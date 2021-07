Fotbalisté se v Baku vyrovnávají s obrovským vedrem, hráči se zavodňují

Baku - Čeští fotbalisté se v dějišti sobotního čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku v Baku musejí vedle dvouhodinového časového posunu vyrovnat i s mimořádně náročnými klimatickými podmínkami. V ázerbájdžánské metropoli na břehu Kaspického moře panuje obrovské vedro a vlhko a v den utkání teploty mají vystoupat až k 35 stupňům. Reprezentanti proto už s předstihem zvyšují příjem vody a minerálů.

"Důležitá je už příprava během dneška a během celého zítřejšího dne. Abychom se dokázali co nejvíce zavodnit. Musíme se připravit na to, že to nebude nic lehkého. Ale podmínky jsou stejné jak pro nás, tak pro Dány. Myslím, že v tomhle asi nebude mít žádný z týmů výhodu," řekl při on-line tiskové konferenci český kapitán Vladimír Darida.

Reprezentanti už zažili velké teplo při nedělním vítězném osmifinále proti Nizozemsku (2:0) v Budapešti, kde bylo okolo 30 stupňů. V Praze, kde se poté národní tým připravoval, se ale v minulých dnech výrazně ochladilo. Ani v Dánsku nepanovaly vysoké teploty.

"Zvýšený přísun vody, minerálů, to vše je teď v péči lékařů a fyzioterapeutů. Probíhá to už soustavně," řekl český trenér Jaroslav Šilhavý, jehož mužstvo se do tři tisíce kilometrů vzdáleného Baku přesunulo ve čtvrtek.

"I v Budapešti bylo velké teplo, ale tady to je trochu jiné. Je tu půl páté, výheň veliká. Hřiště taky vyschlé. Věřím tomu, že to dají pořadatelé do zítřka do pořádku a bude to dobrý zápas," dodal Šilhavý.

Dánové věří, že je extrémní horko, na které nejsou vzhledem k poloze své země příliš zvyklí, nezaskočí. "Samozřejmě to může mít vliv. Musíme si dát pozor, abychom hodně pili, dodrželi správnou životosprávu. Ale myslím, že to pro oba týmy bude stejné. My se na to samozřejmě zaměříme, ale není to něco, co by nám mělo sebrat veškerou energii. Vyběhneme se stejnou energií jako v předchozích zápasech," uvedl dánský kapitán Simon Kjaer.

"Já jsem rád, že nemrznu," smál se dánský brankář Kasper Schmeichel. "Myslím, že to bude spíše vadit ostatním hráčům, které to horko ovlivní trochu víc. Ale hodně z nich hraje v teplém podnebí, takže jsou na to zvyklí," dodal Schmeichel.