé kvalifikaci se nám podařilo překvapení s podobně silnou Anglií. Tak věřím, že jsme schopni je potrápit a třeba i vyhrát," uvedl Šilhavý, jehož tým už 35 utkání po sobě neremizoval.

"Je to jeden z nejtěžších soupeřů na světě. Ta jména, co tam mají, si vůbec nemusíme říkat. Asi nemáme co ztratit. Doufám, že předvedeme výkon jako proti Anglii, když ji tady dokázali kluci porazit," dodal český útočník Tomáš Pekhart.

Belgičané neprohráli ani jeden ze sedmi soutěžních duelů s českým či československým týmem. Z deseti vzájemných přípravných duelů ale vyhráli pouze ten poslední v červnu 2017 (2:1).

Trenér "Rudých ďáblů" Roberto Martínez odmítá jakékoli podcenění. "Na hru českého týmu se hezky dívá. Mají plno talentovaných mladých hráčů. V Lize národů postoupili mezi elitu, její hráči se prosazují v Premier League," upozornil španělský kouč Belgičanů.

Zápas v Edenu začne v sobotu ve 20:45. Kvůli opatřením proti koronaviru stále nesmějí do hlediště fanoušci.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace MS 2022 ve fotbale: ČR (v žebříčku FIFA: 42.) - Belgie (1.) Výkop: sobota 27. března, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.). Bilance: ČR (Československo) - Belgie: 17 8-3-6 28:19. ČR - Belgie: 7 3-1-3 8:6. ČR bilance celkem: 298 163-55-80 537:295. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 21 14-0-7 36:25. Poslední vzájemné utkání (příprava, 5. června 2017, Brusel): Belgie - ČR 2:1 (1:1) Branky: 25. Batshuayi, 52. Fellaini - 29. Krmenčík. Rozhodčí: Schärer - Vogel, Josipovic (všichni Švýc.). ŽK: Škoda (ČR). Diváci: 28.000. Sestavy: Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany (46. Vermaelen), Vertonghen - Tielemans (46. Fellaini) - Chadli, De Bruyne, Nainggolan (46. Mertens), Carrasco (87. T. Hazard) - Lukaku (46. Benteke), Batshuayi (46. Mirallas). Trenér: Martínez. ČR: Vaclík (33. Pavlenka) - Kadeřábek (46. Čelůstka), Brabec, Kalas, Gebre Selassie - Krejčí (46. Jankto), Souček, Darida, Zmrhal (77. Mareš) - Schick (64. Škoda) - Krmenčík (46. Dočkal). Trenér: Jarolím. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Kúdela, Čelůstka, Bořil - Souček, Pavelka (Provod) - Masopust, Barák, Jankto - Krmenčík. Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Castagne - Mertens, Lukaku, Trossard. Absence: Hovorka, Černý, Kalas, Kolář, Kopic, Král, Petrášek, Ševčík (všichni zranění), Jemelka (nemoc), Darida, Kadeřábek, Pavlenka, Schick (všichni koronavirová omezení) - E. Hazard, Mangala, Witsel (všichni zranění), Boyata, Casteels, T. Hazard, Meunier, Vermaelen (všichni koronavirová omezení), Carrasco (rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (10) - Lukaku (58). Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: Souček (3) - De Bruyne, T. Hazard, Lukaku (všichni 1). Zajímavosti: - Česko nebo Československo nevyhrálo ani jeden ze 7 soutěžních zápasů s Belgií a naopak prohrálo jen poslední z 10 vzájemných přípravných duelů (z toho 8 vítězství) - Česko s Belgií vypadlo v baráži o mistrovství světa 2002 po 2 porážkách 0:1 - Česko v samostatné historii prohrálo jediný ze 3 domácích zápasů s Belgií - Česko na úvod kvalifikace vyhrálo i díky hattricku Součka 6:2 na neutrální půdě nad Estonskem, Belgie doma porazila Wales 3:1; zbylým účastníkem skupiny E je Bělorusko - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - Belgie hrála na mistrovství světa 2x za sebou a v roce 2018 získala bronz - Česko 3x po sobě vyhrálo - Česko od června 2017 už 35x za sebou neremizovalo - Česko doma vyhrálo 2x za sebou a 6 z posledních 8 zápasů - Česko v posledním utkání v Edenu předloni porazilo po obratu Anglii 2:1 - Belgie od podzimu 2018 vede žebříček reprezentací FIFA - Belgie prohrála jediný z posledních 19 zápasů a 5x za sebou zvítězila - Belgie vyhrála 16 z posledních 17 soutěžních utkání - Belgie v kvalifikacích mistrovství světa neprohrála 21x po sobě - Belgie prohrála jediný z posledních 8 venkovních zápasů - Kúdela (ČR) dnes slaví 34. narozeniny - Nguyen a Stronati (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Bořil, Holeš, Kúdela, Masopust, Provod a Zima (všichni ČR) působí ve Slavii a mohou si zahrát na domovském stadionu v Edenu - Jemelka (ČR), který opustil tým kvůli nemoci, hraje za belgickou Lovaň - utkání se kvůli opatřením proti koronaviru odehraje bez diváků